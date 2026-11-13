https://ukraina.ru/20261113/slishkom-dorogaya-sdelka-s-nedvizhimostyu-chto-zapadnye-smi-napisali-o-vizite-poslannikov-ssha-v-moskvu-1084481917.html

Слишком дорогая "сделка с недвижимостью". Что западные СМИ написали о визите посланников США в Москву

Слишком дорогая "сделка с недвижимостью". Что западные СМИ написали о визите посланников США в Москву - 13.11.2026 Украина.ру

Слишком дорогая "сделка с недвижимостью". Что западные СМИ написали о визите посланников США в Москву

После переговоров спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным 12 ноября в Москве, западная общественность пытается ответить на вопрос, кто в этом раунде выиграл больше всех – Украина, Евросоюз или сама Россия

2026-11-13T16:29

2026-11-13T16:29

2026-11-13T16:29

эксклюзив

украина

европа

джаред кушнер

стив уиткофф

владимир путин

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нато

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Главным достижением переговоров с точки зрения Запада большинство изданий отмечает договоренность о массовом обмене военнопленными и тот факт, что стороны договорились о подготовке нового раунда консультаций. Он может пройти уже с участием представителей Европы.Как отмечал Кушнер перед встречей в Кремле, в Москву он приехал в том числе для того, чтобы поднять тему участия европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Однако в самих США есть те, кто очень недоволен посредническими усилиями Уиткоффа и Кушнера. Например, члены Демократической партии США Грегори Микс, Адам Смит и Джек Рид 13 ноября выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали спецпосланников американского лидера за их подход к урегулированию конфликта.В документе, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей США, конгрессмены утверждают, что американские посредники на переговорах следуют риторике Москвы, повторяют ее нарративы и "подрывают способность Украины договориться о справедливом и длительном урегулировании".Авторы документа сравнивают подход администрации Белого дома к урегулированию конфликта со "сделкой с недвижимостью". По их словам, это создает угрозу глобальной стабильности.Похожие претензии к Уиткоффу и Кушнеру предъявили колумнисты американского издания The Hill Марк Тот и Джонатан Свит. По их мнению, переговоры по Украине должны вести не бизнесмен и зять президента, а главком сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, который присутствовал на встрече в Абу-Даби 10 и 11 ноября.Задача Вашингтона — "защищать НАТО, а не распродавать альянс Путину", утверждают они. А Россия, по их словам, просто "переиграла" Уиткоффа и Кушнера.Авторы издания Washington Examiner напоминают, что внешнеполитическими вопросами, по логике вещей, должен заниматься госсекретарь Марко Рубио. Однако он фактически отодвинут на обочину и российского, и иранского внешнеполитического трека, где повесткой занимаются Уиткофф и Кушнер.Тем временем аналитики американского Совета по международным отношениям (CFR) опасаются, что из-за слабости переговорщиков Трампа Москве удалось перевести разговор с прекращения огня, которого очень хотел добиться Запад, на пересмотр всей архитектуры европейской безопасности.Место за столом переговоров по Украине может обойтись Евросоюзу слишком дорого, так как взамен ему придется согласиться обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности континента, пишет британская Financial Times со ссылкой на три дипломатических источника."В европейских столицах зреет тревога: там опасаются, что согласие обсуждать основополагающие вопросы обороны и безопасности всего континента может стать расплатой за место за столом переговоров по Украине. На протяжении пяти лет европейские страны от такого подхода последовательно отказывались", — пишет газета.Агентство Bloomberg, наоборот, настоятельно рекомендует Европе как можно скорее определиться с тем, кто будет представлять ее интересы на переговорах по Украине. Как полагают авторы агентства, Дональд Трамп и его команда наконец осознали, что без участия европейских стран не обойтись."Любое соглашение и любые гарантии безопасности, на которые согласится Путин, должны учитывать более широкие цели и опасения, побудившие его к силовому решению. Вопрос никогда не ограничивался одной Украиной", — отмечают они.При этом агентство по-своему видит роль Европы в украинском урегулировании. Европе пора действовать решительно и взять на себя руководящую роль, чего она прежде никогда не делала, говорится в публикации Bloomberg.И эта руководящая роль, как ее понимают аналитики новостного агентства, в первую очередь проявляется в том, что именно Европе нужно нести основной груз финансирования Украины. В том числе Германии и другим европейским странам нужно сообща вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии, советуют авторы статьи. По их словам, эти средства необходимо задействовать для новых кредитов Украине.Также Европа должна работать вместе с Киевом над созданием собственных систем противовоздушной обороны, а пока их нет, "единственный способ спасти украинские города — уничтожать российские ракетные установки и заводы по производству ракет", советует агентство европейским лидерам."Наконец, Европе необходим единый, внятный и убедительный голос. Несколько европейских лидеров, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, уже указывали, что нынешняя неразбериха, когда целая вереница политиков претендует на право говорить от имени Европы по украинскому вопросу, смотрится попросту несерьезно", — пишет Bloomberg.В качестве подходящих кандидатов на должность главного переговорщика от ЕС агентство предлагает саму Мелони, которая, по мнению его журналистов, обладает необходимой "твердостью характера". Таким же кандидатом может стать "не менее решительная и прагматичная премьер-министр Дании Метте Фредериксен", которая сыграла "ведущую роль в поиске нестандартных решений в поддержку Украины"."Однако главный претендент — пожалуй, президент Финляндии Александр Стубб. В пользу его кандидатуры говорит долгая история отношений его родины с Россией, общая граница и серьезный военный потенциал Финляндии. Наконец, не последнюю роль играет и то, что Стубб — давний партнер Трампа по игре в гольф", — резюмирует Bloomberg.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Дэниела Дэвиса советует Западу все-таки остудить пыл и посмотреть трезво на результаты переговоров в Москве."Не знаю, поняли ли Уиткофф и Кушнер послание Путина, но он ведь не отказался ни от одной из своих прежних позиций и даже не дистанцировался от них", — сказал Джонсон.По его словам, у Украины есть выбор. Она может принять сделку, которая лежит на столе, и вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также с оставшейся под контролем Киева части Донбасса. Также войска НАТО и военные советники альянса должны покинуть Украину, отметил бывший аналитик ЦРУ.Также Украина может отказаться. Тогда Россия нанесет ей военное поражение и российские войска займут Киев и Одессу, установят контроль над Приднестровьем, Украина лишится выхода к Черному морю, а ее территории окажутся в руках Польши, Румынии и Венгрии, полагает Ларри Джонсон.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, джаред кушнер, стив уиткофф, владимир путин, ес, нато