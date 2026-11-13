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Безуглая снова требует мобилизовать женщин

Безуглая снова требует мобилизовать женщин - 13.11.2026 Украина.ру

Безуглая снова требует мобилизовать женщин

Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в очередной раз выступила за мобилизацию женщин. На этот раз она предложила начать с представителей определённых профессий — инженеров и IT-специалисток

2026-11-13T16:18

2026-11-13T16:18

2026-11-13T16:18

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По её словам, когда она занималась созданием предвестника "Резерв+", то хотела заложить в систему учёт и женщин. "Есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан", — заявила Безуглая. Она также посетовала, что после "хайпа" из учёта сняли даже связисток, оставив только медиков. "Сейчас чрезвычайно важны разные специальности, в частности инженеры и IT-специалистки. Мы фактически не видим, какой у нас резерв", — добавила нардеп.Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, верховная рада, дмитрий ковалевич, украина.ру, марьяна безуглая