Безуглая снова требует мобилизовать женщин - 13.11.2026 Украина.ру
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Безуглая снова требует мобилизовать женщин
Безуглая снова требует мобилизовать женщин - 13.11.2026 Украина.ру
Безуглая снова требует мобилизовать женщин
Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в очередной раз выступила за мобилизацию женщин. На этот раз она предложила начать с представителей определённых профессий — инженеров и IT-специалисток
2026-11-13T16:18
2026-11-13T16:18
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марьяна безуглая
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По её словам, когда она занималась созданием предвестника "Резерв+", то хотела заложить в систему учёт и женщин. "Есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан", — заявила Безуглая. Она также посетовала, что после "хайпа" из учёта сняли даже связисток, оставив только медиков. "Сейчас чрезвычайно важны разные специальности, в частности инженеры и IT-специалистки. Мы фактически не видим, какой у нас резерв", — добавила нардеп.Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, верховная рада, дмитрий ковалевич, украина.ру, марьяна безуглая
Новости, Украина, Россия, Киев, Верховная Рада, Дмитрий Ковалевич, Украина.ру, Марьяна Безуглая

Безуглая снова требует мобилизовать женщин

16:18 13.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в очередной раз выступила за мобилизацию женщин. На этот раз она предложила начать с представителей определённых профессий — инженеров и IT-специалисток
По её словам, когда она занималась созданием предвестника "Резерв+", то хотела заложить в систему учёт и женщин.
"Есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан", — заявила Безуглая. Она также посетовала, что после "хайпа" из учёта сняли даже связисток, оставив только медиков. "Сейчас чрезвычайно важны разные специальности, в частности инженеры и IT-специалистки. Мы фактически не видим, какой у нас резерв", — добавила нардеп.
Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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