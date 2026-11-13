https://ukraina.ru/20261113/unichtozhenie-zelenskogo-privedt-k-sorosyatam-volkov-pro-smenu-vlasti-na-ukraine-1084490850.html

Уничтожение Зеленского приведёт к "соросятам"*: Волков про смену власти на Украине

Уничтожение Зеленского приведёт к "соросятам"*: Волков про смену власти на Украине - 13.11.2026 Украина.ру

Уничтожение Зеленского приведёт к "соросятам"*: Волков про смену власти на Украине

Уничтожение Зеленского приведёт к власти на Украине "соросят*", которые просто сидят на зарплате у Запада. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел Волков

2026-11-13T17:58

2026-11-13T17:58

2026-11-13T19:01

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Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что не берётся судить о работе спецслужб. "Я не берусь судить о работе спецслужб и знаю, что мы не должны этого делать. Во-первых, есть международное законодательство", — сказал Волков.По его словам, если говорить о том, что Украина — это фашистское и милитаристское государство, то оно этого не придерживается, и Россия с этим борется. "То есть заявка на денацификацию Украины — это заявка на это в том числе", — пояснил он.Волков подчеркнул, что если Россия будет вести себя так же, то её позиция морального превосходства над противником будет потеряна.Он привёл пример действий Израиля и США против иранского руководства. "Тем более совсем недавно мы видели примеры, как Израиль и Соединённые Штаты били по иранскому руководству, и не только по руководству, а ещё и по гражданским деятелям: инженерам, разработчикам и так далее", — сказал Волков.По его словам, и Израиль, и США осудили все. "И несмотря на их позицию в мире более популярную, чем у России, в западном мире. Самое главное: в итоге что это им дало?" — задал вопрос эксперт.Он подчеркнул, что Трамп заявил, что после нескольких ударов по иранскому руководству США не знают, с кем разговаривать. "Там было правительство, которое было готово идти на сделки и соглашения. Уничтожив его, Запад получил Корпус стражей исламской революции во главе страны, которые не идут на уступки вообще", — пояснил Волков.По его мнению, аналогичный сценарий возможен и на Украине. "Поэтому, уничтожив Зеленского или кого-либо ещё, мы получим так называемых грантовых соросят* или кого-то ещё, которые вообще не имеют отношения к Украине и просто находятся на зарплате у Запада", — заявил он.Волков добавил, что им даже не надо распиливать западную помощь, они просто получают зарплату в свои карманы. "Это та самая партия войны, которая будет продолжать её бесконечно", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что у Зеленского есть интерес к продолжению войны, но при определённых раскладах у него может быть интерес к её завершению — если он получит гарантии и так далее. "У тех людей интереса к завершению вообще нет. Поэтому я не уверен, что это нужно и даст какой-то положительный результат", — сказал Волков.По его мнению, завершения боевых действий в этом году не произойдет. "Но дело в том, что те переговоры, которые идут, они и не идут про завершение военных действий", — резюмировал Павел Волков.* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации

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