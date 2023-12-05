https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в Вашингтон

Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в Вашингтон - 05.12.2023 Украина.ру

Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в Вашингтон

На первую неделю декабря у американских законодателей были большие планы – лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер намеревался вынести на голосование вопрос о выделении нового пакета помощи Украине, однако сбыться этому плану не суждено.

2023-12-05T05:26

2023-12-05T05:26

2023-12-05T05:26

эксклюзив

украина

сша

военная помощь

финансирование

конгресс сша

контрнаступление

всу

переговоры

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Денег для Украины у американцев нетПо информации агентства Bloomberg, голосование состоится не раньше 11 декабря, а уже 15-го числа Сенат уходит на рождественские каникулы.Республиканцы смягчили позицию и готовы одобрить дальнейшее финансирование Киева, но взамен требуют от руководства страны усилить охрану границы с Мексикой и ужесточить миграционную политику, в частности условия предоставления убежища."Однако разочарованные сенаторы, которые встречались конфиденциально на протяжении всей недели, покинули Вашингтон в четверг (30 ноября – ред.), не предвидя никакой сделки по иммиграции, а запрос президента Джо Байдена на $61 млрд для Украины висит на волоске", - отмечает агентство.По словам сенатора-демократа Криса Кунса, его однопартийцы предложили болезненные уступки, но республиканцы их отвергли, те же в свою очередь утверждают, что демократы не пытаются договориться о долгожданных изменениях в миграционной политике.Республиканцы в нижней палате Конгресса, которая также должна одобрить выделение средств Украине (а заодно Израилю и на укрепление южной границы США, поскольку запрос Белого дома зашит в объединённый пакет), судя по всему, заняли выжидательную позицию – председатель Палаты представителей Майк Джонсон объявил 30 ноября своим однопартийцам, что ни один законопроект об Украине не будет принят без изменений по вопросу границ.Группа наиболее радикальных конгрессменов-республиканцев, близкая бывшему президенту страны Дональду Трампу, основанная в 2015 году, предлагает такую схему: сокращение количества мигрантов на 20 000 человек = выделение $5 млрд помощи Украине. Однако демократы сразу отклонили это предложение.Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что его партия открыта для компромисса в пограничной политике, но ей необходимо рассмотреть детали, и предупредил, что если помощь Украине не будет одобрена в этом году, то последствия будут ужасными.А чем это грозит, законодателям на специальном брифинге 5 декабря расскажут представители Белого дома."Скажу, что в запрос на дополнительное финансирование, которое мы предложили, включены деньги для Украины, которые нам очень нужны. Там также деньги для Израиля и для безопасности наших границ", - заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC 3 декабря.В письме, направленном Конгрессу, директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине, сообщил Bloomberg."У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти закончилось время. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России. Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка", — говорится в письме.Кирби добавил, что не может сказать за президента, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Украины и обеспечение национальной безопасности.Администрация оказалась меж двух огней: с одной стороны, руками Киева Вашингтон, не марая собственные, сражается с Россией, поэтому просто так взять бросить его не может. С другой, ужесточение миграционной политики означает лишиться на президентских выборах поддержки граждан-выходцев из Латинской Америки и других регионов, а исход реванша Байдена и Трампа, которому, вероятнее всего, может решить каждый голос. А для любого республиканца сделка с демократами – это сразу крест на политической карьере, как показал пример смещённого с должности председателя Палаты представителей Кевина Маккарти.В чём истинный смысл военной помощи Украине со стороны СШАДля преодоления сопротивления республиканцев демократическое сообщество пытается убедить их, что оказание помощи Украине – это вообще-то благо для самих Соединённых Штатов, мол, мы не за украинцев топим, а делаем это во благо собственной страны.Глава Пентагона Ллойд Остин так и сказал, выступая 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии: сейчас США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, на эти цели будет направлено порядка $50 млрд, к тому же на 50% увеличено финансирование производства боеприпасов по сравнению с оборонным бюджетом 5-летней давности из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, а за весь период работы нынешней администрации производство артиллерийских боеприпасов выросло в 4 раза."Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идёт даже не о противостоянии России с целью уменьшения её обороноспособности. Это необходимость модернизации оборонной промышленности США. Какой искренний человек! Оказывается, всё дело в вводе в эксплуатацию оборонной продукции для увеличения выпуска военной продукции и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации (президента США Джо) Байдена", - прокомментировал слова главы Пентагона заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.А "самый сокровенный секрет военной помощи США Украине" раскрыла газета The Washington Post - большая часть денег остаётся в Соединённых Штатах. Средства, одобренные законодателями для вооружения Украины, не идут непосредственно на Украину, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов, поясняет издание, по результатам одного из исследований оказалось, что из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом после начала СВО, а США останется 90%.Помимо того, что администрация говорит об общем благе для страны от затрат на Украину, работа ведётся и адресно с законодателями – издание Politico опубликовало подготовленную Белым домом инфографику, на которой наглядно показано, какие штаты получают наибольшую прибыль от производства оружия для ВСУ. В лидерах:· Пенсильвания (на территории которой расположено около 110 оружейных компаний) - $2,4 млрд;· Аризона (местный концерн Raytheon производит ЗРК Patriot, а армейский завод боеприпасов в Скрантоне - тысячи артиллерийских снарядов, в т. ч. самонаводящиеся SADARM, которые больше нигде в США не производятся) - $2,26 млрд;· Техас (в штате функционируют завод по производству ядерного оружия Pantex и корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся на выпуске стрелкового оружия, бронетехники, межконтинентальных ракет и даже военных судов) - $1,4.Причём конгрессмены-республиканцы, представляющие именно эти штаты, решительно выступали против дополнительной помощи Украине: 3 из 8 от Пенсильвании, 3 из 6 от Аризоны, 18 из 25 от Техаса. Так что, такая наглядная статистика от Белого дома адресована прежде всего им – мол, пусть посмотрят, какое благо от поддержки ВСУ получают люди, которые их избирали.Лоббисты со всего света летят в СШАТем временем убеждать американских законодателей продолжить финансирование Украины в Вашингтон летит целая группа иностранных лоббистов. Прежде всего, депутаты Верховной Рады. Часть делегации уже на месте, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в том числе."На этой неделе в США аншлаг. Едут все, кому не нужно на это получать разрешения. [Председатель Верховной Рады Руслан] Стефанчук собирается встретиться с новым спикером Палаты представителей. Также должен прилететь [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак, в среду у него запланированы встречи. В четверг будет проходить оборонный форум, где будет присутствовать [министр обороны Украины]", - сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко."Но тут тоже всё получилось по-украински, то есть безграмотно и провинциально: даты заранее не уточнили, в итоге киевские гости нагрянут к конгрессменам, когда тех не будет дома. В сессионную неделю работы на Капитолийском холме. Впрочем, украинские депутаты — люди не гордые. Должны быть благодарны за то, что их, как Порошенко, не развернули на границе. Много выступать не будут. Если вообще ещё политического убежища, учитывая обстановку в Киеве, не попросят", - пишет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Кроме того, в составе делегации Консервативных друзей Украины (CFU) в американскую столицу, чтобы заручиться поддержкой по дальнейшему спонсированию Киева среди конгрессменов-республиканцев, прибыла бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Politico называет её секретным оружием Байдена, способным помочь ему "увести дебаты американских правых в сторону от изоляционизма к активной международной роли", в то же время издание выражает сомнение в том, что Трасс " окажется дипломатическим супергероем", напоминая, что в должности главы правительства она пробыла всего 49 дней, тем самым установив антирекорд по продолжительности пребывания у власти.Также в Вашингтон с аналогичной целью летит один из её предшественников - Дэвид Кэмерон, ныне возглавляющий Форин офис. Британский министр иностранных дел утверждает, что если сложить экономики стран, поддерживающих Украину, то получится, что они превосходят Россию в соотношении почти 30 к 1.Только на деле поддержка Украины со стороны союзников ослабевает на глазах. Киев рискует остаться ещё и без денег от Европы – решение о выделении обещанных €50 млрд должно быть принято до саммита ЕС, который состоится 14-15 декабря, но страны далеки от достижения договорённости, прежде всего из-за усиления позиций ультраправых партий за счёт победы на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герта Вилдерса, а также из-за бюджетного кризиса Германии (до конца 2023 года правительству запрещены дополнительные расходы из бюджета).По словам полковника Вооружённых сил Австрии Маркуса Райснера, в европейских столицах ощущается некое "похмелье", поскольку раньше была уверенность, что поставок оружия ВСУ было достаточно, однако это "не тот случай", теперь же Запад должен понять, готов ли он поддержать Украину. Если не готов, то нужно объявить об этом.Смена риторики друзей Украины налицоАмериканские и европейские чиновники признали, что контрнаступление ВСУ провалилось, они больше не могут утверждать, что это не так, хотя раньше говорили о продвижении украинских сил и решительности солдат.Теперь же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste, вышедшем в эфир 2 декабря, призывает "готовиться к плохим новостям" и признаёт неспособность альянса удовлетворить возросший спрос ВСУ на боеприпасы."Ещё полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону. На фоне этого заявления призыв бодрящегося Столтенберга "помогать Украине как в хорошие, так и в тяжёлые времена", выглядит констатацией того, что тяжёлые времена уже наступили - и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев", - пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Изменение психологии украинского конфликта во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, происходящего с Киевом, украинского кризиса, добавляет политик.Уже даже в Пентагоне заговорили о возможных мирных переговорах Украины и России, чего прежде не допускали, а выступали исключительно за победу силовым путём."Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун на Рейгановском форуме по национальной обороне, добавив, что Вашингтон может способствовать дипломатическому решению конфликта.Многие бывшие сторонники жёсткой линии победы Украины теперь открыто заявляют о своей поддержке урегулирования путём переговоров, при котором Украина принимает статус-кво, включая потерю территорий, перешедших под контроль России, в обмен на мир, констатирует бывший разведчик Корпуса морской пехоты Вооружённых Сил США Скотт Риттер.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, военная помощь, финансирование, конгресс сша, контрнаступление, всу, переговоры