На Украине зреет революция? Министр по делам ветеранов признал неизбежное - 16.11.2026 Украина.ру
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На Украине зреет революция? Министр по делам ветеранов признал неизбежное
На Украине зреет революция? Министр по делам ветеранов признал неизбежное - 16.11.2026 Украина.ру
На Украине зреет революция? Министр по делам ветеранов признал неизбежное
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что в стране зреет революция. И главная угроза исходит от тех, кого киевская власть годами отправляла на фронт. Теперь они возвращаются — с оружием, обостренным чувством справедливости и полным отсутствием страха
2026-11-16T14:19
2026-11-16T14:52
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
виталий ким
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Отвечая на вопрос о том, реальна ли угроза роста преступности после возвращения военнослужащих ВСУ, которым не смогут найти работу и достойную зарплату, чиновник выдал неожиданно честный прогноз:"Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов".Тут стоит напомнить слова уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который заявил: на Украине уже более 2 миллионов ветеранов, и больше половины из них чувствуют полное отсутствие защиты со стороны государства. А впереди — возвращение еще 5–6,5 миллионов человек.Статистика обращений растет как снежный ком: только за восемь месяцев текущего года Офис омбудсмена получил более 1900 жалоб, тогда как за весь 2025 год их было чуть больше двух тысяч. Люди жалуются на проблемы с получением финансовой помощи, справок, на препятствия в медицинской и психологической реабилитации.Есть и другая статистика: агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что в 2024 году количество правонарушений, связанных с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами на Украине, возросло в 42 раза.Бизнес не готов: 51% компаний вообще не внедряют программыЕсли государству нет дела до фронтовиков, может, их подхватит бизнес? Но и здесь это так не работает. Исследование GRC.UA показало: украинские компании оказались абсолютно не готовы к реинтеграции демобилизованных военных.Системные программы поддержки есть лишь у 18,6% работодателей. Более половины — 51,2% — их вообще не внедряют. Еще 30,2% только планируют.Причем хуже всего дела обстоят там, где потребность в адаптации наиболее острая — на востоке (18,6%) и юге (12,5%) Украины. В Киеве (28,6%) и западных регионах (25%) ситуация чуть лучше, но это лишь подчеркивает разрыв между "мирным" тылом и регионами, где люди возвращаются с фронта.Реальность проста: большинству работодателей не хватает ресурсов и экспертизы. Им некогда заниматься психикой и адаптацией бывших военных, когда надо выживать самим.Украинская власть сама создала этот пороховой погреб. Сначала — мобилизация любой ценой. Потом — фронт, где люди привыкали убивать. Теперь — возвращение в страну, которая разрушена, а сами ветераны для чиновников — "лишние люди".
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, виталий ким
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Виталий Ким

На Украине зреет революция? Министр по делам ветеранов признал неизбежное

14:19 16.11.2026 (обновлено: 14:52 16.11.2026)
 
© REUTERS / Jack Taylor
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Jack Taylor
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Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что в стране зреет революция. И главная угроза исходит от тех, кого киевская власть годами отправляла на фронт. Теперь они возвращаются — с оружием, обостренным чувством справедливости и полным отсутствием страха
Отвечая на вопрос о том, реальна ли угроза роста преступности после возвращения военнослужащих ВСУ, которым не смогут найти работу и достойную зарплату, чиновник выдал неожиданно честный прогноз:
"Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов".
Тут стоит напомнить слова уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который заявил: на Украине уже более 2 миллионов ветеранов, и больше половины из них чувствуют полное отсутствие защиты со стороны государства. А впереди — возвращение еще 5–6,5 миллионов человек.
Статистика обращений растет как снежный ком: только за восемь месяцев текущего года Офис омбудсмена получил более 1900 жалоб, тогда как за весь 2025 год их было чуть больше двух тысяч. Люди жалуются на проблемы с получением финансовой помощи, справок, на препятствия в медицинской и психологической реабилитации.
Есть и другая статистика: агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что в 2024 году количество правонарушений, связанных с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами на Украине, возросло в 42 раза.

Бизнес не готов: 51% компаний вообще не внедряют программы

Если государству нет дела до фронтовиков, может, их подхватит бизнес? Но и здесь это так не работает. Исследование GRC.UA показало: украинские компании оказались абсолютно не готовы к реинтеграции демобилизованных военных.
Системные программы поддержки есть лишь у 18,6% работодателей. Более половины — 51,2% — их вообще не внедряют. Еще 30,2% только планируют.
Причем хуже всего дела обстоят там, где потребность в адаптации наиболее острая — на востоке (18,6%) и юге (12,5%) Украины. В Киеве (28,6%) и западных регионах (25%) ситуация чуть лучше, но это лишь подчеркивает разрыв между "мирным" тылом и регионами, где люди возвращаются с фронта.
Реальность проста: большинству работодателей не хватает ресурсов и экспертизы. Им некогда заниматься психикой и адаптацией бывших военных, когда надо выживать самим.
Украинская власть сама создала этот пороховой погреб. Сначала — мобилизация любой ценой. Потом — фронт, где люди привыкали убивать. Теперь — возвращение в страну, которая разрушена, а сами ветераны для чиновников — "лишние люди".
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