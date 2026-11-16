В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ - 16.11.2026 Украина.ру
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В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ
В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ - 16.11.2026 Украина.ру
В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ
Украинские власти и военные уже несколько суток получают сигналы о том, что Россия готовит новую серию ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры страны, предупредил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2026-11-16T14:44
2026-11-16T14:44
новости
россия
киев
владимир зеленский
юрий игнат
вооруженные силы украины
украина.ру
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Накануне тревогу по этому поводу забил и Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он сообщил, что украинская разведка располагает данными о подготовке российских войск к новым атакам с применением баллистических ракет.По словам Зеленского, угроза со стороны российской баллистики по-прежнему остается крайне серьезной, а в Киеве ожидают очередную волну ударов.Утром в понедельник Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 ноября российские беспилотники нанесли удары по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, киев, владимир зеленский, юрий игнат, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ

14:44 16.11.2026
 
© Фото : Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : Армія Inform
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Украинские власти и военные уже несколько суток получают сигналы о том, что Россия готовит новую серию ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры страны, предупредил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Накануне тревогу по этому поводу забил и Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он сообщил, что украинская разведка располагает данными о подготовке российских войск к новым атакам с применением баллистических ракет.
По словам Зеленского, угроза со стороны российской баллистики по-прежнему остается крайне серьезной, а в Киеве ожидают очередную волну ударов.
Утром в понедельник Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 ноября российские беспилотники нанесли удары по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии.
Подробнее об успехах россиян - в материале Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКиевВладимир ЗеленскийЮрий ИгнатВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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