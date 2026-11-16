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В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ

В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ - 16.11.2026 Украина.ру

В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ

Украинские власти и военные уже несколько суток получают сигналы о том, что Россия готовит новую серию ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры страны, предупредил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

2026-11-16T14:44

2026-11-16T14:44

2026-11-16T14:44

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Накануне тревогу по этому поводу забил и Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он сообщил, что украинская разведка располагает данными о подготовке российских войск к новым атакам с применением баллистических ракет.По словам Зеленского, угроза со стороны российской баллистики по-прежнему остается крайне серьезной, а в Киеве ожидают очередную волну ударов.Утром в понедельник Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 ноября российские беспилотники нанесли удары по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир зеленский, юрий игнат, вооруженные силы украины, украина.ру