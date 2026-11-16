МИД Испании: число представителей ЕС создаёт "какофонию" на переговорах по Украине - 16.11.2026 Украина.ру
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МИД Испании: число представителей ЕС создаёт "какофонию" на переговорах по Украине
МИД Испании: число представителей ЕС создаёт "какофонию" на переговорах по Украине - 16.11.2026 Украина.ру
МИД Испании: число представителей ЕС создаёт "какофонию" на переговорах по Украине
Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес выразил сомнение в эффективности текущего состава европейской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса
2026-11-16T15:00
2026-11-16T15:00
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Министр полагает, что чрезмерное количество участников может помешать выработать единую позицию."Мне кажется, что в этой группе слишком много действующих лиц, может быть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы", — заявил дипломат по прибытии на встречу глав МИД ЕС.По мнению Альбареса, при таком количестве представителей не хватает присутствия ключевых фигур. Он считает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна участвовать в консультациях.Речь идет о формате "ЕС+Е5", утвержденном лидерами Евросоюза на саммите в Дублине 13 ноября. В эту группу входят Еврокомиссия, Евросовет, а также Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания. Данный состав ранее уже использовался в качестве группы поддержки Киева на консультациях в Абу-Даби.Сегодня Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа объемом почти 8 миллиардов евро. Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро.
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новости, украина, испания, германия, ес, мид, еврокомиссия
Новости, Украина, Испания, Германия, ЕС, МИД, Еврокомиссия

МИД Испании: число представителей ЕС создаёт "какофонию" на переговорах по Украине

15:00 16.11.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес выразил сомнение в эффективности текущего состава европейской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса
Министр полагает, что чрезмерное количество участников может помешать выработать единую позицию.
"Мне кажется, что в этой группе слишком много действующих лиц, может быть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы", — заявил дипломат по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
По мнению Альбареса, при таком количестве представителей не хватает присутствия ключевых фигур. Он считает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна участвовать в консультациях.
Речь идет о формате "ЕС+Е5", утвержденном лидерами Евросоюза на саммите в Дублине 13 ноября. В эту группу входят Еврокомиссия, Евросовет, а также Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания. Данный состав ранее уже использовался в качестве группы поддержки Киева на консультациях в Абу-Даби.

Сегодня Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа объемом почти 8 миллиардов евро. Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро.
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