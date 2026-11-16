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Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву

Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву - 16.11.2026 Украина.ру

Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву

Лидер партии "Национальное будущее" и бывший генерал армии Роберто Ванначчи предложил действующему премьер-министру Италии Джордже Мелони поддержку в обмен на радикальную смену курса страны. По данным издания Politico, выдвинутые требования касаются трех ключевых направлений внешней и внутренней политики

2026-11-16T13:02

2026-11-16T13:02

2026-11-16T13:02

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Для возможного политического альянса бывший военный потребовал от Мелони полного прекращения военной помощи Украине."Позиция генерала в отношении коалиции Мелони — это, выражаясь по-итальянски, предложение, от которого трудно отказаться: дружба на его условиях или риск потерять большинство", — отмечается в публикации.Кроме того, оппозиционер требует депортации около 2,4 миллиона мигрантов, не интегрировавшихся в итальянское общество. Третьим пунктом ультиматума обозначен отказ Рима от поддержки общеевропейского "Зеленого курса".Сам политик не претендует на министерские должности, но планирет контролировать действия исполнительной власти со стороны.Бывший генерал армии Роберто Ванначчи работал два года военным атташе в Москве. Он выступает за прекращение военных поставок и финансовой помощи Киеву, отмену антироссийских санкций и возобновление торговли с Россией. Его молодая политическая сила насчитывает 140 тысяч членов и уверенно закрепилась на четвертом месте среди всех итальянских сил.Премьер-министр Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину и заявляет о неизменности этой позиции. Но в Киеве недовольны. На днях депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что власти Италии уже десять месяцев задерживают отправку утвержденного пакета военной помощи для украинской армии. О том, как Мелони пытается занять максимально удобное для себя политическое положение – в материале Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, киев, италия, рим, джорджи мелони, максим бужанский, politico, верховная рада, вооруженные силы украины