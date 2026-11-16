Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/oppozitsiya-v-rime-predlozhila-meloni-soyuz-v-obmen-na-otkaz-ot-pomoschi-kievu-1084526916.html
Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву
Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву - 16.11.2026 Украина.ру
Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву
Лидер партии "Национальное будущее" и бывший генерал армии Роберто Ванначчи предложил действующему премьер-министру Италии Джордже Мелони поддержку в обмен на радикальную смену курса страны. По данным издания Politico, выдвинутые требования касаются трех ключевых направлений внешней и внутренней политики
2026-11-16T13:02
2026-11-16T13:02
новости
киев
италия
рим
джорджи мелони
максим бужанский
politico
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101488/60/1014886095_0:593:1535:1456_1920x0_80_0_0_7365700fc7f7ae39a36a182653214182.jpg
Для возможного политического альянса бывший военный потребовал от Мелони полного прекращения военной помощи Украине."Позиция генерала в отношении коалиции Мелони — это, выражаясь по-итальянски, предложение, от которого трудно отказаться: дружба на его условиях или риск потерять большинство", — отмечается в публикации.Кроме того, оппозиционер требует депортации около 2,4 миллиона мигрантов, не интегрировавшихся в итальянское общество. Третьим пунктом ультиматума обозначен отказ Рима от поддержки общеевропейского "Зеленого курса".Сам политик не претендует на министерские должности, но планирет контролировать действия исполнительной власти со стороны.Бывший генерал армии Роберто Ванначчи работал два года военным атташе в Москве. Он выступает за прекращение военных поставок и финансовой помощи Киеву, отмену антироссийских санкций и возобновление торговли с Россией. Его молодая политическая сила насчитывает 140 тысяч членов и уверенно закрепилась на четвертом месте среди всех итальянских сил.Премьер-министр Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину и заявляет о неизменности этой позиции. Но в Киеве недовольны. На днях депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что власти Италии уже десять месяцев задерживают отправку утвержденного пакета военной помощи для украинской армии. О том, как Мелони пытается занять максимально удобное для себя политическое положение – в материале Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ на сайте Украина.ру.
киев
италия
рим
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101488/60/1014886095_0:449:1535:1600_1920x0_80_0_0_b58eb3c939c5ca5b2ff09829016b0762.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, италия, рим, джорджи мелони, максим бужанский, politico, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Италия, Рим, Джорджи Мелони, Максим Бужанский, Politico, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву

13:02 16.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНа крыше замка Святого Ангела в Риме
На крыше замка Святого Ангела в Риме - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лидер партии "Национальное будущее" и бывший генерал армии Роберто Ванначчи предложил действующему премьер-министру Италии Джордже Мелони поддержку в обмен на радикальную смену курса страны. По данным издания Politico, выдвинутые требования касаются трех ключевых направлений внешней и внутренней политики
Для возможного политического альянса бывший военный потребовал от Мелони полного прекращения военной помощи Украине.

"Позиция генерала в отношении коалиции Мелони — это, выражаясь по-итальянски, предложение, от которого трудно отказаться: дружба на его условиях или риск потерять большинство", — отмечается в публикации.
Кроме того, оппозиционер требует депортации около 2,4 миллиона мигрантов, не интегрировавшихся в итальянское общество. Третьим пунктом ультиматума обозначен отказ Рима от поддержки общеевропейского "Зеленого курса".
Сам политик не претендует на министерские должности, но планирет контролировать действия исполнительной власти со стороны.

Бывший генерал армии Роберто Ванначчи работал два года военным атташе в Москве. Он выступает за прекращение военных поставок и финансовой помощи Киеву, отмену антироссийских санкций и возобновление торговли с Россией. Его молодая политическая сила насчитывает 140 тысяч членов и уверенно закрепилась на четвертом месте среди всех итальянских сил.

Премьер-министр Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину и заявляет о неизменности этой позиции. Но в Киеве недовольны. На днях депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что власти Италии уже десять месяцев задерживают отправку утвержденного пакета военной помощи для украинской армии. О том, как Мелони пытается занять максимально удобное для себя политическое положение – в материале Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевИталияРимДжорджи МелониМаксим БужанскийPoliticoВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:15Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине
13:15Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США
13:02Оппозиция в Риме предложила Мелони союз в обмен на отказ от помощи Киеву
12:59Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса
12:51"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина
12:44Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда
12:21Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева
12:12Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе
12:11"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей
12:11Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат
11:48ЛНР после атак ВСУ. Конкурс "Мисс ЮФО" в Крыму. 16 ноября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:33Киселёв: навязанная нам война закончится на условиях России
11:28Ургант сменил Петербург на Париж и оформил французскую прописку по паспорту Израиля
11:16Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ
10:58Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
10:54"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США
10:43Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
10:04Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
10:03"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
Лента новостейМолния