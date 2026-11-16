Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США - 16.11.2026 Украина.ру
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Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США
Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США - 16.11.2026 Украина.ру
Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США
Пока американские аэропорты замерли из-за сбоя оборудования авиадиспетчеров, Стивен Кинг нашёл самое логичное объяснение. Писатель заявил, что это инопланетяне. И, судя по реакции соцсетей, шутка зашла лучше, чем официальные версии властей
2026-11-16T13:15
2026-11-16T13:15
новости
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В соцсети X король ужасов написал:"Инопланетяне приземлились. Это настоящая причина остановки вылетов. Они не хотят вызвать панику во всём мире".И добавил: пришельцы ничего не видят, но обладают невероятно острым слухом. Доказательств, разумеется, не привёл. Потому что это шутка.Что произошло на самом делеФедеральное авиационное управление США (FAA) приостановило вылеты из аэропортов страны. Причина — технические неполадки в оборудовании авиадиспетчеров. В ведомстве пояснили: ограничения ввели из соображений безопасности, до устранения неисправностей.Версии властейМинистр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти допускают связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления полётами и масштабным сбоем.Президент США Дональд Трамп предположил, что всё дело в устаревшем оборудовании. Никаких инопланетян. Но это пока что.
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Новости, США, Дональд Трамп

Король ужасов знает правду: Стивен Кинг "раскрыл" причину сбоя авиадиспетчеров в США

13:15 16.11.2026
 
© imdb.com
© imdb.com
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Пока американские аэропорты замерли из-за сбоя оборудования авиадиспетчеров, Стивен Кинг нашёл самое логичное объяснение. Писатель заявил, что это инопланетяне. И, судя по реакции соцсетей, шутка зашла лучше, чем официальные версии властей
В соцсети X король ужасов написал:
"Инопланетяне приземлились. Это настоящая причина остановки вылетов. Они не хотят вызвать панику во всём мире".
И добавил: пришельцы ничего не видят, но обладают невероятно острым слухом. Доказательств, разумеется, не привёл. Потому что это шутка.

Что произошло на самом деле

Федеральное авиационное управление США (FAA) приостановило вылеты из аэропортов страны. Причина — технические неполадки в оборудовании авиадиспетчеров. В ведомстве пояснили: ограничения ввели из соображений безопасности, до устранения неисправностей.

Версии властей

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти допускают связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления полётами и масштабным сбоем.
Президент США Дональд Трамп предположил, что всё дело в устаревшем оборудовании. Никаких инопланетян. Но это пока что.
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