https://ukraina.ru/20261116/ni-tsenta-ukraine-tochka-strany-evropy-kotorye-sponsirovali-kiev-teper-otkazyvayutsya-davat-dengi-1084516342.html

"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги

"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги - 16.11.2026 Украина.ру

"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги

Уже пять стран Евросоюза заявили, что не могут финансировать правительство Зеленского. Не хотят подтверждать и гарантировать ещё один "кредит для Украины".

2026-11-16T08:32

2026-11-16T08:32

2026-11-16T08:32

эксклюзив

украина

европа

словакия

урсула фон дер ляйен

роберт фицо

еврокомиссия

нато

ес

фридрих мерц

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На самом деле отказников гораздо больше, просто не все высказываются публично. Как ни удивительно, молча отказываются Франция и Британия — те, кто больше всех кричал о помощи.На словах они, конечно, за Украину. Но максимум, что делают, — дают кредиты самим себе: поддерживают собственных производителей со словами: "Это для Украины!"Канада выделила всего 500 миллионов. Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Греция — никто не хочет платить. Все отказались под разными предлогами.Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (бывшая министр обороны Германии), и канцлер ФРГ Мерц (бывший менеджер "Блэк Рок"), отправились шантажировать страны бывшего Восточного блока.Но шантаж уже не действует! Время саблезубых тигров, похоже, прошло. Никто не боится угроз Урсулы и Фридриха.Началось всё с выступления Мерца, которое премьер Словакии Роберт Фицо назвал шантажом. Мерц пригрозил заблокировать весь бюджет Евросоюза на 7 лет, если страны не внесут свой «вклад в безопасность». Не будет в бюджете «денег для Украины» — не будет вообще бюджета ЕС, угрожает Мерц.Так может, тогда и вообще не нужен ЕС?Первым на шантаж Мерца ответил премьер Венгрии Пётр Мадьяр. Он находился рядом с Мерцем, в Берлине, и на совместной пресс-конференции прямо сказал:«Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подходом связывать бюджет Европы каким-либо образом с другим вопросом».Премьер Венгрии сообщил, что венграм самим не хватает, нет денег для студентов и пенсионеров, дефицит бюджета, борются с мигрантами и так далее. Денег не дадут.В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо ответил ясно и коротко:«Мне абсолютно всё равно, что говорит господин Мерц. Ни цента на кредит Украине. Точка. <…> От имени правительства Словакии я сообщаю господину Мерцу, что мы не будем участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов».А еще Фицо вспомнил про предыдущий разговор с Мерцем, когда Словакия блокировала санкции против России:«Я что, теперь должен весь перепугаться из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит? Я помню первый разговор с ним, когда он мне звонил и кричал на меня, мол, что я себе позволяю, когда я блокировал санкции против России, что он нам остановит все деньги, и я не знаю что ещё».Фицо, кроме того, рассказал, что встретился с новым премьером Украины Корецким. И был просто потрясен:«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий».Несмотря на то, что Фицо не стал разглашать подробности, всем в общих чертах понятно, о чем идет речь.Украина требует, чтобы у них осталась 800-тысячная армия и чтобы ее 10 лет содержал ЕС. Об этом сообщило информагентство AFP:Для чего им такая армия? Конечно, для продолжения войны до последнего украинца. Видимо, Украина решила окончательно самоубиться. И конечно, потянуть за собой Европу.Но хочет ли этого Европа?Совершенно ясно выразил свою позицию по поводу шантажа Мерца премьер Чехии Бабиш. Он заявил:«Мы — суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины».Бабиш напомнил, что с начала войны Украина уже получила 520 миллиардов евро. Сейчас в проекте бюджета ЕС для Украины выделено 100 миллиардов евро.«Я не понимаю, почему кто-то хочет заблокировать бюджет, когда для Украины заложено столько денег. Вопрос в том, должны ли эти деньги вообще быть в бюджете».Бабиш сказал, что будет обсуждать деньги для восстановления Украины, а не для войны.Пришли новости и из Польши. Туда отправили генсека НАТО Рютте. Премьер Польши Туск заявил:«Польша не будет делать взносы в программу НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины».Причины: сложная финансовая ситуация и необходимость усиления собственной обороны Польши.И наконец, Болгария. С ее премьером говорила сама Урсула фон дер Ляйен. И получила отказ.Премьер Болгарии Радев заявил:«Четкая позиция правительства Болгарии заключается в том, что больше оружия и боеприпасов из запасов армии Украине предоставлено не будет».Причина всё та же: дефицит бюджета.Радев также сказал, что Болгария готова предоставить гуманитарную помощь Украине. Но только — внимание! — с тем условием, чтобы эта помощь попадала этническим болгарам, проживающим на территории Украины.Оппозиция тут же обвинила премьера, наклеив на него ярлыки: и хозяева у него находятся в Кремле, и испытывает он страх перед Москвой…Радев, кстати, — военный лётчик, отлетавший много часов. И неплохо знает русский язык. Достаточно, как он сам признавался, чтобы петь русские песни.Но дело, конечно, не в этом. Поляки, венгры, чехи, словаки, болгары — все хотят уже жить без Украины и её вечной проблемы: «дайте нам ещё сто миллиардов на войну».Что дальше? Будет схватка за деньги для Украины, которые на самом деле предназначаются не Украине, а ВПК западных стран и коррумпированной верхушке ЕС.Схватка будет в Брюсселе. Бюджет ЕС обсудят 26–27 ноября. «Украина» (под этим псевдонимом скрывается вся коррумпированная структура ЕС) требует ещё 70 миллиардов.Но, кажется, немцы, жаждущие дать Украине ещё один баснословный кредит, окажутся там в абсолютном меньшинстве.

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, словакия, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, еврокомиссия, нато, ес, фридрих мерц