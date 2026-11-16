"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/ni-tsenta-ukraine-tochka-strany-evropy-kotorye-sponsirovali-kiev-teper-otkazyvayutsya-davat-dengi-1084516342.html
"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги - 16.11.2026 Украина.ру
"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
Уже пять стран Евросоюза заявили, что не могут финансировать правительство Зеленского. Не хотят подтверждать и гарантировать ещё один "кредит для Украины".
2026-11-16T08:32
2026-11-16T08:32
эксклюзив
украина
европа
словакия
урсула фон дер ляйен
роберт фицо
еврокомиссия
нато
ес
фридрих мерц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075604607_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_ae5876195cabc07e0eeff3690b991553.jpg
На самом деле отказников гораздо больше, просто не все высказываются публично. Как ни удивительно, молча отказываются Франция и Британия — те, кто больше всех кричал о помощи.На словах они, конечно, за Украину. Но максимум, что делают, — дают кредиты самим себе: поддерживают собственных производителей со словами: "Это для Украины!"Канада выделила всего 500 миллионов. Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Греция — никто не хочет платить. Все отказались под разными предлогами.Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (бывшая министр обороны Германии), и канцлер ФРГ Мерц (бывший менеджер "Блэк Рок"), отправились шантажировать страны бывшего Восточного блока.Но шантаж уже не действует! Время саблезубых тигров, похоже, прошло. Никто не боится угроз Урсулы и Фридриха.Началось всё с выступления Мерца, которое премьер Словакии Роберт Фицо назвал шантажом. Мерц пригрозил заблокировать весь бюджет Евросоюза на 7 лет, если страны не внесут свой «вклад в безопасность». Не будет в бюджете «денег для Украины» — не будет вообще бюджета ЕС, угрожает Мерц.Так может, тогда и вообще не нужен ЕС?Первым на шантаж Мерца ответил премьер Венгрии Пётр Мадьяр. Он находился рядом с Мерцем, в Берлине, и на совместной пресс-конференции прямо сказал:«Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подходом связывать бюджет Европы каким-либо образом с другим вопросом».Премьер Венгрии сообщил, что венграм самим не хватает, нет денег для студентов и пенсионеров, дефицит бюджета, борются с мигрантами и так далее. Денег не дадут.В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо ответил ясно и коротко:«Мне абсолютно всё равно, что говорит господин Мерц. Ни цента на кредит Украине. Точка. &lt;…&gt; От имени правительства Словакии я сообщаю господину Мерцу, что мы не будем участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов».А еще Фицо вспомнил про предыдущий разговор с Мерцем, когда Словакия блокировала санкции против России:«Я что, теперь должен весь перепугаться из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит? Я помню первый разговор с ним, когда он мне звонил и кричал на меня, мол, что я себе позволяю, когда я блокировал санкции против России, что он нам остановит все деньги, и я не знаю что ещё».Фицо, кроме того, рассказал, что встретился с новым премьером Украины Корецким. И был просто потрясен:«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий».Несмотря на то, что Фицо не стал разглашать подробности, всем в общих чертах понятно, о чем идет речь.Украина требует, чтобы у них осталась 800-тысячная армия и чтобы ее 10 лет содержал ЕС. Об этом сообщило информагентство AFP:Для чего им такая армия? Конечно, для продолжения войны до последнего украинца. Видимо, Украина решила окончательно самоубиться. И конечно, потянуть за собой Европу.Но хочет ли этого Европа?Совершенно ясно выразил свою позицию по поводу шантажа Мерца премьер Чехии Бабиш. Он заявил:«Мы — суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины».Бабиш напомнил, что с начала войны Украина уже получила 520 миллиардов евро. Сейчас в проекте бюджета ЕС для Украины выделено 100 миллиардов евро.«Я не понимаю, почему кто-то хочет заблокировать бюджет, когда для Украины заложено столько денег. Вопрос в том, должны ли эти деньги вообще быть в бюджете».Бабиш сказал, что будет обсуждать деньги для восстановления Украины, а не для войны.Пришли новости и из Польши. Туда отправили генсека НАТО Рютте. Премьер Польши Туск заявил:«Польша не будет делать взносы в программу НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины».Причины: сложная финансовая ситуация и необходимость усиления собственной обороны Польши.И наконец, Болгария. С ее премьером говорила сама Урсула фон дер Ляйен. И получила отказ.Премьер Болгарии Радев заявил:«Четкая позиция правительства Болгарии заключается в том, что больше оружия и боеприпасов из запасов армии Украине предоставлено не будет».Причина всё та же: дефицит бюджета.Радев также сказал, что Болгария готова предоставить гуманитарную помощь Украине. Но только — внимание! — с тем условием, чтобы эта помощь попадала этническим болгарам, проживающим на территории Украины.Оппозиция тут же обвинила премьера, наклеив на него ярлыки: и хозяева у него находятся в Кремле, и испытывает он страх перед Москвой…Радев, кстати, — военный лётчик, отлетавший много часов. И неплохо знает русский язык. Достаточно, как он сам признавался, чтобы петь русские песни.Но дело, конечно, не в этом. Поляки, венгры, чехи, словаки, болгары — все хотят уже жить без Украины и её вечной проблемы: «дайте нам ещё сто миллиардов на войну».Что дальше? Будет схватка за деньги для Украины, которые на самом деле предназначаются не Украине, а ВПК западных стран и коррумпированной верхушке ЕС.Схватка будет в Брюсселе. Бюджет ЕС обсудят 26–27 ноября. «Украина» (под этим псевдонимом скрывается вся коррумпированная структура ЕС) требует ещё 70 миллиардов.Но, кажется, немцы, жаждущие дать Украине ещё один баснословный кредит, окажутся там в абсолютном меньшинстве.
https://ukraina.ru/20261028/deneg-net-est-edinstvo-evropeyskie-soyuzniki-bolshe-ne-mogut-spasat-ukrainu-za-svoy-scht-1084137417.html
https://ukraina.ru/20261110/ne-khotyat-delitsya-dengami-evropeytsy-gotovy-na-reshitelnyy-shag-radi-mira-na-ukraine-1084374629.html
https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html
https://ukraina.ru/20261023/dengi-na-shkoly-a-ne-na-voynu-protesty-v-evrope-tolko-usilivayutsya-1084026640.html
украина
европа
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075604607_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_36c6fe952ce0837fe486d31646999dcf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, словакия, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, еврокомиссия, нато, ес, фридрих мерц
Эксклюзив, Украина, Европа, Словакия, Урсула фон дер Ляйен, Роберт Фицо, Еврокомиссия, НАТО, ЕС, Фридрих Мерц

"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги

08:32 16.11.2026
 
© AP / Ebrahim Noroozi
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Ebrahim Noroozi
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уже пять стран Евросоюза заявили, что не могут финансировать правительство Зеленского. Не хотят подтверждать и гарантировать ещё один "кредит для Украины".
На самом деле отказников гораздо больше, просто не все высказываются публично. Как ни удивительно, молча отказываются Франция и Британия — те, кто больше всех кричал о помощи.
На словах они, конечно, за Украину. Но максимум, что делают, — дают кредиты самим себе: поддерживают собственных производителей со словами: "Это для Украины!"
Канада выделила всего 500 миллионов. Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Греция — никто не хочет платить. Все отказались под разными предлогами.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (бывшая министр обороны Германии), и канцлер ФРГ Мерц (бывший менеджер "Блэк Рок"), отправились шантажировать страны бывшего Восточного блока.
Но шантаж уже не действует! Время саблезубых тигров, похоже, прошло. Никто не боится угроз Урсулы и Фридриха.
Началось всё с выступления Мерца, которое премьер Словакии Роберт Фицо назвал шантажом. Мерц пригрозил заблокировать весь бюджет Евросоюза на 7 лет, если страны не внесут свой «вклад в безопасность». Не будет в бюджете «денег для Украины» — не будет вообще бюджета ЕС, угрожает Мерц.
Так может, тогда и вообще не нужен ЕС?
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 18:51
Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счётСлов поддержки западных партнёров в адрес Украины много, но финансовая помощь за ними не следует. "Денег нет, но вы держитесь" – получается так
Первым на шантаж Мерца ответил премьер Венгрии Пётр Мадьяр. Он находился рядом с Мерцем, в Берлине, и на совместной пресс-конференции прямо сказал:
«Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подходом связывать бюджет Европы каким-либо образом с другим вопросом».
Премьер Венгрии сообщил, что венграм самим не хватает, нет денег для студентов и пенсионеров, дефицит бюджета, борются с мигрантами и так далее. Денег не дадут.
В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо ответил ясно и коротко:
«Мне абсолютно всё равно, что говорит господин Мерц. Ни цента на кредит Украине. Точка. <…> От имени правительства Словакии я сообщаю господину Мерцу, что мы не будем участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов».
А еще Фицо вспомнил про предыдущий разговор с Мерцем, когда Словакия блокировала санкции против России:
«Я что, теперь должен весь перепугаться из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит? Я помню первый разговор с ним, когда он мне звонил и кричал на меня, мол, что я себе позволяю, когда я блокировал санкции против России, что он нам остановит все деньги, и я не знаю что ещё».
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
10 ноября, 08:33
Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на УкраинеУсталость от войны на Украине все больше ощущается в европейских странах. Об этом 8 ноября сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на данные последних опросов по поддержке Украины среди граждан Евросоюза
Фицо, кроме того, рассказал, что встретился с новым премьером Украины Корецким. И был просто потрясен:
«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий».
Несмотря на то, что Фицо не стал разглашать подробности, всем в общих чертах понятно, о чем идет речь.
Украина требует, чтобы у них осталась 800-тысячная армия и чтобы ее 10 лет содержал ЕС. Об этом сообщило информагентство AFP:
Для чего им такая армия? Конечно, для продолжения войны до последнего украинца. Видимо, Украина решила окончательно самоубиться. И конечно, потянуть за собой Европу.
Но хочет ли этого Европа?
Совершенно ясно выразил свою позицию по поводу шантажа Мерца премьер Чехии Бабиш. Он заявил:
«Мы — суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины».
Бабиш напомнил, что с начала войны Украина уже получила 520 миллиардов евро. Сейчас в проекте бюджета ЕС для Украины выделено 100 миллиардов евро.
«Я не понимаю, почему кто-то хочет заблокировать бюджет, когда для Украины заложено столько денег. Вопрос в том, должны ли эти деньги вообще быть в бюджете».
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 08:24
Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать властьБрюссельский вояж украинского министра финансов Сергея Марченко закончился показательным результатом. Киев приехал за дополнительными миллиардами, а в ответ получил напоминание о необходимости выполнять уже взятые на себя обязательства.
Бабиш сказал, что будет обсуждать деньги для восстановления Украины, а не для войны.
Пришли новости и из Польши. Туда отправили генсека НАТО Рютте. Премьер Польши Туск заявил:
«Польша не будет делать взносы в программу НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины».
Причины: сложная финансовая ситуация и необходимость усиления собственной обороны Польши.
И наконец, Болгария. С ее премьером говорила сама Урсула фон дер Ляйен. И получила отказ.
Премьер Болгарии Радев заявил:
«Четкая позиция правительства Болгарии заключается в том, что больше оружия и боеприпасов из запасов армии Украине предоставлено не будет».
Причина всё та же: дефицит бюджета.
Радев также сказал, что Болгария готова предоставить гуманитарную помощь Украине. Но только — внимание! — с тем условием, чтобы эта помощь попадала этническим болгарам, проживающим на территории Украины.
Оппозиция тут же обвинила премьера, наклеив на него ярлыки: и хозяева у него находятся в Кремле, и испытывает он страх перед Москвой…
Радев, кстати, — военный лётчик, отлетавший много часов. И неплохо знает русский язык. Достаточно, как он сам признавался, чтобы петь русские песни.
Акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 17:08
"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаютсяВолна протестов, охватившая страны Евросоюза, с приближением зимы будет только нарастать — для этого есть объективные причины, написало 23 октября европейское издание Politico.
Но дело, конечно, не в этом. Поляки, венгры, чехи, словаки, болгары — все хотят уже жить без Украины и её вечной проблемы: «дайте нам ещё сто миллиардов на войну».
Что дальше? Будет схватка за деньги для Украины, которые на самом деле предназначаются не Украине, а ВПК западных стран и коррумпированной верхушке ЕС.
Схватка будет в Брюсселе. Бюджет ЕС обсудят 26–27 ноября. «Украина» (под этим псевдонимом скрывается вся коррумпированная структура ЕС) требует ещё 70 миллиардов.
Но, кажется, немцы, жаждущие дать Украине ещё один баснословный кредит, окажутся там в абсолютном меньшинстве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаСловакияУрсула фон дер ЛяйенРоберт ФицоЕврокомиссияНАТОЕСФридрих Мерц
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
08:58Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
08:35Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой
08:32"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
08:05"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
08:00Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
08:00Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
07:33Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя
07:19Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники
07:00Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции
06:23Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной
06:19Начнется "вторая СВО"? Брутер объяснил, что будет после захода НАТО на Украину
06:03"Дна нет". Эксперты и политики о том, куда катится Украина
06:01"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым
05:56Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен
05:40"Три F-16 вместе с пилотами": Кнутов о том, как осколки "Гераней" дробят истребители ВСУ
05:10В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР
05:10Обгоняем Маска? Военный эксперт объяснил, в чем "Рассвет" превзойдёт Starlink
04:35Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF
Лента новостейМолния