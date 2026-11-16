Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро - 16.11.2026 Украина.ру
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Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро
Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро - 16.11.2026 Украина.ру
Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро
Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа. На официальных порталах Совета ЕС и Европейского совета сообщается, что в ближайшее время Киев получит доступ к траншу объемом почти 8 миллиардов евро
2026-11-16T14:10
2026-11-16T14:10
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Из этой суммы около 5 миллиардов евро будут предоставлены из ресурсов кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), одобренного в 2026 году.Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро.Предыдущие выплаты в рамках этого инструмента включали промежуточное финансирование в размере 6 миллиардов евро с марта 2024 года, предварительное финансирование на 1,89 миллиарда евро, а также семь траншей общей суммой около 21,6 миллиарда евро. С 2022 года совокупный объем помощи от стран ЕС достиг отметки в 179,8 миллиарда евро.Евросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. Кто будет представлять ЕС, и какова позиция России в этом вопросе – подробнее на сайте Украина.ру.
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Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро

14:10 16.11.2026
 
© Фото : regionplus.az
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : regionplus.az
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Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа. На официальных порталах Совета ЕС и Европейского совета сообщается, что в ближайшее время Киев получит доступ к траншу объемом почти 8 миллиардов евро
Из этой суммы около 5 миллиардов евро будут предоставлены из ресурсов кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), одобренного в 2026 году.
Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро.
Предыдущие выплаты в рамках этого инструмента включали промежуточное финансирование в размере 6 миллиардов евро с марта 2024 года, предварительное финансирование на 1,89 миллиарда евро, а также семь траншей общей суммой около 21,6 миллиарда евро. С 2022 года совокупный объем помощи от стран ЕС достиг отметки в 179,8 миллиарда евро.

Евросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. Кто будет представлять ЕС, и какова позиция России в этом вопросе – подробнее на сайте Украина.ру.
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