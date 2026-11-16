https://ukraina.ru/20261116/ne-smog-nazvat-predmety-50-letnego-ukrainskogo-studenta-s-otsrochkoy-zapikhnuli-v-zenitchiki--1084514309.html

"Не смог назвать предметы": 50-летнего украинского студента с отсрочкой запихнули в зенитчики

"Не смог назвать предметы": 50-летнего украинского студента с отсрочкой запихнули в зенитчики - 16.11.2026 Украина.ру

"Не смог назвать предметы": 50-летнего украинского студента с отсрочкой запихнули в зенитчики

Закарпатье. 50-летний мужчина, который обучался на дневном отделении колледжа по специальности "Туризм и рекреация", был остановлен полицейскими на улице Мукачева. И в тот же день оказался в ТЦК. А еще через несколько дней — в списках воинской части в качестве стрелка-зенитчика

2026-11-16T16:22

2026-11-16T16:22

2026-11-16T16:22

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мукачево

закарпатье

тцк

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Мужчина 1976 года рождения. Учился в Свалявском техническом профессиональном колледже. Дневная форма, индивидуальный учебный план, никаких академических задолженностей, условия договора не нарушал. Словом — обычный студент.18 июля 2026 года его останавливают полицейские в Мукачеве и везут в ТЦК. В этот же день руководитель центра комплектования подписывает приказ о его призыве на военную службу по мобилизации.При этом у мужчины была официальная отсрочка. Она действовала до 1 августа 2026 года. И что самое смешное — вся информация была видна в приложении "Резерв+" и электронном военно-учетном документе. То есть достаточно было просто посмотреть в телефон, чтобы понять: человек не подлежит призыву.Но ТЦК это не смутило. Мужчину прогоняют через военно-врачебную комиссию, признают годным и 24 июля зачисляют в личный состав воинской части. На должность — стрелок-зенитчик.Когда мужчина пошел в суд, представители ТЦК попытались оправдаться."Он не смог объяснить, по какому учебному плану учится, назвать профильные дисциплины и рассказать, как проходят экзаменационные сессии".Что решил судСуд полностью удовлетворил иск. Признал действия ТЦК противоправными. Отменил приказ о призыве от 18 июля. Отменил приказ о зачислении в воинскую часть от 24 июля. И обязал воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.Мужчине повезло. Он оказался юридически подкованным. Другие — просто едут на позиции. ТЦК снова доказал, что для них закон — это пустое место, а "Резерв+" они используют только для отчетности, не глядя в суть.

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новости, мукачево, закарпатье, тцк