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Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу

Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу - 16.11.2026 Украина.ру

Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X обратила внимание на то, что ее экс-руководитель слишком много времени проводит в заграничных поездках

2026-11-16T14:00

2026-11-16T14:00

2026-11-16T14:03

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верховная рада

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По словам Мендель, если оценивать частоту зарубежных командировок Зеленского, то с 2022 года даже она сама находилась на территории Украины дольше, чем он.На постоянное отсутствие Зеленского в стране ранее указывали и другие украинские политики. Так, покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук недавно подсчитал, что за время конфликта с 2022 года Зеленский суммарно провел за рубежом свыше двух лет, а в украинскую столицу приезжает "как гость".Похожую оценку давал и экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его мнению, Зеленский предпочитает находиться в европейских странах, а не в Киеве, из-за страха перед недовольством обычных граждан, которые вынуждены регулярно сидеть без электричества и отопления.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, юлия мендель, артем дмитрук, верховная рада, украина.ру