Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу - 16.11.2026 Украина.ру
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Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу
Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу - 16.11.2026 Украина.ру
Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X обратила внимание на то, что ее экс-руководитель слишком много времени проводит в заграничных поездках
2026-11-16T14:00
2026-11-16T14:03
новости
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По словам Мендель, если оценивать частоту зарубежных командировок Зеленского, то с 2022 года даже она сама находилась на территории Украины дольше, чем он.На постоянное отсутствие Зеленского в стране ранее указывали и другие украинские политики. Так, покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук недавно подсчитал, что за время конфликта с 2022 года Зеленский суммарно провел за рубежом свыше двух лет, а в украинскую столицу приезжает "как гость".Похожую оценку давал и экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его мнению, Зеленский предпочитает находиться в европейских странах, а не в Киеве, из-за страха перед недовольством обычных граждан, которые вынуждены регулярно сидеть без электричества и отопления.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, юлия мендель, артем дмитрук, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Артем Дмитрук, Верховная Рада, Украина.ру

Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу

14:00 16.11.2026 (обновлено: 14:03 16.11.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X обратила внимание на то, что ее экс-руководитель слишком много времени проводит в заграничных поездках
По словам Мендель, если оценивать частоту зарубежных командировок Зеленского, то с 2022 года даже она сама находилась на территории Украины дольше, чем он.
На постоянное отсутствие Зеленского в стране ранее указывали и другие украинские политики.
Так, покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук недавно подсчитал, что за время конфликта с 2022 года Зеленский суммарно провел за рубежом свыше двух лет, а в украинскую столицу приезжает "как гость".
Похожую оценку давал и экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его мнению, Зеленский предпочитает находиться в европейских странах, а не в Киеве, из-за страха перед недовольством обычных граждан, которые вынуждены регулярно сидеть без электричества и отопления.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЮлия МендельАртем ДмитрукВерховная РадаУкраина.ру
 
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