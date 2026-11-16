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Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине
Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине - 16.11.2026 Украина.ру
Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине
На территории Украины работало около полутора тысяч мошеннических колл-центров, признал в интервью украинскому блогеру Егор Буркин по прозвищу Мексиканец, фигурирующий в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о покровительстве силовиков криминалу
2026-11-16T13:15
2026-11-16T13:15
2026-11-16T13:15
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По его оценкам, их ежемесячный денежный оборот достигал двух-трех миллиардов долларов. Огромные суммы поступали в страну и распределялись как среди обычных работников этих офисов, так и среди представителей силовых структур. Буркин утверждает, что на данный момент большая часть подобных центров прекратила работу, однако оставшиеся перебрались в жилые квартиры и частные дома, где продолжают действовать под прикрытием правоохранителей.Сам Буркин является гражданином Украины и числится в розыске. Он скрывается от следствия в Мексике, откуда продолжает дистанционно контролировать свой нелегальный бизнес на родине.Ранее в НАБУ отчитались о пресечении деятельности крупной преступной группировки в ходе операции "Карфаген". Злоумышленники подкупали высокопоставленных силовиков ради беспрепятственной работы телефонных мошенников, сбыта наркотиков и изготовления фальшивых денег. К покровительству нелегальным колл-центрам оказались причастны представители СБУ, национальной полиции и Офиса генерального прокурора Украины.Подробнее - в материале Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров на сайте Украина.ру.
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новости, украина, мексика, набу, сбу, украина.ру
Новости, Украина, Мексика, НАБУ, СБУ, Украина.ру
Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине
На территории Украины работало около полутора тысяч мошеннических колл-центров, признал в интервью украинскому блогеру Егор Буркин по прозвищу Мексиканец, фигурирующий в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о покровительстве силовиков криминалу
По его оценкам, их ежемесячный денежный оборот достигал двух-трех миллиардов долларов.
Огромные суммы поступали в страну и распределялись как среди обычных работников этих офисов, так и среди представителей силовых структур.
Буркин утверждает, что на данный момент большая часть подобных центров прекратила работу, однако оставшиеся перебрались в жилые квартиры и частные дома, где продолжают действовать под прикрытием правоохранителей.
Сам Буркин является гражданином Украины и числится в розыске. Он скрывается от следствия в Мексике, откуда продолжает дистанционно контролировать свой нелегальный бизнес на родине.
Ранее в НАБУ отчитались о пресечении деятельности крупной преступной группировки в ходе операции "Карфаген". Злоумышленники подкупали высокопоставленных силовиков ради беспрепятственной работы телефонных мошенников, сбыта наркотиков и изготовления фальшивых денег. К покровительству нелегальным колл-центрам оказались причастны представители СБУ, национальной полиции и Офиса генерального прокурора Украины.