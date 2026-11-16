https://ukraina.ru/20261116/nakormit-stranu-45-let-so-starta-prodovolstvennoy-programmy--1084522859.html

Накормить страну. 45 лет со старта Продовольственной программы

Накормить страну. 45 лет со старта Продовольственной программы - 16.11.2026 Украина.ру

Накормить страну. 45 лет со старта Продовольственной программы

16 ноября 1981 года в выступлении на Пленуме ЦК КПСС Леонид Брежнев затронул вопрос составления Продовольственной программы СССР. Проблема оказалась настолько важной, что состоявшийся спустя семь месяцев следующий Пленум утвердил программу. Одним из её ведущих разработчиков стал Михаил Горбачёв, курировавший в ЦК КПСС сельское хозяйство*

2026-11-16T15:58

2026-11-16T15:58

2026-11-16T15:58

история

история

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Даже сегодня не прекращаются дискуссии насчёт того была ли Продовольственная программа реальной возможностью модернизировать аграрную сферу на принципах высоких технологий, а также преодолеть товарный дефицит по крайней мере в продовольственной сфере, или же являлась популистским документом. Но факт: благодаря её реализации питание граждан впервые в отечественной истории оказалось наиболее близким к научно обоснованным нормам, а наступивший после распада СССР дисбаланс и поныне не преодолён ни одной из постсоветских стран.Постановка проблемыПринятие Продовольственной программы преследовало несколько стратегических целей. Самая главная из них – это обеспечение продовольственной безопасности государства.Эксперименты Хрущёва привели к резкому снижению выпуска ключевых видов сельхозпродукции, и даже освоение целинных земель не могло компенсировать потери. В результате уже в 1962 году СССР впервые за послевоенное время возобновил импорт продовольствия. В 1981 году было импортировано около 44 млн тонн зерна против 31 млн – в предыдущем. Отметим, что к середине 1980-х годов объёмы импорта превысили 47 млн тонн, после чего постепенно снижались. При этом импортировалось преимущественно фуражное и техническое зерно. Также в 1981 году СССР импортировал почти миллион тонн мяса, что тоже резко превысило показатели предыдущего десятилетия.Помимо этого, из-за хрущёвской национализации промышленных артелей, обеспечивавших значительную часть процесса прохождения продовольствия между полем и прилавком, произошло расстройство системы переработки, хранения и распределения, что повлекло за собой дефицит продуктов как массовое и хроническое явление, сильно раздражавшее граждан. В отдельные годы из-за потерь при хранении и транспортировке в целом по СССР списывалось до трети всех объёмов сельхозпродукции, а в региональных масштабах списания были сопоставимы с годовым потреблением среднего по численности города.Следующим моментом стало то, что простое увеличение объёмов распашки земель и наращивания поголовья уже не даёт нужной результативности. Здесь не обойтись без перехода к интенсивным формам ведения хозяйства: механизации и автоматизации процессов, мелиорации земель, внедрения новых сортов растений и пород животных, полнорационных кормов, а также эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями.Иными словами, требовалось создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, в перспективе охватывающего все сферы от непосредственного выращивания продуктов питания до их переработки и реализации гражданам. Насчёт последнего: в материалах обкомов партии тех лет часто встречались нарекания сельского партхозактива на тенденцию к концентрации перерабатывающих предприятий в городской местности, что приводило и к потерям продукции, и к дисбалансу в распределении: снабжение городов и районов скоропортящимися товарами, прежде всего – мясо-молочными, тогда осуществлялось преимущественно небольшими местными заводами и цехами.Ещё одной проблемой стало снижение престижности крестьянского труда. Так, в промышленных регионах в колхозах и совхозах оставалось работать не более 30-40% выпускников сельских школ, в аграрных этот показатель мало где превышал 60%. Остальная молодёжь либо сразу после выпуска уезжала в города с надеждой там обосноваться, либо же не возвращалась в село из армии. Даже отмена в 1980 году деления сёл на перспективные и неперспективные не смогла остановить процесс оттока населения. В окрестностях административных и индустриальных центров обыденностью стала ежедневная маятниковая миграция сельских жителей на работу: например, в ряде районов Донбасса такие поездки совершала пятая часть селян, а между Луганском и западной частью соседнего Тарасовского района Ростовской области шесть раз в сутки курсировал вечно переполненный восемнадцативагонный пригородный поезд, влекомый двумя мощными тепловозами.И, наконец, в медицине был взят курс на широкое внедрение профилактических мер: именно тогда началась диспансеризация населения СССР, которая с 1986 года стала всеобщей. Важная роль отводилась нормализации питания: дисбаланс белков, жиров, углеводов и витаминов в рационе – причина многих болезней.Загубленные возможностиС Продовольственной программой связано активное внедрение высоких и просто прогрессивных технологий в отечественном сельском хозяйстве.Безусловно стоит упомянуть мелиорацию земель. Как известно, климат – это перераспределение тепла и влаги на поверхности земли, но мало где эти факторы гармонично сочетаются: практически везде будет избыток одного из них и недостаток другого. Соответственно для получения хорошего и надёжного урожая требуется гидромелиорация: где-то орошение, а где-то – осушение. Помимо всего прочего гидромелиорация способствует рационализации землеустройства: например, осушение земель позволяло преодолеть такую беду Нечерноземья, как малая размерность посевных участков и позволило создать крупные земельные массивы, удобные для использования техники.Широкое распространение получила и химическая мелиорация: где-то внесением извести устраняли повышенную кислотность почвы, где-то повышенную щёлочность "гасили" торфом и железным купоросом, где-то гипсом "связывали" избыток соли. При этом мы не учитываем относящуюся к химизации поддержку плодородия при помощи минеральных удобрений. Значительную часть последних в то время в качестве попутного продукта поставляла атомная промышленность, нуждавшаяся в большом количестве химреактивов, а поэтому обладавшая собственными мощностями для их выпуска. Таким же попутным продуктом космической программы стало появление ряда стимуляторов роста растений и препаратов для ветеринарии.К середине 1980-х годов СССР вышел на одно из ведущих мест мире по использованию сельскохозяйственной авиации, а площадь обрабатываемых с воздуха угодий увеличилась до 105 млн гектаров. Например, в районах с влажным климатом даже засевать поля с воздуха оказывалось дешевле, чем использовать наземную технику. Продовольственной программой предусматривался выпуск новых специализированных самолётов и вертолётов для сельхозработ.Но ничто не достигло такого расцвета, как отечественная микробиологическая промышленность. Для прироста продукции животноводства требуется производство богатых белком комбикормов, но основной протеиновый ингредиент – соевый жмых. Большинство районов СССР малопригодны для возделывания сои, основную её массу в то время приходилось импортировать из США.Учёными было замечено что некоторые виды бактерий и дрожжей способны питаться малоценными углеводородами и отходами целлюлозного производства. Так возникла идея выпуска белково-витаминных концентратов (БВК) как альтернативы соевого импорта. Производство БВК в СССР обеспечивали девять специализированных заводов и ещё восемь находились на разных стадиях строительства, десять НИИ и столько же проектных институтов, входящих в состав. Главного управления микробиологической промышленности, позднее преобразованное в Минмедбиопром СССР.К 1987 году в СССР из углеводородов производилось две трети всего мирового выпуска БВК или более миллиона тонн плюс ещё полмиллиона тонн в качестве попутного продукта давали лесохимические предприятия. Советский БВК охотно покупали такие страны, как КНР и Финляндия, а производимый по нашей лицензии в ГДР шёл на нужды и стран СЭВ, и Западной Европы. Потребность отечественного животноводства в БВК была значительно выше и Минмедбиопром считал возможным соответствующее наращивание мощностей по их выпуску в обозримой перспективе, тем более что запасы нефти и газа, а также древесины в стране были достаточными.Всё это не могло не вызвать серьёзной озабоченности на Западе: там попытки выпуска дешёвого БВК систематически сталкивались с противодействием агрохолдингов, выращивающих более дорогую сою. Поэтому после ряда резонансных аварий на предприятиях Минмедбиопрома с подачи иноагентов в СССР в позднеперестроечные годы начали муссировать тему неэкологичности производства БВК: дрожжи при неправильном обращении способны вызывать заболевания у людей. Но вместо модернизации заводов советское правительство пошло по пути свёртывания выпуска столь необходимой продукции и отказа от достройки новых мощностей. А после распада страны все без исключения заводы, производившие БВК, были уничтожены в течение пяти лет, также закрылись проектные институты, а из НИИ остался лишь один.Точно такому же разгрому в постперестроечные годы подверглись и мелиорация, и сельскохозяйственная авиация. Обе они требовали серьёзной государственной поддержки и достаточно большого срока окупаемости капиталовложений, и это никак не устраивало "эффективных менеджеров".В последние годы в мире снова возрождается интерес к БВК, особенно преуспели на этом направлении США, КНР, Великобритания и страны Скандинавии, появились такие предприятия и в России. Активно развивается мелиорация в странах Азии, позволяя эффективнее использовать имеющиеся угодья и вовлекать в оборот новые. А беспилотная авиация открывает аграриям новые возможности. По сути, мир на новом уровне воспроизводит те самые наработки, которые у нас отправили под нож три с половиной десятилетия назад.* Статус секретаря по сельскому хозяйству в КПСС всегда был странным. С одной стороны, тема важная. С другой стороны, в идеологически обусловленной экономике проблема не решалась, а потому секретарь по с/х неминуемо "сгорал". Аппаратный взлёт Горбачёва во многом объяснялся именно Продовольственной программой. – Ред.

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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