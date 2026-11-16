От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в США - 16.11.2026 Украина.ру
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От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в США
От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в США - 16.11.2026 Украина.ру
От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в США
Владимир Зеленский столкнулся с неожиданной проблемой: украинские дипломаты один за другим отказываются возглавить посольство в Вашингтоне. По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, от предложения отказались уже восемь человек. Об этом 16 ноября сообщает "ПолитНавигатор"
2026-11-16T15:49
2026-11-16T15:49
новости
сша
вашингтон
киев
чалый
владимир зеленский
дональд трамп
украина
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Причиной Чалый обозначил нежелание оказаться крайним в политических разборках между Киевом и администрацией главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, должность, которая прежде могла считаться одной из самых престижных в украинской дипломатии, теперь выглядит скорее как билет в один конец для политической карьеры.Бывший посол объяснил, что украинскому представителю в Вашингтоне придется работать в условиях жесткого противостояния между республиканцами и демократами. При этом любые заявления Киева могут стать поводом для очередной американской внутриполитической схватки.Особенно опасным Чалый считает то, что противники Трампа могут использовать украинскую тему для новых попыток давления на президента США, вплоть до разговоров об импичменте. В результате посол рискует оказаться между Белым домом, Конгрессом и собственным руководством в Киеве, которое тоже далеко не всегда способно выстроить отношения с американскими политиками.Чалый напомнил, что подобное уже происходило во время первого президентского срока Трампа. Тогда Украина оказалась в центре громкого политического скандала, который привел к процедуре импичмента американского лидера.По его словам, среди отказавшихся есть не только профессиональные дипломаты, но и бывшие украинские министры. Эти люди хорошо понимают, насколько непростой может оказаться работа с администрацией Трампа, особенно когда отношения Киева и Вашингтона продолжают ухудшаться с каждым днем.Ситуацию осложняет и неопределенность внутри самой американской администрации. Чалый допустил возможные перестановки в Госдепартаменте, в частности замену госсекретаря Марко Рубио на нынешнего посла США в Индии Серджио Гора.Ранее американские СМИ действительно называли Гора среди возможных претендентов на высокие посты. Впрочем, сам дипломат отверг сообщения о намерении сменить должность, а в Вашингтоне назвали подобные разговоры слухами.Между тем в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса. Получается, что американцы получают от украинских переговорщиков разные предложения по одному из ключевых пунктов будущего соглашения.
https://ukraina.ru/20261116/khegset-dazhe-ne-khotel-slyshat-slovo-ukraina-pentagon-otvernulsya-ot-kieva--1084525890.html
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Украина.ру
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новости, сша, вашингтон, киев, чалый, владимир зеленский, дональд трамп, украина
Новости, США, Вашингтон, Киев, Чалый, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина

От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в США

15:49 16.11.2026
 
© REUTERS / Kemal Aslan
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
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Владимир Зеленский столкнулся с неожиданной проблемой: украинские дипломаты один за другим отказываются возглавить посольство в Вашингтоне. По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, от предложения отказались уже восемь человек. Об этом 16 ноября сообщает "ПолитНавигатор"
Причиной Чалый обозначил нежелание оказаться крайним в политических разборках между Киевом и администрацией главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, должность, которая прежде могла считаться одной из самых престижных в украинской дипломатии, теперь выглядит скорее как билет в один конец для политической карьеры.
"У меня информация, к сожалению, не такая оптимистичная. Ибо восемь человек из тех, кому Зеленский предлагал быть послом в США, отказались", — признался Чалый.
Бывший посол объяснил, что украинскому представителю в Вашингтоне придется работать в условиях жесткого противостояния между республиканцами и демократами. При этом любые заявления Киева могут стать поводом для очередной американской внутриполитической схватки.
Особенно опасным Чалый считает то, что противники Трампа могут использовать украинскую тему для новых попыток давления на президента США, вплоть до разговоров об импичменте. В результате посол рискует оказаться между Белым домом, Конгрессом и собственным руководством в Киеве, которое тоже далеко не всегда способно выстроить отношения с американскими политиками.
Чалый напомнил, что подобное уже происходило во время первого президентского срока Трампа. Тогда Украина оказалась в центре громкого политического скандала, который привел к процедуре импичмента американского лидера.
"Украина была как футбольный мяч. Ну, нас пробовали всегда использовать. А наши бестолковые политики часто давали для этого повод", — заявил дипломат.
По его словам, среди отказавшихся есть не только профессиональные дипломаты, но и бывшие украинские министры. Эти люди хорошо понимают, насколько непростой может оказаться работа с администрацией Трампа, особенно когда отношения Киева и Вашингтона продолжают ухудшаться с каждым днем.
Ситуацию осложняет и неопределенность внутри самой американской администрации. Чалый допустил возможные перестановки в Госдепартаменте, в частности замену госсекретаря Марко Рубио на нынешнего посла США в Индии Серджио Гора.
Ранее американские СМИ действительно называли Гора среди возможных претендентов на высокие посты. Впрочем, сам дипломат отверг сообщения о намерении сменить должность, а в Вашингтоне назвали подобные разговоры слухами.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
12:21
Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева Журнал The Atlantic со ссылкой на десятки источников в американских и украинских военных кругах сообщил: при новом главе Пентагона Пите Хегсете еженедельные брифинги по Украине просто прекратились. Более того, само упоминание этой страны в коридорах власти встречают с нескрываемым сарказмом
Между тем в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса. Получается, что американцы получают от украинских переговорщиков разные предложения по одному из ключевых пунктов будущего соглашения.
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