https://ukraina.ru/20261116/sport-pobedil-politiku-sponsiruyuschaya-vsu-svitolina-proigrala-rossiyanke-andreevoy-1084530318.html

Спорт победил политику. Спонсирующая ВСУ Свитолина проиграла россиянке Андреевой

Спорт победил политику. Спонсирующая ВСУ Свитолина проиграла россиянке Андреевой - 16.11.2026 Украина.ру

Спорт победил политику. Спонсирующая ВСУ Свитолина проиграла россиянке Андреевой

Девятнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла тридцатидвухлетнюю украинку Элину Свитолину – в финале Итогового турнира WTA-2026, который проходил в американском Индиан-Уэллсе

2026-11-16T16:31

2026-11-16T16:31

2026-11-16T16:31

эксклюзив

россия

казахстан

свитолина

мария шарапова

теннис

спорт

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Андреева обошла Свитолину со счетом 7:5, 6:3, продемонстрировав на этих соревнованиях очень уверенную игру. В ходе пяти матчей в США она не отдала соперницам ни одного сета, повторив достижение Серены Уильямс, которая также прошла Итоговый турнир без потерь.Мирра является второй россиянкой, одержавшей победу на WTA в индивидуальном разряде, с тех пор как двадцать два года назад этот титул покорился Марии Шараповой, победившей в финале все ту же Уильямс.Российская теннисистка стала после этой победы второй ракеткой мира, уступая только выступающей за Казахстан Елене Рыбакиной. Специалисты единодушно отмечают, что она находится сегодня в прекрасной спортивной форме. Элина Свитолина занимает в глобальном рейтинге теннисисток шестую позицию, однако украинские медиа предсказывали ее победу над россиянкой, раздувая вокруг этого матча пропагандистскую истерию.В субботу, 14 ноября, украинка обыграла на турнире WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая является сегодня третьей ракеткой планеты. На Украине были убеждены, что Свитолина одолеет Андрееву. Подконтрольные Банковой ресурсы заранее накручивали читателей, чтобы отпраздновать "перемогу" над россиянкой, и даже призывали делать ставки у спортивных букмекеров, называя этот теннисный финал "принципиальным для Украины".Результат финального матча стал для украинских пропагандистов холодным душем. Националистические паблики погрузились в уныние, а сама Свитолина отреагировала на свое поражение неспортивно. Она демонстративно отказалась от рукопожатия и совместного фото с российской теннисисткой и не стала поздравлять ее с победой в турнире. Но поведение украинки не удивило теннисную общественность, поскольку Свитолина активно занималась в прошлом политизацией спорта, требуя не допускать к соревнованиям спортсменок из России и Белоруссии.Свитолина ведет себя по отношению к россиянкам подчеркнуто агрессивно, получая за это поощрения от украинского руководства и занимаясь самопиаром в националистических медиа. Она по любому поводу изображает из себя пламенную украинскую патриотку. Спортсменка продавала с аукциона украинский флаг с автографом Владимира Зеленского и фотографировалась в форме фашистского подразделения "Хартия", которое недавно обвинили в похищении украинских мужчин, обнаруженных в пыточном подвале на Борщаговке.Больше того, украинка пытается представить международные спортивные соревнования линией фронта, где она мужественно противостоит "агрессорам", держа наперевес боевую теннисную ракетку."Я не думаю, что сегодня спорт может быть полностью вне политики. Мы прекрасно понимаем, что Россия и Белоруссия всегда использовали своих спортсменов как символ национальной гордости… Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и лучше играть, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время конфликта играть против них и побеждать их – моя миссия на корте… Лично для меня нейтральных спортсменов нет. Если человек продолжает представлять [Россию], я не могу воспринимать эту спортсменку как нейтральную. Конечно, непросто выходить против них на корт. Но это дает мне дополнительную мотивацию уничтожать их на спортивной площадке", – заявила в своем интервью украинская теннисистка.Свитолину неоднократно обвиняли в псевдопатриотическом лицемерии, напоминая о том, что ее давно ничего не связывает с родной Одессой. Украинская теннисистка живет в Монте-Карло и ведет свои аккаунты на английском. Она была замужем за известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом и назвала свою дочку совершенно неукраинским именем Скай.Украинцы обращают внимание на эти моменты из биографии теннисистки, отмечая, что ее националистические заявления являются политической пропагандой, которая хорошо оплачивается украинскими чиновниками. А неблагодарные украинские нацисты высмеивали Свитолину за брак с чернокожим французом, приветствуя недавний развод этой интернациональной спортивной пары.Непримиримая по отношению к россиянам украинка иногда позволяет себе объективные высказывания, признавая спортивное превосходство Мирры Андреевой. Во время послематчевого брифинга в американском Индиан-Уэллсе Свитолина высоко оценила игру россиянки, признавшись в том, что юная российская теннисистка показала отличную игру, заслуженно переиграв свою опытную соперницу."Она очень хорошо справлялась со сложными моментами. Это была отличная борьба. Я оставила на корте все силы и сделала все возможное, чтобы вернуться. Но, мне кажется, физически мне уже не хватило сил для этого. При этом она провела великолепный матч", – сказала журналистам украинская теннисистка.Мирра Андреева сдержанно отреагировала на политический демарш Свитолиной и доброжелательно пожелала ей успехов в дальнейших спортивных соревнованиях."У тебя маленькая дочка, и ты отличная мама. Вернуться [после беременности и родов] и добиться таких результатов – это невероятно сложно. Я даже не представлю, насколько сложно. Так что поздравляю тебя и желаю удачи в следующем сезоне", – сказала Андреева на церемонии награждения после финального матча, обращаясь к проигнорировавшей ее победу сопернице.Это был вполне достойный ответ – учитывая тот факт, что спортивная звезда Свитолиной находится сейчас в своем закате. Сама Андреева, напротив, демонстрирует в последнее время серьезный профессиональный прогресс, который высоко оценивают эксперты в области тенниса. Специалисты не сомневаются, что Мирра станет первой ракеткой мира – тем более, что ранее она возглавляла мировой юниорский рейтинг и обладает качествами настоящего спортивного лидера.Многие обращают внимание, что первые места на пьедестале женского тенниса занимают сейчас девушки из постсоветских стран – Рыбакина, Андреева, Соболенко, представляющие Казахстан, Россию и Белоруссию. Они заметно опережают ведущих американских теннисисток Кори Гауфф и Джессику Пегулу, которых называют спортивными наследницами сестер Уильямс.А это еще раз напоминает об огромном совокупном потенциале, который имел когда-то объединенный советский спорт, по праву считавшийся сильнейшим на всей планете.

https://ukraina.ru/20230321/1044585288.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, россия, казахстан, свитолина, мария шарапова, теннис, спорт