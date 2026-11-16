На фото Папы Римского нашли необычную деталь, связанную с Россией - 16.11.2026 Украина.ру
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На фото Папы Римского нашли необычную деталь, связанную с Россией
На фото Папы Римского нашли необычную деталь, связанную с Россией - 16.11.2026 Украина.ру
На фото Папы Римского нашли необычную деталь, связанную с Россией
Папа Римский Лев XIV во время своего визита в Перу совершил полет на вертолете Ми-17. Сама машина — российского производства. А за штурвалом сидел пилот в шлеме с российским триколором и надписью "Россия"
2026-11-16T16:06
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Кадр из кабины вертолета понтифик опубликовал в своем Instagram*. На фото запечатлен один из членов экипажа. На голове у него — шлем с надписью "Россия" и тем самым триколором.По информации издания "База", этот шлем принадлежит 45-летнему командиру экипажа Джино Бургосу. Как он связан с Россией — история умалчивает. Зато известно, что за его плечами 27 лет службы в ВВС Перу, участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и спасательные работы в зонах стихийных бедствий. Вторым пилотом на этом рейсе был офицер перуанских ВВС Хавьер Рохас, налетавший около 3800 часов.Перелет состоялся 14 ноября в рамках большого апостольского визита Льва XIV. Маршрут длиной около 45 минут пролегал от авиабазы в городе Чиклайо до труднодоступного высокогорного поселка Санта-Крус-де-Суччабамба в Андах.Перуанские военные с юмором прозвали этот Ми-17 "папакоптером". И для понтифика это не просто полет, а возвращение к корням. До того как возглавить Ватикан, он на протяжении восьми лет возглавлял местную епархию и прожил в Перу около двадцати лет. Так что в этих горах его действительно ждали.*принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
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новости, россия, перу, латинская америка, ввс
Новости, Россия, Перу, Латинская Америка, ВВС

На фото Папы Римского нашли необычную деталь, связанную с Россией

16:06 16.11.2026 (обновлено: 16:07 16.11.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
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Папа Римский Лев XIV во время своего визита в Перу совершил полет на вертолете Ми-17. Сама машина — российского производства. А за штурвалом сидел пилот в шлеме с российским триколором и надписью "Россия"
Кадр из кабины вертолета понтифик опубликовал в своем Instagram*. На фото запечатлен один из членов экипажа. На голове у него — шлем с надписью "Россия" и тем самым триколором.
По информации издания "База", этот шлем принадлежит 45-летнему командиру экипажа Джино Бургосу. Как он связан с Россией — история умалчивает. Зато известно, что за его плечами 27 лет службы в ВВС Перу, участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и спасательные работы в зонах стихийных бедствий. Вторым пилотом на этом рейсе был офицер перуанских ВВС Хавьер Рохас, налетавший около 3800 часов.
Перелет состоялся 14 ноября в рамках большого апостольского визита Льва XIV. Маршрут длиной около 45 минут пролегал от авиабазы в городе Чиклайо до труднодоступного высокогорного поселка Санта-Крус-де-Суччабамба в Андах.
Перуанские военные с юмором прозвали этот Ми-17 "папакоптером". И для понтифика это не просто полет, а возвращение к корням. До того как возглавить Ватикан, он на протяжении восьми лет возглавлял местную епархию и прожил в Перу около двадцати лет. Так что в этих горах его действительно ждали.
*принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
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