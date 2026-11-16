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Без меня никаких переговоров! Каллас выставили за дверь, но она лезет обратно

Без меня никаких переговоров! Каллас выставили за дверь, но она лезет обратно - 16.11.2026 Украина.ру

Без меня никаких переговоров! Каллас выставили за дверь, но она лезет обратно

Главу европейской дипломатии Каю Каллас не включили в состав переговорной группы ЕС по Украине, однако отказываться от влияния на будущие договоренности она не собирается. Об этом Каллас сообщила 16 ноября перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе

2026-11-16T16:12

2026-11-16T16:12

2026-11-16T16:12

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Она заявила, что продолжит участвовать в подготовке переговоров с Россией через своих подчиненных и министров иностранных дел европейских стран. Решение европейских лидеров Каллас оспаривать не стала, хотя ранее сама претендовала на роль главного переговорщика от Евросоюза. Вместо этого она напомнила, что в ее распоряжении остается целая дипломатическая служба, сотрудники которой хорошо знакомы с Россией и имеют опыт предыдущих переговоров.Даже без места за переговорным столом глава евродипломатии рассчитывает сохранить возможность влиять на позицию Брюсселя. Тем более что министры иностранных дел стран ЕС регулярно собираются под ее руководством.Совсем недавно, 13 ноября, европейские лидеры определили, кто будет представлять их интересы на будущих переговорах по Украине. В группу вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители Еврокомиссии и Европейского совета. Для Каллас, которая ранее открыто предлагала свою кандидатуру, места среди главных переговорщиков не нашлось.При этом ее отношение к диалогу с Москвой остается прежним. Каллас настаивает, что Россия должна сначала согласиться на прекращение огня, и лишь после этого можно переходить к обсуждению остальных вопросов. Российские требования, касающиеся европейской безопасности, она считает неприемлемыми.В Москве, напротив, неоднократно подчеркивали, что временное перемирие без устранения причин конфликта не приведет к прочному миру. Российская сторона выступает за долгосрочное урегулирование и не намерена предоставлять Киеву паузу для восстановления военного потенциала.Между тем в Брюсселе уже обозначили общую линию на предстоящих переговорах. Ранее, 16 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявила, что Европа намерена активно участвовать в обсуждении будущего Украины. Подробности в публикации Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением.

https://ukraina.ru/20261116/ukrainu-topyat-okruzhenie-makrona-vpalo-v-isteriku-ot-deystviy-ssha-1084522332.html

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новости, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, александр стубб, еврокомиссия, ес, европа