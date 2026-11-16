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В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ

В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ - 16.11.2026 Украина.ру

В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ

В аэропорту Кишинева прямо с трапа задержали 45-летнего жителя Бендер. По словам властей, задержание произошло из-за того, что он воевал против ВСУ. Молдавская прокуратура тут же возбудила дело. Но есть нюанс: официальный Кишинев открыто признает, что другие граждане спокойно воюют за Украину — и это, по мнению властей, в рамках закона

2026-11-16T14:58

2026-11-16T14:58

2026-11-16T14:58

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Мужчину взяли под стражу, как только он прилетел в Молдавию. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью заявляет: уроженец Бендер с 2019 по 2022 год участвовал в боевых действиях на территории ДНР, сражаясь против украинской армии. Более того, за это он получил награду. Какую именно и при каких обстоятельствах вручали — в ведомстве умалчивают.Сейчас ему вменяют участие в боевых действиях против Украины. И это, к слову, не единичный случай: в Молдавии наёмничество — уголовная статья, так что за поездки на чужую войну здесь вполне реально загреметь за решётку.Однако вся, казалось бы, логичная цепочка рассыпается о простой факт. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее признал: молдавские граждане тоже воюют, только на стороне ВСУ, в том числе в составе Интернационального легиона. И по его словам, это абсолютно законно. Аргумент железный: они ведь "официально вступают в украинские военные структуры".Дополнила этот расклад и президент Майя Санду. Она уже предупреждала, что тех граждан, кто участвует в конфликте на стороне России, могут запросто лишить молдавского паспорта. А вот за войну на стороне Украины, по всей видимости, гражданство оставят в целости и сохранности.

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новости, кишинёв, украина, молдавия, вооруженные силы украины