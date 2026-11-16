https://ukraina.ru/20261116/v-kishineve-arestovali-zhitelya-pridnestrovya-voevavshego-protiv-vsu-1084530036.html
В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ
В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ - 16.11.2026 Украина.ру
В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ
В аэропорту Кишинева прямо с трапа задержали 45-летнего жителя Бендер. По словам властей, задержание произошло из-за того, что он воевал против ВСУ. Молдавская прокуратура тут же возбудила дело. Но есть нюанс: официальный Кишинев открыто признает, что другие граждане спокойно воюют за Украину — и это, по мнению властей, в рамках закона
2026-11-16T14:58
2026-11-16T14:58
2026-11-16T14:58
новости
кишинёв
украина
молдавия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101879/09/1018790973_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_814a5414c65112d825edbb06419d22e3.jpg
Мужчину взяли под стражу, как только он прилетел в Молдавию. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью заявляет: уроженец Бендер с 2019 по 2022 год участвовал в боевых действиях на территории ДНР, сражаясь против украинской армии. Более того, за это он получил награду. Какую именно и при каких обстоятельствах вручали — в ведомстве умалчивают.Сейчас ему вменяют участие в боевых действиях против Украины. И это, к слову, не единичный случай: в Молдавии наёмничество — уголовная статья, так что за поездки на чужую войну здесь вполне реально загреметь за решётку.Однако вся, казалось бы, логичная цепочка рассыпается о простой факт. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее признал: молдавские граждане тоже воюют, только на стороне ВСУ, в том числе в составе Интернационального легиона. И по его словам, это абсолютно законно. Аргумент железный: они ведь "официально вступают в украинские военные структуры".Дополнила этот расклад и президент Майя Санду. Она уже предупреждала, что тех граждан, кто участвует в конфликте на стороне России, могут запросто лишить молдавского паспорта. А вот за войну на стороне Украины, по всей видимости, гражданство оставят в целости и сохранности.
кишинёв
украина
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101879/09/1018790973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_833eb495f50af5cdd22c0a2d0edb28a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кишинёв, украина, молдавия, вооруженные силы украины
В Кишиневе арестовали жителя Приднестровья, воевавшего против ВСУ
В аэропорту Кишинева прямо с трапа задержали 45-летнего жителя Бендер. По словам властей, задержание произошло из-за того, что он воевал против ВСУ. Молдавская прокуратура тут же возбудила дело. Но есть нюанс: официальный Кишинев открыто признает, что другие граждане спокойно воюют за Украину — и это, по мнению властей, в рамках закона
Мужчину взяли под стражу, как только он прилетел в Молдавию. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью заявляет: уроженец Бендер с 2019 по 2022 год участвовал в боевых действиях на территории ДНР, сражаясь против украинской армии. Более того, за это он получил награду. Какую именно и при каких обстоятельствах вручали — в ведомстве умалчивают.
Сейчас ему вменяют участие в боевых действиях против Украины. И это, к слову, не единичный случай: в Молдавии наёмничество — уголовная статья, так что за поездки на чужую войну здесь вполне реально загреметь за решётку.
Однако вся, казалось бы, логичная цепочка рассыпается о простой факт. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее признал: молдавские граждане тоже воюют, только на стороне ВСУ, в том числе в составе Интернационального легиона. И по его словам, это абсолютно законно. Аргумент железный: они ведь "официально вступают в украинские военные структуры".
Дополнила этот расклад и президент Майя Санду. Она уже предупреждала, что тех граждан, кто участвует в конфликте на стороне России, могут запросто лишить молдавского паспорта.
А вот за войну на стороне Украины, по всей видимости, гражданство оставят в целости и сохранности.