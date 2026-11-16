https://ukraina.ru/20261116/evropa-predlozhila-perenesti-peregovory-po-ukraine-na-svoy-kontinent-1084530854.html
Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент
Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент - 16.11.2026 Украина.ру
Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент
Европейское руководство выступило с инициативой организовать следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США на территории одной из стран Европы. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, власти Евросоюза намерены не препятствовать поиску скорейшего решения и готовы рассматривать варианты гарантий безопасности
2026-11-16T15:39
2026-11-16T15:39
2026-11-16T15:39
новости
европа
украина
россия
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084134989_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_7706e01def621abb4cff80bf168dba06.jpg
По данным газеты, для приема переговорных групп рассматриваются несколько площадок. Среди предложенных вариантов названы Швейцария (Женева), Норвегия или европейская часть Турции.Прошедший 10-11 ноября в Абу-Даби раунд трехсторонних консультаций не приблизил мирного разрешения российско-украинского конфликта. Позиции сторон диаметрально противоположны и сейчас не имеют внешних признаков сближения, считает обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов. Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе на нашем сайте.
европа
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084134989_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_944c86192d8ea40839dbd2243f8ce736.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, украина, россия, ес, украина.ру
Новости, Европа, Украина, Россия, ЕС, Украина.ру
Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент
Европейское руководство выступило с инициативой организовать следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США на территории одной из стран Европы. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, власти Евросоюза намерены не препятствовать поиску скорейшего решения и готовы рассматривать варианты гарантий безопасности
По данным газеты, для приема переговорных групп рассматриваются несколько площадок. Среди предложенных вариантов названы Швейцария (Женева), Норвегия или европейская часть Турции.
Прошедший 10-11 ноября в Абу-Даби раунд трехсторонних консультаций не приблизил мирного разрешения российско-украинского конфликта. Позиции сторон диаметрально противоположны и сейчас не имеют внешних признаков сближения, считает обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов. Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе
на нашем сайте.