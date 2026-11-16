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Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент

Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент - 16.11.2026 Украина.ру

Европа предложила перенести переговоры по Украине на свой континент

Европейское руководство выступило с инициативой организовать следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США на территории одной из стран Европы. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, власти Евросоюза намерены не препятствовать поиску скорейшего решения и готовы рассматривать варианты гарантий безопасности

2026-11-16T15:39

2026-11-16T15:39

2026-11-16T15:39

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По данным газеты, для приема переговорных групп рассматриваются несколько площадок. Среди предложенных вариантов названы Швейцария (Женева), Норвегия или европейская часть Турции.Прошедший 10-11 ноября в Абу-Даби раунд трехсторонних консультаций не приблизил мирного разрешения российско-украинского конфликта. Позиции сторон диаметрально противоположны и сейчас не имеют внешних признаков сближения, считает обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов. Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе на нашем сайте.

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