Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса - 16.11.2026 Украина.ру
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Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса
Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса - 16.11.2026 Украина.ру
Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса
В украинской переговорной группе возникли разногласия по судьбе Донбасса. Глава Офиса президента Кирилл Буданов* и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагают американцам разные варианты урегулирования. Об этом 16 ноября сообщает "Украинская правда"
2026-11-16T12:59
2026-11-16T12:59
новости
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дональд трамп
слуга народа
офис президента
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По данным издания, Буданов* пытается нащупать вариант, который украинская сторона хотя бы теоретически могла бы принять. Речь идет о том, где должна проходить линия разграничения и какие условия могли бы устроить украинскую армию и общество. Свои соображения он передает американским переговорщикам, рассчитывая, что те донесут их до Москвы.Арахамия, напротив, предлагает пока не пытаться найти решение по Донбассу. По его мнению, сначала необходимо разобраться с гарантиями мира и безопасности в Европе, а уже затем возвращаться к территориальным спорам.Примечательно, что оба подхода доводятся до представителей президента США Дональда Трампа одновременно, но по разным каналам. Получается, что американцы получают от украинских переговорщиков разные предложения по одному из ключевых пунктов будущего соглашения.При этом источники "Украинской правды" утверждают, что открытого конфликта внутри делегации нет. И Буданов*, и Арахамия действуют в рамках общих указаний Владимира Зеленского, однако каждый пытается продвинуть собственный вариант решения.Разногласия возникли вокруг вопроса, который остается одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Москва неоднократно заявляла, что урегулирование невозможно без решения территориальной проблемы и учета российских требований. Киев, в свою очередь, публично отказывается признавать потерю территорий и настаивает на гарантиях безопасности. Теперь, судя по сообщениям украинских СМИ, единого подхода к обсуждению Донбасса нет даже среди людей, непосредственно участвующих в переговорах от имени Зеленского.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донбасс, москва, европа, давид арахамия, владимир зеленский, дональд трамп, слуга народа, офис президента
Новости, Донбасс, Москва, Европа, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Слуга народа, Офис президента

Тянут США в разные стороны: в команде Зеленского разошлись во мнениях о судьбе Донбасса

12:59 16.11.2026
 
© REUTERS / Cathal McNaughton
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Cathal McNaughton
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В украинской переговорной группе возникли разногласия по судьбе Донбасса. Глава Офиса президента Кирилл Буданов* и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагают американцам разные варианты урегулирования. Об этом 16 ноября сообщает "Украинская правда"
По данным издания, Буданов* пытается нащупать вариант, который украинская сторона хотя бы теоретически могла бы принять. Речь идет о том, где должна проходить линия разграничения и какие условия могли бы устроить украинскую армию и общество. Свои соображения он передает американским переговорщикам, рассчитывая, что те донесут их до Москвы.
Арахамия, напротив, предлагает пока не пытаться найти решение по Донбассу. По его мнению, сначала необходимо разобраться с гарантиями мира и безопасности в Европе, а уже затем возвращаться к территориальным спорам.
Примечательно, что оба подхода доводятся до представителей президента США Дональда Трампа одновременно, но по разным каналам. Получается, что американцы получают от украинских переговорщиков разные предложения по одному из ключевых пунктов будущего соглашения.
При этом источники "Украинской правды" утверждают, что открытого конфликта внутри делегации нет. И Буданов*, и Арахамия действуют в рамках общих указаний Владимира Зеленского, однако каждый пытается продвинуть собственный вариант решения.
"У всех есть общие директивы высшего уровня от начальника. А уже в рамках этих директив каждый пытается добиться чего-то своего, достичь какого-то результата. И если кому-то это удается, то его за это только поблагодарят", — рассказал собеседник издания.
Разногласия возникли вокруг вопроса, который остается одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Москва неоднократно заявляла, что урегулирование невозможно без решения территориальной проблемы и учета российских требований.
Киев, в свою очередь, публично отказывается признавать потерю территорий и настаивает на гарантиях безопасности. Теперь, судя по сообщениям украинских СМИ, единого подхода к обсуждению Донбасса нет даже среди людей, непосредственно участвующих в переговорах от имени Зеленского.
Коллаж: Украина за неделю - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
12:12
Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделеВ период с 8 по 15 ноября ключевыми событиями для Украины и Европы стали трехсторонние переговоры в Абу-Даби, обсуждение форматов участия Евросоюза в мирном урегулировании, резкое ухудшение экономических прогнозов Киева, а также обострение ситуации вокруг энергоснабжения и спутниковой связи.
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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