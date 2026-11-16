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В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию

В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию - 16.11.2026 Украина.ру

В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию

Крымский мост получил незначительные повреждения после атаки ВСУ, специалисты выясняют их масштаб. При этом РФ не намерена соглашаться на временную остановку боевых действий, которая позволила бы Киеву восстановить силы. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Украине и ход мирных переговоров

2026-11-16T15:14

2026-11-16T15:14

2026-11-16T15:14

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По словам представителя Кремля, движение по Крымскому мосту продолжается, а окончательную информацию о состоянии сооружения предоставит Минтранс. Специалисты обследуют конструкции и оценивают последствия удара, однако предварительно повреждения не выглядят серьезными.В ночь на 16 ноября мост подвергся атаке украинских беспилотников. После удара автомобильное движение временно остановили, в Керчи развернули оперативный штаб. По предварительным данным Минтранса, обошлось без пострадавших. Железнодорожное сообщение, как уточнили в ведомстве, осуществляется в штатном режиме. Специалисты также рассматривают возможность возобновления проезда автомобилей по реверсивной схеме.Комментируя массированные атаки беспилотников, Песков подчеркнул, что российская противовоздушная оборона работает эффективно. Вместе с тем он признал, что ни одна система ПВО в мире не способна обеспечить стопроцентную защиту всех объектов при столь масштабных налетах.Отдельно в Кремле высказались о перспективах прекращения огня на Украине. Песков дал понять, что Москва не собирается соглашаться на краткосрочную паузу, после которой боевые действия могут возобновиться с новой силой.Он подчеркнул, что Россия не намерена предоставлять Киеву передышку для восстановления сил. По позиции Москвы, переговоры должны привести к долгосрочному урегулированию, а не к временному прекращению огня без решения основных противоречий.Не обошел Песков стороной и европейские страны, которые все настойчивее требуют участия в мирном процессе. В Кремле хотели бы услышать от европейских представителей, каким образом их позиция действительно может помочь достижению договоренностей.Пока же, по оценке российской стороны, заявления из европейских столиц скорее говорят о нежелании содействовать урегулированию. При этом подробности контактов Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу Кремль раскрывать не собирается, считая преждевременное обсуждение переговоров нецелесообразным.Коснулся Песков и отношений с Эстонией. Комментируя строительство заграждений на границе с Россией, он напомнил, что история уже не раз показывала, чем оборачиваются попытки отгородиться от соседей стенами. Обвинения Таллина и других европейских столиц в якобы российских диверсиях представитель Кремля назвал голословными и категорически отверг.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.

https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html

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