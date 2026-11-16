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Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом

Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом - 16.11.2026 Украина.ру

Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом

Власти Польши принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами

2026-11-16T16:26

2026-11-16T16:26

2026-11-16T16:27

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Парни кричали, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия, имитируя расстрел."Прибывшие на вызов полицейские оперативно задержали хулиганов и изъяли у них реплику автомата", — сообщил представитель управления полиции Вроцлава подполковник Александра Фреус.В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные публично одобряли недавний теракт в Кракове и выкрикивали угрозы на национальной почве. По оценке польской полиции, их действия демонстрировали откровенное пренебрежение к правопорядку.После оформления всех документов Пограничная стража выставила обоих мужчин за пределы республики с запретом на повторный въезд в страну.Трагедия в Кракове произошла 7 ноября. Гражданин Польши открыл огонь из автомобиля по прохожим. Погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, более десяти пострадали. Позже всплыли ужасающие подробности: в доме террориста были найдены тела ещё трёх человек — его родителей и сестры. Накануне польский новостной интернет-портал RMF24 сообщил, что на двух исторических монументах в столице республики — памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и мемориале Героям Варшавского гетто — вандалы оставили надписи "Слава УПА"*. Позже стало известно о задержании 17-летнего гражданина Украины, которому вменяют повреждение памятников и пропаганду тоталитарного строя. Суд оставил его под надзором полиции. Подробнее – в материале В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской организацией и запрещена в России

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