Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе - 16.11.2026 Украина.ру
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Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе
Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе - 16.11.2026 Украина.ру
Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин официально подтвердила проведение трехсторонней встречи. В четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом
2026-11-16T13:22
2026-11-16T13:22
новости
пекин
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россия
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
reuters
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Несмотря на то что лидеры уже неоднократно общались в двусторонних форматах, их совместная встреча состоится впервые в истории. При этом стороны отказались от заранее прописанного сценария, что является нетипичным решением для принимающей китайской стороны.В Белом доме также подтвердили встречу и сообщили, что Дональд Трамп намерен поднять вопрос контроля над ядерными вооружениями и их распространения.Высокопоставленный представитель американской администрации также отметил, что в рамках контактов планируется обсудить ситуацию в Иране, в то время как тему украинского конфликта президент США затрагивать не намерен.Пекин, в свою очередь, ранее через агентство Reuters давал понять, что не хочет включения российско-украинского конфликта в повестку дня. По данным источников, акцент может сместиться на обсуждение прозрачности в ядерной сфере или контроля за использованием искусственного интеллекта в системах управления арсеналами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что переговоры согласованы на площадке гостиничного комплекса Kylin Villa и начнутся в 14:30 по местному времени.Накануне зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах, подробности – на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пекин, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, reuters, украина.ру
Новости, Пекин, Китай, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Reuters, Украина.ру

Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе

13:22 16.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин официально подтвердила проведение трехсторонней встречи. В четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом
Несмотря на то что лидеры уже неоднократно общались в двусторонних форматах, их совместная встреча состоится впервые в истории. При этом стороны отказались от заранее прописанного сценария, что является нетипичным решением для принимающей китайской стороны.
В Белом доме также подтвердили встречу и сообщили, что Дональд Трамп намерен поднять вопрос контроля над ядерными вооружениями и их распространения.
Высокопоставленный представитель американской администрации также отметил, что в рамках контактов планируется обсудить ситуацию в Иране, в то время как тему украинского конфликта президент США затрагивать не намерен.
Пекин, в свою очередь, ранее через агентство Reuters давал понять, что не хочет включения российско-украинского конфликта в повестку дня. По данным источников, акцент может сместиться на обсуждение прозрачности в ядерной сфере или контроля за использованием искусственного интеллекта в системах управления арсеналами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что переговоры согласованы на площадке гостиничного комплекса Kylin Villa и начнутся в 14:30 по местному времени.

Накануне зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах, подробности – на сайте Украина.ру.
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