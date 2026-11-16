Пекин подтвердил саммит в Шэньчжэне: Путин, Трамп и Си впервые встретятся вместе
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин официально подтвердила проведение трехсторонней встречи. В четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом
Несмотря на то что лидеры уже неоднократно общались в двусторонних форматах, их совместная встреча состоится впервые в истории. При этом стороны отказались от заранее прописанного сценария, что является нетипичным решением для принимающей китайской стороны.
В Белом доме также подтвердили встречу и сообщили, что Дональд Трамп намерен поднять вопрос контроля над ядерными вооружениями и их распространения.
Высокопоставленный представитель американской администрации также отметил, что в рамках контактов планируется обсудить ситуацию в Иране, в то время как тему украинского конфликта президент США затрагивать не намерен.
Пекин, в свою очередь, ранее через агентство Reuters давал понять, что не хочет включения российско-украинского конфликта в повестку дня. По данным источников, акцент может сместиться на обсуждение прозрачности в ядерной сфере или контроля за использованием искусственного интеллекта в системах управления арсеналами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что переговоры согласованы на площадке гостиничного комплекса Kylin Villa и начнутся в 14:30 по местному времени.
Накануне зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах, подробности – на сайте Украина.ру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что переговоры согласованы на площадке гостиничного комплекса Kylin Villa и начнутся в 14:30 по местному времени.
Накануне зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах, подробности – на сайте Украина.ру.
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