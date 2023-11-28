https://ukraina.ru/20231128/1051496950.html

Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине

Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине - 28.11.2023 Украина.ру

Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине

Глава фракции КПРФ в Госдуме РФ рассказал о принципиальном подходе к украинскому конфликту, который должна культивировать Россия

2023-11-28T14:16

2023-11-28T14:16

2023-11-28T14:16

новости

украина

россия

нацизм

освобождение

геннадий зюганов

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Россия не воюет с Украиной, а освобождает ее от нацизма. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной думы 28 ноября в Москве.По словам Зюганова, Россия освобождает Украину от "нацистско-фашистской сволочи, которая опутала эту страну", а также от ЦРУшников и Сороса, который "написал там учебники, отравляющие мозги целому поколению"."Мы воюем за Украину, за нашу дружбу, за нашу историю. Это принципиально иной подход, и мы должны его всячески культивировать и пропагандировать", - полагает Зюганов.Ранее Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царева в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царева как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остается верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, написал Зюганов.

https://ukraina.ru/20231128/1051453838.html

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новости, украина, россия, нацизм, освобождение, геннадий зюганов