Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине - 28.11.2023 Украина.ру
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Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине - 28.11.2023 Украина.ру
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине
Глава фракции КПРФ в Госдуме РФ рассказал о принципиальном подходе к украинскому конфликту, который должна культивировать Россия
2023-11-28T14:16
2023-11-28T14:16
новости
украина
россия
нацизм
освобождение
геннадий зюганов
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Россия не воюет с Украиной, а освобождает ее от нацизма. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной думы 28 ноября в Москве.По словам Зюганова, Россия освобождает Украину от "нацистско-фашистской сволочи, которая опутала эту страну", а также от ЦРУшников и Сороса, который "написал там учебники, отравляющие мозги целому поколению"."Мы воюем за Украину, за нашу дружбу, за нашу историю. Это принципиально иной подход, и мы должны его всячески культивировать и пропагандировать", - полагает Зюганов.Ранее Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царева в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царева как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остается верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, написал Зюганов.
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новости, украина, россия, нацизм, освобождение, геннадий зюганов
Новости, Украина, Россия, нацизм, освобождение, Геннадий Зюганов

Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине

14:16 28.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-конференция руководства КПРФ
Пресс-конференция руководства КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава фракции КПРФ в Госдуме РФ рассказал о принципиальном подходе к украинскому конфликту, который должна культивировать Россия
Россия не воюет с Украиной, а освобождает ее от нацизма. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной думы 28 ноября в Москве.
По словам Зюганова, Россия освобождает Украину от "нацистско-фашистской сволочи, которая опутала эту страну", а также от ЦРУшников и Сороса, который "написал там учебники, отравляющие мозги целому поколению".
"Мы воюем за Украину, за нашу дружбу, за нашу историю. Это принципиально иной подход, и мы должны его всячески культивировать и пропагандировать", - полагает Зюганов.
Ранее Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царева в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.
Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царева как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остается верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, написал Зюганов.
Пресс-конференция руководства КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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