https://ukraina.ru/20231128/1051496950.html
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине - 28.11.2023 Украина.ру
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине
Глава фракции КПРФ в Госдуме РФ рассказал о принципиальном подходе к украинскому конфликту, который должна культивировать Россия
2023-11-28T14:16
2023-11-28T14:16
2023-11-28T14:16
новости
украина
россия
нацизм
освобождение
геннадий зюганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/55/1017815579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89e57fd1fd5c236b9385c48daa78445a.jpg.webp
Россия не воюет с Украиной, а освобождает ее от нацизма. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной думы 28 ноября в Москве.По словам Зюганова, Россия освобождает Украину от "нацистско-фашистской сволочи, которая опутала эту страну", а также от ЦРУшников и Сороса, который "написал там учебники, отравляющие мозги целому поколению"."Мы воюем за Украину, за нашу дружбу, за нашу историю. Это принципиально иной подход, и мы должны его всячески культивировать и пропагандировать", - полагает Зюганов.Ранее Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царева в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царева как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остается верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, написал Зюганов.
https://ukraina.ru/20231128/1051453838.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/55/1017815579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34c29099cc159baca1b6f5a0f46349ab.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, нацизм, освобождение, геннадий зюганов
Зюганов рассказал, что делает Россия на Украине
Глава фракции КПРФ в Госдуме РФ рассказал о принципиальном подходе к украинскому конфликту, который должна культивировать Россия
Россия не воюет с Украиной, а освобождает ее от нацизма. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной думы 28 ноября в Москве.
По словам Зюганова, Россия освобождает Украину от "нацистско-фашистской сволочи, которая опутала эту страну", а также от ЦРУшников и Сороса, который "написал там учебники, отравляющие мозги целому поколению".
"Мы воюем за Украину, за нашу дружбу, за нашу историю. Это принципиально иной подход, и мы должны его всячески культивировать и пропагандировать", - полагает Зюганов.
Ранее Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царева в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.
Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царева как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остается верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, написал Зюганов.