Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера - 08.11.2023 Украина.ру
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Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера - 08.11.2023 Украина.ру
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера
Неадекватный Сергей Бабак, под действием наркотиков и привязанный к каталке в психоневрологическом диспансере, попал на видео. Запись в сеть слил экс-нардеп, а ныне блогер Игорь Мосийчук
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:37
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Действо происходило 17 декабря 2022 года, утверждает Игорь Мосийчук. В этот день депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Бабак был остановлен на блокпосте в неадекватном состоянии и доставлен в психоневрологический диспансер. Инцидент зафиксировали сотрудники патрульной службы Нацполиции на нагрудные камеры и очевидцы.Человек на каталке действительно вряд ли адекватен: он сиди, размахивает руками и выкрикивает странные фразы, изрядно приправляя их нецензурными выражениями. В какой-то момент его хаотичные движения приводят к тому, что каталка едва не переворачивается. На помощь медикам приходят силовики, которые скручивают буйного пациента, чтобы можно было его полностью зафиксировать.Мосийчук считает необходимым проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков."Может ли такое лицо как Сергей Бабак (учитывая это событие и употребление наркотиков) возглавлять комитет образования и науки?" – добавил он.Спустя всего лишь пару месяцев с момента инцидента, Бабак в очередной заявлял о своей готовности стать Министром образования и науки Украины.Видимо о такой внутренней трансформации страны говорит Зеленский, утверждая, что Украина подготовилась ко вступлению в Евросоюз.
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новости, новости украины, верховная рада, наркотики
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, наркотики

Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера

14:37 08.11.2023
 
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инновациям Сергей Бабак
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инновациям Сергей Бабак
Читать в
Неадекватный Сергей Бабак, под действием наркотиков и привязанный к каталке в психоневрологическом диспансере, попал на видео. Запись в сеть слил экс-нардеп, а ныне блогер Игорь Мосийчук
Действо происходило 17 декабря 2022 года, утверждает Игорь Мосийчук. В этот день депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Бабак был остановлен на блокпосте в неадекватном состоянии и доставлен в психоневрологический диспансер. Инцидент зафиксировали сотрудники патрульной службы Нацполиции на нагрудные камеры и очевидцы.

"Народный избранник в приемной медицинского учреждения, привязанный к медицинским ношам, явно находится под влиянием наркотических веществ и вряд ли вообще осознает свои действия", – пишет Мосийчук.

Человек на каталке действительно вряд ли адекватен: он сиди, размахивает руками и выкрикивает странные фразы, изрядно приправляя их нецензурными выражениями. В какой-то момент его хаотичные движения приводят к тому, что каталка едва не переворачивается. На помощь медикам приходят силовики, которые скручивают буйного пациента, чтобы можно было его полностью зафиксировать.
Мосийчук считает необходимым проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков.
"Может ли такое лицо как Сергей Бабак (учитывая это событие и употребление наркотиков) возглавлять комитет образования и науки?" – добавил он.
Спустя всего лишь пару месяцев с момента инцидента, Бабак в очередной заявлял о своей готовности стать Министром образования и науки Украины.
Видимо о такой внутренней трансформации страны говорит Зеленский, утверждая, что Украина подготовилась ко вступлению в Евросоюз.
Владимир Зеленский
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