https://ukraina.ru/20231108/1050854550.html

Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера

Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера - 08.11.2023 Украина.ру

Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера

Неадекватный Сергей Бабак, под действием наркотиков и привязанный к каталке в психоневрологическом диспансере, попал на видео. Запись в сеть слил экс-нардеп, а ныне блогер Игорь Мосийчук

2023-11-08T14:37

2023-11-08T14:37

2023-11-08T14:37

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Действо происходило 17 декабря 2022 года, утверждает Игорь Мосийчук. В этот день депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Бабак был остановлен на блокпосте в неадекватном состоянии и доставлен в психоневрологический диспансер. Инцидент зафиксировали сотрудники патрульной службы Нацполиции на нагрудные камеры и очевидцы.Человек на каталке действительно вряд ли адекватен: он сиди, размахивает руками и выкрикивает странные фразы, изрядно приправляя их нецензурными выражениями. В какой-то момент его хаотичные движения приводят к тому, что каталка едва не переворачивается. На помощь медикам приходят силовики, которые скручивают буйного пациента, чтобы можно было его полностью зафиксировать.Мосийчук считает необходимым проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков."Может ли такое лицо как Сергей Бабак (учитывая это событие и употребление наркотиков) возглавлять комитет образования и науки?" – добавил он.Спустя всего лишь пару месяцев с момента инцидента, Бабак в очередной заявлял о своей готовности стать Министром образования и науки Украины.Видимо о такой внутренней трансформации страны говорит Зеленский, утверждая, что Украина подготовилась ко вступлению в Евросоюз.

https://ukraina.ru/20231108/1050852560.html

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