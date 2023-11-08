https://ukraina.ru/20231108/1050854550.html
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера - 08.11.2023 Украина.ру
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера
Неадекватный Сергей Бабак, под действием наркотиков и привязанный к каталке в психоневрологическом диспансере, попал на видео. Запись в сеть слил экс-нардеп, а ныне блогер Игорь Мосийчук
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:37
новости
новости украины
верховная рада
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050854286_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_7a6228630393fadd0918335f3e7d271f.jpg
Действо происходило 17 декабря 2022 года, утверждает Игорь Мосийчук. В этот день депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Бабак был остановлен на блокпосте в неадекватном состоянии и доставлен в психоневрологический диспансер. Инцидент зафиксировали сотрудники патрульной службы Нацполиции на нагрудные камеры и очевидцы.Человек на каталке действительно вряд ли адекватен: он сиди, размахивает руками и выкрикивает странные фразы, изрядно приправляя их нецензурными выражениями. В какой-то момент его хаотичные движения приводят к тому, что каталка едва не переворачивается. На помощь медикам приходят силовики, которые скручивают буйного пациента, чтобы можно было его полностью зафиксировать.Мосийчук считает необходимым проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков."Может ли такое лицо как Сергей Бабак (учитывая это событие и употребление наркотиков) возглавлять комитет образования и науки?" – добавил он.Спустя всего лишь пару месяцев с момента инцидента, Бабак в очередной заявлял о своей готовности стать Министром образования и науки Украины.Видимо о такой внутренней трансформации страны говорит Зеленский, утверждая, что Украина подготовилась ко вступлению в Евросоюз.
https://ukraina.ru/20231108/1050852560.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050854286_321:0:1280:719_1920x0_80_0_0_7da498693fc846edd03fe7a42037c1fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, верховная рада, наркотики
Новый скандал в Верховной Раде: глава Комитета по вопросам образования – клиент психдиспансера
Неадекватный Сергей Бабак, под действием наркотиков и привязанный к каталке в психоневрологическом диспансере, попал на видео. Запись в сеть слил экс-нардеп, а ныне блогер Игорь Мосийчук
Действо происходило 17 декабря 2022 года, утверждает Игорь Мосийчук. В этот день депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Бабак был остановлен на блокпосте в неадекватном состоянии и доставлен в психоневрологический диспансер. Инцидент зафиксировали сотрудники патрульной службы Нацполиции на нагрудные камеры и очевидцы.
"Народный избранник в приемной медицинского учреждения, привязанный к медицинским ношам, явно находится под влиянием наркотических веществ и вряд ли вообще осознает свои действия", – пишет Мосийчук.
Человек на каталке действительно вряд ли адекватен: он сиди, размахивает руками и выкрикивает странные фразы, изрядно приправляя их нецензурными выражениями. В какой-то момент его хаотичные движения приводят к тому, что каталка едва не переворачивается. На помощь медикам приходят силовики, которые скручивают буйного пациента, чтобы можно было его полностью зафиксировать.
Мосийчук считает необходимым проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков.
"Может ли такое лицо как Сергей Бабак (учитывая это событие и употребление наркотиков) возглавлять комитет образования и науки?" – добавил он.
Спустя всего лишь пару месяцев с момента инцидента, Бабак в очередной заявлял о своей готовности стать Министром образования и науки Украины.
Видимо о такой внутренней трансформации страны говорит Зеленский, утверждая, что Украина подготовилась ко вступлению в Евросоюз.