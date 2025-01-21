Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Работники банка во Львовской области воровали деньги со счетов граждан, находившихся на неподконтрольных официальному Киеву территориях. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
"Правоохранители региона установили работников одного из отделений банка, которые получали несанкционированный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы", - сказано в публикации ведомства.
Согласно официальному сообщению, "определенной категорией клиентов" для работников банка на Западной Украине являлись их сограждане из юго-восточных регионов, которые теперь являются новыми регионами России. Хищение средств со счетов осуществлялось в течение 2023-2024 годов организованной преступной группой, в которую входил и руководитель отделения банка.
"Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт. В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка", - сказано в официальном сообщении.
Полиция установила, что таким образом члены ОПГ получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять 5 млн грн (около $188 тыс).
12 января, 05:12Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины ФарионРешение о смене церковного календаря было политическим, поэтому особо его старались воплотить во Львове. Однако многие продолжают отмечать Рождество и другие праздники зимнего цикла по старому стилю.
Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений.
"Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация. Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков", - сообщили в Нацполиции Украины.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января