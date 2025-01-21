https://ukraina.ru/20250121/1060449340.html

Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России

Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России - 21.01.2025 Украина.ру

Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России

Работники банка во Львовской области воровали деньги со счетов граждан, находившихся на неподконтрольных официальному Киеву территориях. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.

2025-01-21T19:07

2025-01-21T19:07

2025-01-21T19:07

новости

львовская область

россия

украина

опг

нацполиция

криминал

новые регионы

западная украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060449220_0:79:867:567_1920x0_80_0_0_0b5e5e5b0e8a1113337841a47edf1e61.jpg

"Правоохранители региона установили работников одного из отделений банка, которые получали несанкционированный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы", - сказано в публикации ведомства.Согласно официальному сообщению, "определенной категорией клиентов" для работников банка на Западной Украине являлись их сограждане из юго-восточных регионов, которые теперь являются новыми регионами России. Хищение средств со счетов осуществлялось в течение 2023-2024 годов организованной преступной группой, в которую входил и руководитель отделения банка.Полиция установила, что таким образом члены ОПГ получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять 5 млн грн (около $188 тыс).Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений."Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация. Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков", - сообщили в Нацполиции Украины.Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января

https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html

львовская область

россия

украина

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львовская область, россия, украина, опг, нацполиция, криминал, новые регионы, западная украина