Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060449340.html
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России - 21.01.2025 Украина.ру
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Работники банка во Львовской области воровали деньги со счетов граждан, находившихся на неподконтрольных официальному Киеву территориях. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
2025-01-21T19:07
2025-01-21T19:07
новости
львовская область
россия
украина
опг
нацполиция
криминал
новые регионы
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060449220_0:79:867:567_1920x0_80_0_0_0b5e5e5b0e8a1113337841a47edf1e61.jpg
"Правоохранители региона установили работников одного из отделений банка, которые получали несанкционированный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы", - сказано в публикации ведомства.Согласно официальному сообщению, "определенной категорией клиентов" для работников банка на Западной Украине являлись их сограждане из юго-восточных регионов, которые теперь являются новыми регионами России. Хищение средств со счетов осуществлялось в течение 2023-2024 годов организованной преступной группой, в которую входил и руководитель отделения банка.Полиция установила, что таким образом члены ОПГ получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять 5 млн грн (около $188 тыс).Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений."Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация. Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков", - сообщили в Нацполиции Украины.Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html
львовская область
россия
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060449220_4:0:864:645_1920x0_80_0_0_95bd83540723a37792caaf2c5b22de44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львовская область, россия, украина, опг, нацполиция, криминал, новые регионы, западная украина
Новости, Львовская область, Россия, Украина, ОПГ, Нацполиция, криминал, Новые регионы, Западная Украина

Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России

19:07 21.01.2025
 
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
Читать в
ДзенTelegram
Работники банка во Львовской области воровали деньги со счетов граждан, находившихся на неподконтрольных официальному Киеву территориях. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
"Правоохранители региона установили работников одного из отделений банка, которые получали несанкционированный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы", - сказано в публикации ведомства.
Согласно официальному сообщению, "определенной категорией клиентов" для работников банка на Западной Украине являлись их сограждане из юго-восточных регионов, которые теперь являются новыми регионами России. Хищение средств со счетов осуществлялось в течение 2023-2024 годов организованной преступной группой, в которую входил и руководитель отделения банка.
"Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт. В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка", - сказано в официальном сообщении.
Полиция установила, что таким образом члены ОПГ получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять 5 млн грн (около $188 тыс).
Коллаж: Западная Украина
12 января, 05:12
Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины ФарионРешение о смене церковного календаря было политическим, поэтому особо его старались воплотить во Львове. Однако многие продолжают отмечать Рождество и другие праздники зимнего цикла по старому стилю.
Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений.
"Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация. Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков", - сообщили в Нацполиции Украины.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
 
НовостиЛьвовская областьРоссияУкраинаОПГНацполициякриминалНовые регионыЗападная Украина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России
19:30Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине
19:11Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян
19:07Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
18:17Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО
18:10"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
18:01Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года
18:00Из двух зол большее: Европа готовит сделку НАТО для Трампа
17:37"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
17:27Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет
16:54Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать
16:49Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
16:31Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
16:29"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев
16:11СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
16:05Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
16:00Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
16:00Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина
15:49Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
15:42Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе
Лента новостейМолния