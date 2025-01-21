Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России - 21.01.2025 Украина.ру
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Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России
Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России - 21.01.2025 Украина.ру
Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России
Внешняя политика новоизбранного президента США Дональда Трампа соответствует тезису "Америка прежде всего — мир посредством силы". С этой позиции будут выстраиваться отношения с Россией, в том числе и по вопросу СВО на Украине, заявила 21 января кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник
2025-01-21T19:54
2025-01-21T19:54
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"В случае утверждения моей кандидатуры я буду работать над тем, чтобы наша миссия в Организации Объединенных Наций служила интересам американского народа и представляла собой внешнюю политику президента Трампа "Америка прежде всего — мир посредством силы", - казала Элиз Стефаник во время рассмотрения её кандидатуры в парламенте США.Сенат заслушал речь Стефаник, в которой она заявила о вызовах национальной безопасности США "исходящих от Китая, России, Северной Кореи и Ирана". Она также заявила о необходимости изменений в ООН, которую обвинила в "антисемитизме", указав при этом на финансовый инструмент Вашингтона.Как отметили в CBS News, Дональд Трамп выбрал представителем США в ООН одного из самых ярых критиков этой организации. Стефаник поддерживала военную помощь режиму Зеленского в 2024 году и голосовала за санкции против России до СВО.По мнению вашингтонской прессы, 40-летняя Стефаник станет самым молодым послом США в ООН. Республиканка из Нью-Йорка занимала руководящую должность председателя республиканской конференции, а также была в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей и Постоянном комитете Палаты представителей по разведке.Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон, международные отношения, международное право, международная политика, постпред, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, кнр (китай)
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, международные отношения, международное право, Международная политика, постпред, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, КНР (Китай)

Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России

19:54 21.01.2025
 
Элиз Стефаник постпред США в ООН
Элиз Стефаник постпред США в ООН
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Внешняя политика новоизбранного президента США Дональда Трампа соответствует тезису "Америка прежде всего — мир посредством силы". С этой позиции будут выстраиваться отношения с Россией, в том числе и по вопросу СВО на Украине, заявила 21 января кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник
"В случае утверждения моей кандидатуры я буду работать над тем, чтобы наша миссия в Организации Объединенных Наций служила интересам американского народа и представляла собой внешнюю политику президента Трампа "Америка прежде всего — мир посредством силы", - казала Элиз Стефаник во время рассмотрения её кандидатуры в парламенте США.
Сенат заслушал речь Стефаник, в которой она заявила о вызовах национальной безопасности США "исходящих от Китая, России, Северной Кореи и Ирана". Она также заявила о необходимости изменений в ООН, которую обвинила в "антисемитизме", указав при этом на финансовый инструмент Вашингтона.
"Как член Конгресса, я также глубоко понимаю, что мы должны быть хорошими распорядителями долларов налогоплательщиков США. США являются крупнейшим донором ООН на сегодняшний день. Наши налоговые доллары не должны быть использованы для поддержки организаций, которые противоречат американским интересам, являются антисемитами или участвуют в мошенничестве, коррупции или терроризме. Мы должны инвестировать в программы, которые укрепляют нашу национальную безопасность и дают результаты", - заявила Стефаник.
Как отметили в CBS News, Дональд Трамп выбрал представителем США в ООН одного из самых ярых критиков этой организации. Стефаник поддерживала военную помощь режиму Зеленского в 2024 году и голосовала за санкции против России до СВО.
"Стефаник добавила, что привержена подходу Трампа по продвижению "мира через силу", в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнула, что в стенах ООН намерена на работать над "долгосрочным сдерживанием России", - обратили в внимание в РИА "Новости" в сообщении об этой креатуре Трампа.
По мнению вашингтонской прессы, 40-летняя Стефаник станет самым молодым послом США в ООН. Республиканка из Нью-Йорка занимала руководящую должность председателя республиканской конференции, а также была в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей и Постоянном комитете Палаты представителей по разведке.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
 
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Заголовок открываемого материала
19:54Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России
19:30Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине
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