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Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России

Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России - 21.01.2025 Украина.ру

Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России

Внешняя политика новоизбранного президента США Дональда Трампа соответствует тезису "Америка прежде всего — мир посредством силы". С этой позиции будут выстраиваться отношения с Россией, в том числе и по вопросу СВО на Украине, заявила 21 января кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник

2025-01-21T19:54

2025-01-21T19:54

2025-01-21T19:54

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"В случае утверждения моей кандидатуры я буду работать над тем, чтобы наша миссия в Организации Объединенных Наций служила интересам американского народа и представляла собой внешнюю политику президента Трампа "Америка прежде всего — мир посредством силы", - казала Элиз Стефаник во время рассмотрения её кандидатуры в парламенте США.Сенат заслушал речь Стефаник, в которой она заявила о вызовах национальной безопасности США "исходящих от Китая, России, Северной Кореи и Ирана". Она также заявила о необходимости изменений в ООН, которую обвинила в "антисемитизме", указав при этом на финансовый инструмент Вашингтона.Как отметили в CBS News, Дональд Трамп выбрал представителем США в ООН одного из самых ярых критиков этой организации. Стефаник поддерживала военную помощь режиму Зеленского в 2024 году и голосовала за санкции против России до СВО.По мнению вашингтонской прессы, 40-летняя Стефаник станет самым молодым послом США в ООН. Республиканка из Нью-Йорка занимала руководящую должность председателя республиканской конференции, а также была в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей и Постоянном комитете Палаты представителей по разведке.Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января

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