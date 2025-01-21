https://ukraina.ru/20250121/1060444137.html

Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине

Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине - 21.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине

Победа Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который нам противостоит на Украине. Это голос американских националистов. Да, необразованных нуворишей, но с реальным мышлением.

2025-01-21T19:30

2025-01-21T19:30

2025-01-21T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.- Дмитрий, Дональд Трамп в первый день своего второго президентского срока подписал указ федеральному правительству о восстановлении "свободы слова" и предотвращении "государственной цензуры" свободы слова. Какая судьба ждет российские СМИ, которые попали под санкции при прежней администрации Белого дома?- Не надо впадать в эйфорию. Трамп простой парень и выражает интересы простых парней. Но за последние 30 лет в США победила новая ультралиберальная идеология. Не надо думать, что она сводится только к отношениям между полами. Это часть большого плана по реформированию всего мира, который по масштабам не уступает планам других тоталитарных систем.В США формально цензуры не существует, но все прекрасно знают, что там существуют запретные темы и слова. Все делается очень радикально. Известен случай, когда девушка на камеру, не зная, что ее снимают, сказала слово "негр", и через пять лет после того, как эту запись опубликовал ее бывший парень, ее отчислили из колледжа.Все это противоречит духу американского народа, который считает, что надо быть насколько ты можешь хорошим, и насколько ты хочешь плохим. Но свобода, ради которой люди приезжали в США, давно ограничена.То, что объявил Трамп, это широковещательный жест, потому что это не просто цензура, а особый "птичий" язык с массой запретов, который проник в науку, в СМИ. От него очень тяжело избавляться, как мы в свое время тяжело избавлялись от советского языка с его "с чувством глубокого удовлетворения" и так далее. И указом это не остановишь.Но на наши СМИ это никак не распространяется. Наши СМИ для электората Трампа это что-то непонятное, существующее на другом конце земли, о чем нечего особо беспокоиться. Они уверены, что у нас нет свободы, поэтому я бы ни на какие поблажки не рассчитывал в ближайшее время.- Трамп пообещал нарастить добычу углеводородов, а для этого пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах. Что это значит для российского энергосектора, в отношении которого Байден перед своим уходом ввел новые санкции?- Не думаю, что Трампу удастся снять санкции, потому что ни введены законом, за который проголосовал Конгресс. Президент никаким указом санкции убрать не может.- А ввести новые?- Может. Эта штука работает как ниппель: в одну сторону действует, а в другую нет. Он может ввести срочные санкции, но не может убрать закон, который проголосован и действует. Санкции это на годы. Но самые тяжелые санкции против России не американские, а Евросоюза. При нынешнем руководстве они будут только обостряться.- Европейскую элиту не позвали на инаугурацию Трампа, премьер Орбан сам отказался от приглашения. Что ждет американо-европейские отношения при Трампе?- Это будет мощная вещь. Нужно быть готовыми к самым неожиданным вестям, потому что Европа полностью во власти той идеологии, которой Трамп объявил войну в США. Он разворошил осиное гнездо.Само обещание того, что он запретит упоминание других гендеров, кроме мужчины и женщины, уже неприемлемо в Евросоюзе. Это одна из основ нынешнего ЕС. Поэтому будут взаимные санкции и взаимные оскорбления.Евросоюз предложил Трампу обмен, пообещав повысить военные расходы больше пяти процентов в обмен на отказ США вести торговую войну. Даже если Трамп примет это практичное предложение, мир между ним и ЕС продлится недолго, слишком велики идеологические разногласия. Речь Трампа — это бомба, брошенная в Евросоюз и его ценности.- Может Трамп договориться с Китаем о совместной торговой войне против ЕС?- Нет, все же к Трампу с недоверием относятся в Китае. Все-таки главный конкурент США это Китай, а не Евросоюз. Да и зачем добивать Евросоюз? У США там сильные позиции, они друг друга обогащают. То, что ЕС обеднел из-за санкций против России, это косвенно бьет и по экономике США, просто у нас об этом не любят говорить.У нас пытаются объяснять все действия США холодным страшным расчетом. Вот, они такие хладнокровные злодеи. Ничего подобного. Вся украинская история — это ситуация lose-lose, когда все проигрывают, в отличие от ситуации win-win, когда выигрывают все.От украинской войны проиграли все, кроме, пожалуй, Парубия какого-нибудь и нескольких людей, которые из маргиналов украинской политики оказались в центре. Все остальные, включая украинских олигархов, Порошенко, проиграли. Потому что снизился их уровень безопасности, потеряли огромные деньги.Мысль кому война кому мать родна не очень правильная. "мать родна" она только для очень узкого круга людей. Войны возникают из-за мифов, а не из-за реальных противоречий.- Может ли Россия сыграть на противостоянии между новой Америкой в лице Трампа и старой Европой?- Конечно. Мы уже играем. Путин поздравил Трампа с избранием. Невозможно себе представить, что Путин поздравил с избранием Макрона или фон дер Ляйен, потому что это откровенные враги.Россия надеется, что Трамп с понятным нам прагматизмом погасит идеологический накат, который идет со стороны Евросоюза. Война на Украине — это не этнический конфликт и не конфликт, вызванный экономическими противоречиями. Это идеологическое безумие Запада вызвало эту войну. Оно привело к созданию гадкого альянса украинских националистов и западных глобалистов, сторонников гендерной идеологии и прочей чуши. И привело к демонизации России и войне. Это очень неблагоприятное развитие событий для нашей страны.Победа Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который нам противостоит на Украине. Это голос американских националистов. Да, необразованных нуворишей, но с реальным мышлением.Которые спрашивают, что нам приносит конфликт на Украине и гендерная идеология? Англоязычным и германским народам свойственен здоровый скептицизм: не поверю, пока не увижу, не вложу деньги, пока не увижу, как работает. И За Трампа проголосовал здоровый англосаксонский практицизм.Ультралибералы-глобалисты говорят, что Россия и Путин чудовищны, враждебны, ужасны. А сторонники Трампу отвечают, хорошо, они чужие нам люди, непонятные, мы с ним не хотим общаться, санкции мы с них снимать не будем, но где доказательства того, что они дьяволы? Может быть, мы им предложим сделку?Нет, нельзя никаких сделок с такими дьяволами, говорят ультралибералы. С ними только борьба, только война. Значит, говорят трамписты, война за наш счет, за то, что мы миллиарды даем каким-то мошенникам на Украине типа Зеленского, увольте, занимайтесь этим сами. А мы проживем как-нибудь отдельно у себя на острове, Америка же, на самом деле большой остров, закрытый океаном.Вот, собственно, весь спор. Это не значит, что они нас любят и жалеют. Они лишь отказываются верить в ту мифологию, которая вызвала войну на Украине.- Но тот же Трамп угрожает нам, говоря, что если Путин не заключит сделку по Украине, у "России будут большие проблемы".- Это чисто бизнесовый подход Трампа. Сразу завысить ставки, а потом постепенно идти на уступки. Но сначала нужно жестко себя повести: типа н полотенец, ни умывальников не дам. Он понимает, что США, скорее, на стороне Украины в этом конфликты, но Трамп хочет конфликт завершить, а не продолжать до тех пор, пока не развалится российский режим. Именно такую политику проводил Байден.У Трампа политика другая: если это опасно, если не приносит денег, давайте свернём войну, но на выгодных для нас и для Украины условиях. Поэтому такое жесткое заявление, это его обычный переговорный стиль.Подробнее об инаугурации Дональда Трампа Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа

https://ukraina.ru/20250121/1060443177.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий бабич, ес, украина.ру, андрей парубий