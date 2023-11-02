Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать - 02.11.2023 Украина.ру
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Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать - 02.11.2023 Украина.ру
Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, разрешающий вскрывать пустующие квартиры для устранения аварийных ситуаций и ремонта зданий. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.
2023-11-02T14:20
2023-11-02T14:20
новости
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Глава ДНР Денис Пушилин утвердил порядок вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах для устранения аварийных ситуаций и ремонта при отсутствии собственника. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. К его реализации привлекаются органы местного самоуправления.Населённые пункты ДНР подвергаются ежедневному обстрелу со стороны ВСУ с 2014 года. Многие жители покинули республику, спасая свои жизни и своих детей, оставив недвижимость и иное имущество.
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новости, днр, денис пушилин, сво, мчс, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, ремонт, реконструкция, местное самоуправление, чрезвычайная ситуация
Новости, ДНР, Денис Пушилин, СВО, МЧС, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, ремонт, реконструкция, местное самоуправление, чрезвычайная ситуация

Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать

14:20 02.11.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, разрешающий вскрывать пустующие квартиры для устранения аварийных ситуаций и ремонта зданий. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.
Глава ДНР Денис Пушилин утвердил порядок вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах для устранения аварийных ситуаций и ремонта при отсутствии собственника.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. К его реализации привлекаются органы местного самоуправления.
Населённые пункты ДНР подвергаются ежедневному обстрелу со стороны ВСУ с 2014 года. Многие жители покинули республику, спасая свои жизни и своих детей, оставив недвижимость и иное имущество.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 09:21
Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - ПушилинДва человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
 
НовостиДНРДенис ПушилинСВОМЧСкоммунальное хозяйствокоммунальщикикоммунальные службыремонтреконструкцияместное самоуправлениечрезвычайная ситуация
 
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