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Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать

Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать - 02.11.2023 Украина.ру

Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, разрешающий вскрывать пустующие квартиры для устранения аварийных ситуаций и ремонта зданий. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.

2023-11-02T14:20

2023-11-02T14:20

2023-11-02T14:20

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Глава ДНР Денис Пушилин утвердил порядок вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах для устранения аварийных ситуаций и ремонта при отсутствии собственника. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. К его реализации привлекаются органы местного самоуправления.Населённые пункты ДНР подвергаются ежедневному обстрелу со стороны ВСУ с 2014 года. Многие жители покинули республику, спасая свои жизни и своих детей, оставив недвижимость и иное имущество.

https://ukraina.ru/20231101/1050667557.html

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новости, днр, денис пушилин, сво, мчс, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, ремонт, реконструкция, местное самоуправление, чрезвычайная ситуация