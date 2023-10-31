"Израиль, ты оккупант!" Зачем Эрдоган повышает ставки
05:23 31.10.2023 (обновлено: 09:19 31.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
В субботу, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прошёл масштабный митинг в поддержку Палестины. На нём выступил президент Турции, сделавший ряд знаковых заявлений
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара объявит Израиль военным преступником, сообщив об этом международному сообществу. Президент Турции также охарактеризовал Тель-Авив как оккупанта, который при этом является пешкой Запада – основного инициатора нынешнего ближневосточного конфликта.
Эрдоган обратился к Западу с вопросом, хочет ли тот вновь разжечь "войну между полумесяцем и крестом". Помимо прочего, глава Турции напомнил, что ранее территория Газы принадлежала "этой стране" (Турции – Украина.ру), и поэтому турки не могут ограничиться простым осуждением происходящего в регионе.
В Тель-Авиве, в свою очередь, заявили об отзыве из Турции всех израильских дипломатов, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать к себе "нацистских убийц" из Газы.
Глава израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн объявил о намерении провести переоценку отношений с Турцией.
Подобное происходило в турецко-израильских отношениях и раньше. К примеру, в 2021 году во время очередного обострения ближневосточного конфликта Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством".
В 2018 году Турция отзывала своего посла из этой страны и собирала на своей территории масштабные митинги в поддержку палестинцев, по отношению к которым, по версии турецкой стороны, проводится геноцид.
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При этом в ХХ – начале XXI веков отношения двух стран носили совершенно иной характер. Израиль и Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО, традиционно считались форпостами Запада на Большом Ближнем Востоке.
Ситуация начала меняться с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана – как считается, из-за проводимой им исламизации Турции. Между двумя странами начали происходить инциденты – как, например, в 2010 году, когда турецкая "флотилия свободы" попыталась прорвать установленную Израилем с моря блокаду Газы.
Произошедшее закончилось стрельбой и гибелью нескольких человек.
Однако дело, как представляется, состоит отнюдь не только в исламизации. Куда большую роль здесь играет неоосманизм – идеология, в рамках которой турецкие власти стремятся достичь доминирующего влияния в регионах, которые исторически входили в состав Османской империи, стараясь при этом использовать не военную силу, как это было во времена османских завоеваний, а культурные, экономические и гуманитарные инструменты.
В рамках неоосманизма Турция уже не может ограничиваться ролью проводника воли Запада. В числе прочего, Эрдоган предпринимал значительные усилия, чтобы повысить внешнеполитический вес Анкары, позиционируя её как защитника интересов палестинцев и посредника во внутрипалестинских делах.
К примеру, в 2020 году в Стамбуле прошли переговоры между двумя самыми известными структурами власти в Палестине – более умеренной ФАТХ и радикальной ХАМАС. Эрдоган, напомним, вообще любит быть посредником – в частности, он многократно предлагал себя в таком качестве Москве и Киеву.
Кроме того, современная неоосманистская Турция находится перед дилеммой. С одной стороны, она очень не хочет уступать роль главного покровителя ближневосточных мусульман Ирану. С другой, она также не стремится переходить к каким-либо реальным действиям, направленным на военную помощь палестинцам. Поэтому по факту дело ограничивается громкими заявлениями, дипломатическими скандалами и митингами.
При этом Анкара и здесь стремится сыграть в свою любимую игру – взять на себя роль гаранта и посредника с целью повышения своего влияния на происходящее.
Буквально за несколько дней до митинга в Стамбуле турецкие власти предложили своё посредничество в деле урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции и бывший глава службы турецкой разведки Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT.
По мнению Фидана, действия Израиля и поддерживающих его США лишены стратегической глубины и не ведут к достижению прочного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке.
Турция оказалась между двух огней. С одной стороны, она не может не попытаться сыграть роль главного защитника страдающих единоверцев. Роль эта носит скорее номинальный характер: к серьёзному конфликту с Тель-Авивом, и тем более со стоящими за ним США, Анкара не готова, особенно учитывая плачевную ситуацию в турецкой экономике.
К тому же, всё это происходит на фоне теснейшего военного взаимодействия Израиля с Азербайджаном, который в Турции считается не просто ближайшим союзником, но и вторым турецким государством.
Таким образом, политика Анкары на палестинском направлении определяется взаимоисключающими установками: Эрдоган изо всех сил демонстрирует поддержку Палестины, но каких-либо реальных действий в этой сфере не предпринимает.
В этом плане Турция выгодно смотрится на фоне арабских государств, которые не делают даже этого – но и только. И если Израиль начнёт в секторе Газа полномасштабную сухопутную операцию, на подмогу палестинцам теоретически может прийти "Хезболла" и другие израильские прокси, открыв второй фронт со стороны Ливана. Но у Турции в этой части Ближнего Востока таких возможностей нет.
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