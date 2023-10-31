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"Израиль, ты оккупант!" Зачем Эрдоган повышает ставки

"Израиль, ты оккупант!" Зачем Эрдоган повышает ставки - 31.10.2023 Украина.ру

"Израиль, ты оккупант!" Зачем Эрдоган повышает ставки

В субботу, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прошёл масштабный митинг в поддержку Палестины. На нём выступил президент Турции, сделавший ряд знаковых заявлений

2023-10-31T05:23

2023-10-31T05:23

2023-10-31T09:19

эксклюзив

владимир зотов

турция

эрдоган

израиль

палестина

палестино-израильский конфликт

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По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара объявит Израиль военным преступником, сообщив об этом международному сообществу. Президент Турции также охарактеризовал Тель-Авив как оккупанта, который при этом является пешкой Запада – основного инициатора нынешнего ближневосточного конфликта. Эрдоган обратился к Западу с вопросом, хочет ли тот вновь разжечь "войну между полумесяцем и крестом". Помимо прочего, глава Турции напомнил, что ранее территория Газы принадлежала "этой стране" (Турции – Украина.ру), и поэтому турки не могут ограничиться простым осуждением происходящего в регионе.В Тель-Авиве, в свою очередь, заявили об отзыве из Турции всех израильских дипломатов, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать к себе "нацистских убийц" из Газы. Глава израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн объявил о намерении провести переоценку отношений с Турцией.Подобное происходило в турецко-израильских отношениях и раньше. К примеру, в 2021 году во время очередного обострения ближневосточного конфликта Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством". В 2018 году Турция отзывала своего посла из этой страны и собирала на своей территории масштабные митинги в поддержку палестинцев, по отношению к которым, по версии турецкой стороны, проводится геноцид. При этом в ХХ – начале XXI веков отношения двух стран носили совершенно иной характер. Израиль и Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО, традиционно считались форпостами Запада на Большом Ближнем Востоке. Ситуация начала меняться с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана – как считается, из-за проводимой им исламизации Турции. Между двумя странами начали происходить инциденты – как, например, в 2010 году, когда турецкая "флотилия свободы" попыталась прорвать установленную Израилем с моря блокаду Газы. Произошедшее закончилось стрельбой и гибелью нескольких человек.Однако дело, как представляется, состоит отнюдь не только в исламизации. Куда большую роль здесь играет неоосманизм – идеология, в рамках которой турецкие власти стремятся достичь доминирующего влияния в регионах, которые исторически входили в состав Османской империи, стараясь при этом использовать не военную силу, как это было во времена османских завоеваний, а культурные, экономические и гуманитарные инструменты.В рамках неоосманизма Турция уже не может ограничиваться ролью проводника воли Запада. В числе прочего, Эрдоган предпринимал значительные усилия, чтобы повысить внешнеполитический вес Анкары, позиционируя её как защитника интересов палестинцев и посредника во внутрипалестинских делах. К примеру, в 2020 году в Стамбуле прошли переговоры между двумя самыми известными структурами власти в Палестине – более умеренной ФАТХ и радикальной ХАМАС. Эрдоган, напомним, вообще любит быть посредником – в частности, он многократно предлагал себя в таком качестве Москве и Киеву.Кроме того, современная неоосманистская Турция находится перед дилеммой. С одной стороны, она очень не хочет уступать роль главного покровителя ближневосточных мусульман Ирану. С другой, она также не стремится переходить к каким-либо реальным действиям, направленным на военную помощь палестинцам. Поэтому по факту дело ограничивается громкими заявлениями, дипломатическими скандалами и митингами. При этом Анкара и здесь стремится сыграть в свою любимую игру – взять на себя роль гаранта и посредника с целью повышения своего влияния на происходящее. Буквально за несколько дней до митинга в Стамбуле турецкие власти предложили своё посредничество в деле урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции и бывший глава службы турецкой разведки Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT. По мнению Фидана, действия Израиля и поддерживающих его США лишены стратегической глубины и не ведут к достижению прочного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке.Турция оказалась между двух огней. С одной стороны, она не может не попытаться сыграть роль главного защитника страдающих единоверцев. Роль эта носит скорее номинальный характер: к серьёзному конфликту с Тель-Авивом, и тем более со стоящими за ним США, Анкара не готова, особенно учитывая плачевную ситуацию в турецкой экономике. К тому же, всё это происходит на фоне теснейшего военного взаимодействия Израиля с Азербайджаном, который в Турции считается не просто ближайшим союзником, но и вторым турецким государством.Таким образом, политика Анкары на палестинском направлении определяется взаимоисключающими установками: Эрдоган изо всех сил демонстрирует поддержку Палестины, но каких-либо реальных действий в этой сфере не предпринимает. В этом плане Турция выгодно смотрится на фоне арабских государств, которые не делают даже этого – но и только. И если Израиль начнёт в секторе Газа полномасштабную сухопутную операцию, на подмогу палестинцам теоретически может прийти "Хезболла" и другие израильские прокси, открыв второй фронт со стороны Ливана. Но у Турции в этой части Ближнего Востока таких возможностей нет.

https://ukraina.ru/20231026/1050489060.html

https://ukraina.ru/20231029/1050583103.html

https://ukraina.ru/20230601/1046742602.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, турция, эрдоган, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт