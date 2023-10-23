https://ukraina.ru/20231023/1050409764.html
Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины
Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины - 23.10.2023 Украина.ру
Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины
Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не были допущены на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, что является дискриминацией. Об этом сообщили на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций
2023-10-23T13:53
2023-10-23T13:53
2023-10-23T13:53
упц
новости
денис шмыгаль
украина
церковь
дискриминация
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"Полномочные представители от Украинской православной церкви не были допущены к участию в этой встрече. Несмотря на то, что кандидатуры участников встречи от УПЦ были поданы от Всеукраинского совета заранее, им было отказано правительством Украины во встрече с премьер-министром Украины без уведомления причин", - говорится в материале совета.Уточняется, что УПЦ является одним из соучредителей и действующим членом Всеукраинского совета. И это первый случай, когда полномочному члену совета было отказано принять участие во встрече с председателем правительства.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
https://ukraina.ru/20231020/1050363840.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, новости, денис шмыгаль, украина, церковь, дискриминация
УПЦ, Новости, Денис Шмыгаль, Украина, Церковь, дискриминация
Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины
Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не были допущены на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, что является дискриминацией. Об этом сообщили на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций
"Полномочные представители от Украинской православной церкви не были допущены к участию в этой встрече. Несмотря на то, что кандидатуры участников встречи от УПЦ были поданы от Всеукраинского совета заранее, им было отказано правительством Украины во встрече с премьер-министром Украины без уведомления причин", - говорится в материале совета.
Уточняется, что УПЦ является одним из соучредителей и действующим членом Всеукраинского совета. И это первый случай, когда полномочному члену совета было отказано принять участие во встрече с председателем правительства.
"Такие действия правительства Украины дискриминационны по отношению к крупнейшему религиозному объединению Украины и нарушают законодательный запрет на установление каких-либо преимуществ или ограничений среди религиозных объединений. Считаем, что препятствия, которые оказываются представителям УПЦ со стороны правительства, недопустимы и свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении УПЦ", - подытожили в совете.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.