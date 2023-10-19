https://ukraina.ru/20231019/1050313214.html

Санкции и ударные БПЛА. Отношения России и Австралии разрушены до основания – посол РФ

Санкции и ударные БПЛА. Отношения России и Австралии разрушены до основания – посол РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Санкции и ударные БПЛА. Отношения России и Австралии разрушены до основания – посол РФ

Австралия "до основания" разрушила отношения с Россией в контексте общей позиции коллективного Запада. Об этом говорится в интервью посла РФ в Канберре Алексея Павловского РИА Новости

2023-10-19T04:06

2023-10-19T04:06

2023-10-19T04:07

новости

австралия

посольство рф

антироссийские санкции

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По его словам, раньше между странами "существовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, например, в области горнодобычи и соответствующих технологий". Теперь же "капитаны" этого сектора "под давлением правительства… были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития"."Двусторонние отношения разрушены до основания, причём это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет", - считает посол.Комментируя санкционную политику Австралии, Павловский отметил, что "за компанию" с остальным Западом Австралия "запретила себе" импорт российской нефти и нефтепродуктов. И теперь "придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно"."Тут впору вспомнить слова поэта: "всё, что мог, ты уже совершил", - сказал дипломат.В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам. Их производитель утверждал, что летательные аппараты предназначены исключительно для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий."Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", - заявила Захарова.

https://ukraina.ru/20230905/1049190249.html

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новости, австралия, посольство рф, антироссийские санкции