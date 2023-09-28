Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049761524.html
Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине - 28.09.2023 Украина.ру
Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
Китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан, приезжавшие в Москву, Севастополь и Мариуполь по приглашению издания Украина.ру, на днях посетили российское посольство в Пекине, где пообщались с представителями дипмиссии
2023-09-28T13:59
2023-09-28T14:17
эксклюзив
китай
блогеры
певица
посольство
посольство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049254435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c94001fa54bfa9ccdf4cc65dcce7dcc.jpg.webp
Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров об поездки в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, рассказал в комментарии нашему изданию Сюй Цзицзюнь.Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.Российско-китайские обмены в сфере СМИ помогают противостоять манипуляциям западных медиа, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.Напомним, о визите блогеров в Россию мир узнал, прежде всего, благодаря видео, на котором певица Ван Фан исполнила легендарную русскую "Катюшу" Матвея Блантера на китайском языке. Артистка спела ее на балконе практически разрушенного мариупольского драматического театра, о чем написали большинство ключевых мировых СМИ, включая британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни для исполнения в столь необычных условиях..По официальной информации, видеосюжет с поющей "Катюшу" Ван Фан, снятый изданием Украина.ру, в результате перепостов и перепубликаций посмотрели в мире на конец прошлой недели более 120 млн пользователей Интернета!.Как только информация об этом стала публичной и обсуждаемой, членам делегации по решению властей Украины был запрещен въезд в страну. По словам спикера Офиса президента Украины Олега Николенко, они "нарушили правила пересечения границы".Наши гости, тем не менее, ответили: имея российские визы они могут путешествовать по российским городам и регионам так, как захотят, в то время как украинские дипломаты, посещающие Тайвань не получают китайскую визу.В ДНР китайская делегация встречалась с (на тот момент) врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.
https://ukraina.ru/20230920/1049562870.html
https://ukraina.ru/20230917/1049468761.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049254435_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_54a477223aff2707387602cf66754c23.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, блогеры, певица, посольство, посольство рф
Эксклюзив, Китай, блогеры, певица, посольство, посольство РФ

Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине

13:59 28.09.2023 (обновлено: 14:17 28.09.2023)
 
© Украина.ру Китайская певица Ван Фан
Китайская певица Ван Фан
© Украина.ру
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан, приезжавшие в Москву, Севастополь и Мариуполь по приглашению издания Украина.ру, на днях посетили российское посольство в Пекине, где пообщались с представителями дипмиссии
Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров об поездки в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, рассказал в комментарии нашему изданию Сюй Цзицзюнь.
"В условиях повсеместной гегемонии западного дискурса в мировом медиаполе стороны обсудили средства и пути сотрудничества для противодействия гегемонии западных СМИ. Стороны также провели углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как развитие обмена иностранными студентами между двумя странами", - уточнил он.
Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.
Российско-китайские обмены в сфере СМИ помогают противостоять манипуляциям западных медиа, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.
Напомним, о визите блогеров в Россию мир узнал, прежде всего, благодаря видео, на котором певица Ван Фан исполнила легендарную русскую "Катюшу" Матвея Блантера на китайском языке. Артистка спела ее на балконе практически разрушенного мариупольского драматического театра, о чем написали большинство ключевых мировых СМИ, включая британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post.
20 сентября, 14:02
"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сетиРолик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины
"Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни для исполнения в столь необычных условиях..
По официальной информации, видеосюжет с поющей "Катюшу" Ван Фан, снятый изданием Украина.ру, в результате перепостов и перепубликаций посмотрели в мире на конец прошлой недели более 120 млн пользователей Интернета!.
Как только информация об этом стала публичной и обсуждаемой, членам делегации по решению властей Украины был запрещен въезд в страну. По словам спикера Офиса президента Украины Олега Николенко, они "нарушили правила пересечения границы".
Наши гости, тем не менее, ответили: имея российские визы они могут путешествовать по российским городам и регионам так, как захотят, в то время как украинские дипломаты, посещающие Тайвань не получают китайскую визу.
В ДНР китайская делегация встречалась с (на тот момент) врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.
Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.
Ростислав Ищенко интервью
17 сентября, 14:41
Ростислав Ищенко о том, почему Штаты не дают Украине капитулировать и почему война США с КНР неизбежнаСША пытаются поддерживать Украину даже в таком состоянии комы для того, чтобы она хоть как-то, но шевелилась и все равно сковывала российские возможности, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
ЭксклюзивКитайблогерыпевицапосольствопосольство РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
14:10Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
14:08Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
14:01Командир разведвзвода "Ник" о разведке XXI века, смыслах на войне и опасности диванных патриотов
13:59Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
13:38Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом
13:30Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики
13:25Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев
13:24Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили
13:21"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным
13:19Кому из политиков выдадут волчий билет в США и при чём здесь нацизм на Украине - Ищенко
13:16Переход к диктатуре Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 сентября
12:59Министр сельского хозяйства Польши отказался воспринимать всерьез заявления Киева
12:56Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики
12:35НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией
12:16ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57
12:16Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России
12:15Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
12:14СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года
12:09Германия поставила Украине оружия на 18 млрд евро, Киев деньги не вернет
Лента новостейМолния