Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине

Китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан, приезжавшие в Москву, Севастополь и Мариуполь по приглашению издания Украина.ру, на днях посетили российское посольство в Пекине, где пообщались с представителями дипмиссии

Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров об поездки в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, рассказал в комментарии нашему изданию Сюй Цзицзюнь.Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.Российско-китайские обмены в сфере СМИ помогают противостоять манипуляциям западных медиа, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.Напомним, о визите блогеров в Россию мир узнал, прежде всего, благодаря видео, на котором певица Ван Фан исполнила легендарную русскую "Катюшу" Матвея Блантера на китайском языке. Артистка спела ее на балконе практически разрушенного мариупольского драматического театра, о чем написали большинство ключевых мировых СМИ, включая британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни для исполнения в столь необычных условиях..По официальной информации, видеосюжет с поющей "Катюшу" Ван Фан, снятый изданием Украина.ру, в результате перепостов и перепубликаций посмотрели в мире на конец прошлой недели более 120 млн пользователей Интернета!.Как только информация об этом стала публичной и обсуждаемой, членам делегации по решению властей Украины был запрещен въезд в страну. По словам спикера Офиса президента Украины Олега Николенко, они "нарушили правила пересечения границы".Наши гости, тем не менее, ответили: имея российские визы они могут путешествовать по российским городам и регионам так, как захотят, в то время как украинские дипломаты, посещающие Тайвань не получают китайскую визу.В ДНР китайская делегация встречалась с (на тот момент) врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.

