Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
После новых ударов ВС РФ по инфраструктуре крупные города Украины могут остаться без энергоснабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Россия будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первых своих ударах ВС РФ зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств, рассказал Анпилогов.
Нельзя исключать, что Украина все же за счёт населения сможет снабжать энергией оборонные заводы и военные объекты. Новое воздушное наступление ВКС РФ будет ставить целью изолировать украинские макрорегионы, добавил эксперт.
"Когда у человека инсульт, его капилляры берут на себя эту роль, и он худо-бедно начинает восстанавливаться. Но украинская энергосистема обладает несколькими критическими точками для передачи энергии (подстанции в 750 киловольт). Если вывести этот костяк, то ей мало что поможет", - подчеркнул Анпилогов.
Проблема в том, что часть этого костяка держится на атомных станциях. И украинские власти могут заявить, что Россия якобы бьет по АЭС. Но ВС РФ могут нанести удар по открытым распределительным устройствам, после чего блэкаут на Украине будет неизбежен, заключил собеседник издания.
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