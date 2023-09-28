Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине

Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной

Постепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов