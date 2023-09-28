Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049733882.html
Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине
Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине - 28.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине
После новых ударов ВС РФ по инфраструктуре крупные города Украины могут остаться без энергоснабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T05:00
2023-09-28T05:00
новости
энергетика
украина
электростанции
наступление
вкс
электроподстанции
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/10/1017501097_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_0d3ce51bfbcf545b4d89e90841d1c838.jpg
Россия будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первых своих ударах ВС РФ зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств, рассказал Анпилогов.Нельзя исключать, что Украина все же за счёт населения сможет снабжать энергией оборонные заводы и военные объекты. Новое воздушное наступление ВКС РФ будет ставить целью изолировать украинские макрорегионы, добавил эксперт.Проблема в том, что часть этого костяка держится на атомных станциях. И украинские власти могут заявить, что Россия якобы бьет по АЭС. Но ВС РФ могут нанести удар по открытым распределительным устройствам, после чего блэкаут на Украине будет неизбежен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/10/1017501097_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d6c97f0218cfc45e05f006905b1b9a3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергетика, украина, электростанции, наступление, вкс, электроподстанции, вс рф
Новости, энергетика, Украина, электростанции, наступление, ВКС, электроподстанции, ВС РФ

Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине

05:00 28.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
После новых ударов ВС РФ по инфраструктуре крупные города Украины могут остаться без энергоснабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Россия будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первых своих ударах ВС РФ зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств, рассказал Анпилогов.
Нельзя исключать, что Украина все же за счёт населения сможет снабжать энергией оборонные заводы и военные объекты. Новое воздушное наступление ВКС РФ будет ставить целью изолировать украинские макрорегионы, добавил эксперт.
"Когда у человека инсульт, его капилляры берут на себя эту роль, и он худо-бедно начинает восстанавливаться. Но украинская энергосистема обладает несколькими критическими точками для передачи энергии (подстанции в 750 киловольт). Если вывести этот костяк, то ей мало что поможет", - подчеркнул Анпилогов.
Проблема в том, что часть этого костяка держится на атомных станциях. И украинские власти могут заявить, что Россия якобы бьет по АЭС. Но ВС РФ могут нанести удар по открытым распределительным устройствам, после чего блэкаут на Украине будет неизбежен, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
26 сентября, 14:55
Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над УкраинойПостепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
НовостиэнергетикаУкраинаэлектростанциинаступлениеВКСэлектроподстанцииВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15"Наступит темнота и холод": военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно вырубят свет на Украине
06:00"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах
05:45Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
05:30Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина
05:22Повышать тарифы и не мешать американцам. Как из Зеленского делают свадебного генерала
05:15Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине
05:00Военный эксперт рассказал, по каким точкам будет бить ВС РФ, чтобы обрушить энергосистему на Украине
04:45"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
04:43Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину
04:30Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
04:15"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
04:12Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию
04:04Фашизм у власти и канадский конфуз. Почему осуждение украинского эсэсовца не приведет к осуждению Украины
04:00"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО
03:55Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой
03:41О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно
03:24Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько
03:21"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны
03:13Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией
23:11Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией
Лента новостейМолния