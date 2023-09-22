МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей - 22.09.2023 Украина.ру
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МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей
МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей - 22.09.2023 Украина.ру
МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей
При участии известного белорусского паралимпийца и благотворителя Алексея Талая в Минске 22 сентября состоялся брифинг для зарубежных дипломатов. На мероприятии шла речь о якобы похищенных украинских детях.
2023-09-22T21:18
2023-09-22T21:18
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белоруссия
дети
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мид белоруссии
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На брифинге шла речь об оздоровлении в Белоруссии детей из зарубежья. МИД Белоруссии пояснило повод: "С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН, со стороны отдельных официальных лиц Украины, а также западных политических и государственных деятелей и структур обвинений руководства Белоруссии в "насильственной депортации" украинских детей, заместитель министра Юрий Амбразевич подробно остановился на работе белорусских общественных объединений и государственных структур по оказанию помощи детям Донбасса".МИД Белоруссии "подчеркнута полная прозрачность проектов и их соответствие всем соответствующим юридическим требованиям".Знаменитый белорусский паралимпиец Алексей Талай рассказал зарубежным дипломатам о многолетней деятельности возглавляемого им фонда по оздоровлению детей в Белоруссии. Он отдельно и в деталях описал нынешнюю работу с детьми, прибывшими из Донбасса."Он также пригласил иностранных дипломатов лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами, а также внести иной посильный вклад в эту гуманитарную миссию", - отметили белорусские дипломаты.Накануне, 19 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обвинил Россию в "киднепинге". Официальные представители России отвергли эти обвинения, подчеркнув вывоз детей из зоны боевых действий исключительно с гуманитарной целью.
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новости, белоруссия, дети, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, благотворительность, владимир зеленский, мид, мид белоруссии, паралимпийцы, союзное государство, международные отношения, дипломатия, информационная война
Новости, Белоруссия, дети, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, благотворительность, Владимир Зеленский, МИД, МИД Белоруссии, паралимпийцы, Союзное государство, международные отношения, дипломатия, информационная война

МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей

21:18 22.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / МИД БеларусиМИД Белоруссии флаг
МИД Белоруссии флаг - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / МИД Беларуси
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При участии известного белорусского паралимпийца и благотворителя Алексея Талая в Минске 22 сентября состоялся брифинг для зарубежных дипломатов. На мероприятии шла речь о якобы похищенных украинских детях.
На брифинге шла речь об оздоровлении в Белоруссии детей из зарубежья. МИД Белоруссии пояснило повод: "С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН, со стороны отдельных официальных лиц Украины, а также западных политических и государственных деятелей и структур обвинений руководства Белоруссии в "насильственной депортации" украинских детей, заместитель министра Юрий Амбразевич подробно остановился на работе белорусских общественных объединений и государственных структур по оказанию помощи детям Донбасса".
МИД Белоруссии "подчеркнута полная прозрачность проектов и их соответствие всем соответствующим юридическим требованиям".
Знаменитый белорусский паралимпиец Алексей Талай рассказал зарубежным дипломатам о многолетней деятельности возглавляемого им фонда по оздоровлению детей в Белоруссии. Он отдельно и в деталях описал нынешнюю работу с детьми, прибывшими из Донбасса.
"Он также пригласил иностранных дипломатов лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами, а также внести иной посильный вклад в эту гуманитарную миссию", - отметили белорусские дипломаты.
Накануне, 19 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обвинил Россию в "киднепинге". Официальные представители России отвергли эти обвинения, подчеркнув вывоз детей из зоны боевых действий исключительно с гуманитарной целью.
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 22:54
Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампанияДети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
 
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