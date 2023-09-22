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МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей

МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей - 22.09.2023 Украина.ру

МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей

При участии известного белорусского паралимпийца и благотворителя Алексея Талая в Минске 22 сентября состоялся брифинг для зарубежных дипломатов. На мероприятии шла речь о якобы похищенных украинских детях.

2023-09-22T21:18

2023-09-22T21:18

2023-09-22T21:18

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На брифинге шла речь об оздоровлении в Белоруссии детей из зарубежья. МИД Белоруссии пояснило повод: "С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН, со стороны отдельных официальных лиц Украины, а также западных политических и государственных деятелей и структур обвинений руководства Белоруссии в "насильственной депортации" украинских детей, заместитель министра Юрий Амбразевич подробно остановился на работе белорусских общественных объединений и государственных структур по оказанию помощи детям Донбасса".МИД Белоруссии "подчеркнута полная прозрачность проектов и их соответствие всем соответствующим юридическим требованиям".Знаменитый белорусский паралимпиец Алексей Талай рассказал зарубежным дипломатам о многолетней деятельности возглавляемого им фонда по оздоровлению детей в Белоруссии. Он отдельно и в деталях описал нынешнюю работу с детьми, прибывшими из Донбасса."Он также пригласил иностранных дипломатов лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами, а также внести иной посильный вклад в эту гуманитарную миссию", - отметили белорусские дипломаты.Накануне, 19 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обвинил Россию в "киднепинге". Официальные представители России отвергли эти обвинения, подчеркнув вывоз детей из зоны боевых действий исключительно с гуманитарной целью.

https://ukraina.ru/20230920/1049578340.html

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