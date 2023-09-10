https://ukraina.ru/20230910/1049090777.html

Антарктический театр военных действий

Антарктический театр военных действий - 10.09.2023 Украина.ру

Антарктический театр военных действий

Мое единственное путешествие в Антрактиду произошло несколько лет назад, когда у меня в Чили было маленькое турагентство, специализировавшееся на организации... Украина.ру, 10.09.2023

2023-09-10T11:56

2023-09-10T11:56

2023-09-10T11:56

антарктида

эксклюзив

зарубежье

ссср

чили

сша

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Мое единственное путешествие в Антрактиду произошло несколько лет назад, когда у меня в Чили было маленькое турагентство, специализировавшееся на организации различных нестандартных экспедиций в некурортные и неэкскурсионные места. Неожиданно появился заказчик, которому необходимо было срочно попасть на Южный полюс. В подготовке мероприятия удалось узнать массу новых и неожиданных вещей, совершенно неизвестных даже жителям ближнего Приантарктидья.Что мы всегда знали о Белом Континенте? Что это нейтральная демилитаризированная зона, и единственная цель различных баз и экспедиций туда – исключительно научная и в интересах будущего всего человечества. В рамках этой теории Антарктида представлялась неким ближним земным космосом, где нам надлежит всем сотрудничать и учиться жить в мире. То, что на чилийских и аргентинских картах соответсвующие участки Антарктики уже давно нарезаны на дольки национального цвета до самого полюса и официальное "признание" этими странами собственного "антарктического суверенитета", воспринималось далеким миром, как некий забавный провинциальный курьёз, наподобие того, что на этих же картах Тихий океан назван "Чилийским морем", а Атланический соответственно "Аргентинским".Ближайшая к южноамериканскому континенту и самая северная от полюса российская антарктическая база "Беллинсгаузен" почти вплотную (на расстоянии нескольких десятков метров) примыкает к чилийской "Пресиденте Эдуардо Фрей" и во время диктатуры Пиночета там происходили удивительные вещи. Как известно, после военного переворота 11 сентября 1973 года – страшной трагедии, 50-летие которой будет скоро отмечаться в Чили – СССР разорвал с этой страной дипломатические отношения и никаких официальных связей до окончания диктатуры в 1989 г между нами не было. На антарктической базе "Эдуардо Фрей" несли вахту чилийские военные, которым хунта доверила форпост южного противостояния с "мировым коммунизмом", находившимся в нескольких метрах от их сугробов. И здесь десятилетиями снега хранили страшную тайну. В течение всех лет антикоммунистической диктатуры в Чили и "общества развитого социализма" в СССР чилийские военные и советские полярники втайне от далёкого начальства вместе пили водку на базе "Беллинсгаузен". Антарктическое братство среди белого безмолвия оказалась сильнее политических катаклизмов ХХ века и отношения этих людей – из Чили и России – и стали прототипом того, что официально провозглашали все романтические международные планы освоения Белого Континента.К сожалению, этак красивая ностальгическая история скорее исключение, чем иллюстрация сегодняшних реалий. Решения о допуске путешественников на Южный полюс принимают не аргентинские или чилийские, а американские власти. Единственная база - Амундсен-Скотт - находящаяся на полюсе и полностью контролирующая туда доступ принадлежит правительству США. Чтобы добраться туда из Чили, необходимо обратиться в городе Пунта-Аренас в офис американской компании ALE (“Antarctic Logistics & Expeditions”), управляющейся из Солт-Лейк-Сити в штате Юта. У них нужно получить разрешение на вылет в Антарктиду на их специально оборудованном советском самолёте Ил-76TD. А через несколько часов лета приземлиться в середине антарктического континента на чилийской базе Унион-Гласиар, более известной под английским названием Юнион-Глейшр, находящейся в 1080 км от полюса, и главные распоряжения для которой передаются не по-испански, а по-английски. И пока ИЛ-76 немедленно возвращается в Пунта-Аренас, а путешественники должны провести там несколько дней в ожидании ВОЗМОЖНОСТИ летной погоды, чтобы с американской базы Амундсен-Скотт вылете за ними маленький специализированный самолетик с лыжами, переместил их на полюс и через несколько часов вернул на Юнион-Глейшр, чтобы заказать обратный рейс ИЛ-76 из Пунта-Аренаса. Разумеется, все это возможно в короткий летний период с декабря по февраль и никаких погодных гарантий никто в Антарктиде не дает. Кроме цены мероприятия, самым впечатляющим в нем оказывается то, что абсолютно все решения по допуску людей, оборудования и вещей на нейтральный и официально ничейный Южный полюс принимаются исключительно властями США, без каких-либо объяснений и дискуссий.В чилийском антарктическом сообществе, на уровне личных бесед и слухов, всегда говорилось, что антарктические базы США в Антарктиде скорее военные, чем гражданские, а главная из них – Мак-Мердо – настоящий поселок, суть деятельность многих жителей которого строго засекречена. Антарктида является не просто "кладовой" планеты, а ее настоящей сокровищницей. Несмотря на слабую геологическую разведанность ее запасов, уже очевидно, что там есть практически всё - от каменного угля и нефти до огромных запасов цинка, молибдена и других цветных металлов.Соглашение от 1959 года о статусе антарктического континента действует всего до 2058 года, что, учитывая нынешнюю мировую обстановку, в любой момент может быть в одностороннем порядке пересмотрено.Английские военные историки Джон Киган и Эндрю Уиткрофт, еще в 1986 году в их книге "Зоны конфликтов: Атлас Будущих Войн" назвали именно Антарктиду одним из потенциальных зон мирового вооруженного конфликта XXI века. Кроме очевидной экономической ценности для корпораций с её минеральных и нефтяных ресурсов (причем не только Антарктиды, но и прилегающей к ней Патагонии, до сих пор являющейся наименее освоенной и экологически самой чистой частью Американского континента), есть еще стратегическая причина – контроль для прохода через Магелланов пролив военного и гражданского флота на случай разрушения или нарушения проходимости Панамского канала. Дикие фиорды полутора тысяч километров южного побережья Чили еще в годы мировой войны показали себя как идеальное естественное укрытие для подводных лодок и успешно использовались с этой целью нацистской Германией.Американское негражданское присутствие в Антарктиде остается табу в западной прессе, тем временем как внимание мира отвлечено к нарастающим геополитическим конфликтам Старого Света свет самый новый готовится стать источником любых военных неожиданностей.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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антарктида, эксклюзив, зарубежье, ссср, чили, сша