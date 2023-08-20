https://ukraina.ru/20230820/1048810986.html
Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова - 20.08.2023 Украина.ру
Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
Атака БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске – это удар по памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-08-20T14:24
2023-08-20T14:24
2023-08-20T14:24
новости
бандера
роман шухевич
курск
великая отечественная война
мария захарова
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В ночь на воскресенье украинский беспилотник врезался в крышу здания жд вокзала в Курске. Вспыхнул пожар, пятеро человек получили легкие ранения от осколков стекла. В спешном порядке были эвакуированы 50 пассажиров. Повреждения получили крыша, фасад, первая платформа вокзала.Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, заявила представитель МИД РФ.Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики, сделала вывод Мария Захарова.
https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html
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новости, бандера, роман шухевич, курск, великая отечественная война, мария захарова
Новости, Бандера, Роман Шухевич, Курск, Великая Отечественная война, Мария Захарова
Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
Атака БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске – это удар по памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ночь на воскресенье украинский беспилотник врезался в крышу здания жд вокзала в Курске. Вспыхнул пожар, пятеро человек получили легкие ранения от осколков стекла. В спешном порядке были эвакуированы 50 пассажиров. Повреждения получили крыша, фасад, первая платформа вокзала.
Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, заявила представитель МИД РФ.
"Последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича так же, как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного "дранг нах остен", став слепым орудием западной агрессии против Москвы", - написала она.
Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики, сделала вывод Мария Захарова.