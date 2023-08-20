https://ukraina.ru/20230820/1048810986.html

Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова

Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова - 20.08.2023 Украина.ру

Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова

Атака БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске – это удар по памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-08-20T14:24

2023-08-20T14:24

2023-08-20T14:24

новости

бандера

роман шухевич

курск

великая отечественная война

мария захарова

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В ночь на воскресенье украинский беспилотник врезался в крышу здания жд вокзала в Курске. Вспыхнул пожар, пятеро человек получили легкие ранения от осколков стекла. В спешном порядке были эвакуированы 50 пассажиров. Повреждения получили крыша, фасад, первая платформа вокзала.Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, заявила представитель МИД РФ.Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики, сделала вывод Мария Захарова.

https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бандера, роман шухевич, курск, великая отечественная война, мария захарова