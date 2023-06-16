Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал задание военному руководству страны быть готовыми к действиями при любом развитии конфликта на Украине, об этом он заявил в эфире радио Kossuth 16 июня
Ранее венгерский лидер сообщил, что 8 июня созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине.
Орбан отметил, что военная ситуация становится всё серьёзнее, много непредсказуемых элементов.
„На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали всё, что можно, в интересах безопасности страны", - сказал Орбан.
По мнению премьер-министра Венгрии, в это время организации, отвечающие за безопасность страны, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось.
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