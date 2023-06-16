Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан - 16.06.2023 Украина.ру
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Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан
Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан - 16.06.2023 Украина.ру
Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал задание военному руководству страны быть готовыми к действиями при любом развитии конфликта на Украине, об этом он заявил в эфире радио Kossuth 16 июня
2023-06-16T11:49
2023-06-16T11:49
новости
зарубежье
венгрия
виктор орбан
украина
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Ранее венгерский лидер сообщил, что 8 июня созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине.Орбан отметил, что военная ситуация становится всё серьёзнее, много непредсказуемых элементов.По мнению премьер-министра Венгрии, в это время организации, отвечающие за безопасность страны, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, зарубежье, венгрия, виктор орбан, украина
Новости, Зарубежье, Венгрия, Виктор Орбан, Украина

Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан

11:49 16.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал задание военному руководству страны быть готовыми к действиями при любом развитии конфликта на Украине, об этом он заявил в эфире радио Kossuth 16 июня
Ранее венгерский лидер сообщил, что 8 июня созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине.
Орбан отметил, что военная ситуация становится всё серьёзнее, много непредсказуемых элементов.
„На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали всё, что можно, в интересах безопасности страны", - сказал Орбан.
По мнению премьер-министра Венгрии, в это время организации, отвечающие за безопасность страны, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось.
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