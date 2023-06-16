https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023

Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023 - 16.06.2023 Украина.ру

Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023

Второй день Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2023 — ознаменовался дискуссиями между банкирами и чиновниками, а также подписанием целого букета важных соглашений.

2023-06-16T05:39

2023-06-16T05:39

2023-06-16T05:42

эксклюзив

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

росатом

россия

зарубежье

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Дискуссия вокруг приватизацииГлава Центробанка Эльвира Набиуллина вместе с помощником президента Максимом Орешкиным поддержали идею новой приватизации в России. Ранее о приватизации часто рассуждал глава ВТБ Андрей Костин. Отношение к приватизации в обществе резко отрицательное, хотя сама по себе приватизация (равно как и национализация) — является одним из инструментов экономики и эффективность её применения зависит от времени, места и задач.Дискуссию о приватизации нужно рассматривать не столько как желание что-либо передать частнику, сколько как попытку нащупать модель экономического развития, которая, в сущности, сводится к выбору между НЭП 2.0 и Госплан 2.0. Орешкин, Костин и Набиуллина явно тяготеют к НЭП 2.0 со снижением доли государства в экономике.Но реальность в том, что никакого выбора нет — будет продолжаться текущий курс. Поэтому точку в размышлениях Орешкина и Набиуллиной поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — глава госкорпорации Москва — заявивший о том, что в Москве нечего приватизировать. Но проблема не только в том, что приватизировать нечего. На самом деле, приватизировать что-либо незачем. В текущих экономических реалиях, когда под санкции может попасть любая компания, приватизация не имеет особого смыла так как она не даст гарантий выхода из-под санкций и бурного развития приватизированного предприятия.Однако дискуссия — несмотря на позицию Собянина — вокруг приватизации продолжится, не зря Андрей Костин оценивает её фразой "вода камень точит".Юанизация России, "МИРозамещение" и китайские рейтингиСхожая дискуссия развернулась среди банкиров вокруг Национальной системы платёжных карт (НСПК) "Мир". Желание создать конкурента системе "Мир" выразил глава "Сбера" Герман Греф, а его идею поддержали банки ВТБ и "Тинькофф". "Сберу" детище Центробанка никогда не нравилось, так как ведущий банк России в последние годы пытались — и не без результатов — загнать в общепринятые рамки: убрать межрегиональную комиссию при переводах внутри банка, подключить всем своим клиентам возможность переводов без комиссии по номеру телефона. А после ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard — у "Сбера" появился шанс перекроить рынок платёжных систем под себя под предлогом развития конкуренции и замены "Мира", против которого ополчились США. Но создать новую платёжную систему за пару месяцев явно не выйдет — Центробанк "Мир" развивает с 2014 года, а США пополнить санкционный список не составит труда.А вот юанизация и дирхамизация России у банкиров никаких споров не вызывают.Сбережения россиян в юанях по итогам года вырастут в 2 раза — до 88 млрд юаней, подобравшись к 25% доле от общих валютных накоплений. К концу 2024 года доля юаней в сбережениях граждан превысит 45%. Доля доллара в накоплениях к концу текущего года снизится до 7%. Проще говоря, если в прошлом году юанизировалась Мосбиржа, где объём торгов в китайской валюте превысил объём торгов в долларах, то теперь догоняющую юанизацию проходят граждане. К слову, за 2022 год доля экспортных контрактов с использованием долларов и евро сократилась с 87% до 48%, к маю 2023 года и вовсе до 36%.Заодно стоит уделить внимание ещё одному окну для России в мир финансов. Объединённые Арабские Эмираты стали страной-гостем ПМЭФ, а для России ОАЭ с прошлого года стали окном в финансовый мир, а также заменителем Европы. Теперь, судя по всему, эмираты помогут российским товарам вернуться на мировой рынок — ЕАЭС и ОАЭ на следующей неделе проведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Заодно закон об исламском банкинге планируют принять в ближайшее время, а эксперимент начать с 1 сентября.Также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого развития между рейтинговыми агентствами России и Китай. Это позволит заместить прекратившие в прошлом году рейтинги агентства Moodys, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, по крайней мере, для китайского бизнеса, у которого теперь появится понимание того, кто есть кто в России. En+ уже обсуждает с китайскими банками финансирование своих энергетических проектов — деньги у китайцев занимать в два раза дешевле, чем у российских банков.Контракты и проектыНе менее интересный блок, требующий осмысления, — подписанные на ПЭМФ крупные контракты."Русал" планирует к 2028 году запустить в Ленобласти аналог Николаевского глиноземного завода с его портом для приёма бокситов из Гвинеии, доступа к которым он лишился сразу после начала СВО. Новый завод мощностью 4,8 млн тонн глинозема будут запускать в два подхода: первую очередь запустят в 2028 году, вторую — к 2032 году. Ленобласть выбрали не случайно: в области развитая портовая инфраструктура, есть излишки электроэнергии (производство алюминия очень энергозатратно), а ещё у "Русала" там два завода по производству глинозема. В общем, к 2028 году — безотносительно того, как к кому времени изменится линия фронта на территории постУкраины — "Русал" намерен заместить Николаев и запустить проект стоимостью свыше 400 млрд рублей, на котором будут трудиться 7,5 тыс. человек."Росатом" подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 МВт. Кроме того, подписан меморандум о строительстве на Шри-Ланке малой АЭС мощностью 300 МВт — "Росатом", в отличие от американской Holtec — занят формированием реального, а не виртуального, портфеля заказов на малые АЭС. Заодно на Чукотке построят совсем уж малые АЭС мощностью до 10 МВт, но там как раз такие и нужны – энергосистема Чукотки работает в изолированном от остальном России режиме.Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) совместно с российским холдингом АЕОN построит в Волгограде завод по производству метанола мощность 1 млн тонн в год за 80 млрд рублей. Изначально завод должны были строить японцы, но теперь вместо них будут китайцы."Уралкалий" — структура "Уралхима", знакомая читателям по "Тольяттиазоту" и транзиту аммиака — договорился о поставках в Китай 3,5 млн тонн калийных удобрений в ближайшие 3 года.ОАК подписала соглашение с правительством Якутии о поставке самолётов Ту-214 — компании до 2030 года понадобятся 12 машин. Новость на первый взгляд несущественная, но "Якутия" стала одной из первых авиакомпаний за исключением "Аэрофлота" (ему правительство не оставило выбора), которая всерьёз озаботилась тем, чем она будет возить пассажиров в ближайшие годы. Остальные пока находятся в раздумьях и верят в Boeing и Airbus."Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" решили объединить свои онлайн-кинотеатры more.tv и Wink, дав бой "Кинопоиску" от Яндекса."Сегежа Групп" — ведущий лесопереработчик России — собралась построить современную бумагоделательную машину на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате в Волгоградской области и приступить к выпуску жиростойкой небеленой бумаги для пищевой промышленности и ресторанного бизнеса. Стройка обойдётся в 15 млрд рублей.Компания "Русский водород" в ближайшие 10 лет намерена вложить 830 млрд рублей в создание производств малотоннажной и среднетоннажной химии в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область). В планах значится производство эпихлоргидрин, фосфор и его производные, а также эпоксидная смола, каустическая сода и хлор. Заодно компания достроит завод "Донбиотех" в Ростовской области, где ещё лет 10 назад планировали начать производство аминокислот для с/х.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20230612/1047140093.html

https://ukraina.ru/20221222/1042050424.html

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2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), росатом, россия, зарубежье