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Прокрастинация Трампа: Бавырин объяснил, почему президент США отдаляется от Украины
Прокрастинация Трампа: Бавырин объяснил, почему президент США отдаляется от Украины - 18.06.2026 Украина.ру
Прокрастинация Трампа: Бавырин объяснил, почему президент США отдаляется от Украины
Дональд Трамп отдаляется от украинского конфликта, а его разговоры с Путиным и Зеленским носят календарный характер. При этом американские бюрократы и ястребы в Конгрессе готовятся к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
2026-06-18T18:55
2026-06-18T18:55
2026-06-18T18:55
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Обсуждая последние события международной политики, эксперт оценил позицию США и перспективы урегулирования ситуации на Украине"США при этом занимают пассивную позицию в части фактического урегулирования украинского конфликта. Мне кажется, у [президента США Дональда] Трампа просто прокрастинация: "Ну не получилось, так и возвращаться не за чем", — заявил Бавырин.По словам политолога, телефонные разговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с Трампом носили "календарный" характер. "У Трампа юбилей. Ему 80 лет. Понятно, что его надо поздравить", — пояснил он."Его разговоры что с Путиным, что с Зеленским вряд ли что-то поменяют", — добавил эксперт.Он добавил, что Трамп заявлял о намерении продолжать давить на Украину и Европу, однако, по его мнению, у американского президента сейчас нет желания делать это жёстко, и он скорее отдаляется от этой линии."А если он от этого отдаляется, все возвращается в ту же самую колею за счет усилий американских бюрократов, Конгресса и ястребов, которые считают, что у них остались последние полгода, чтобы почудить-повоевать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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Прокрастинация Трампа: Бавырин объяснил, почему президент США отдаляется от Украины
Дональд Трамп отдаляется от украинского конфликта, а его разговоры с Путиным и Зеленским носят календарный характер. При этом американские бюрократы и ястребы в Конгрессе готовятся к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
Обсуждая последние события международной политики, эксперт оценил позицию США и перспективы урегулирования ситуации на Украине
"США при этом занимают пассивную позицию в части фактического урегулирования украинского конфликта. Мне кажется, у [президента США Дональда] Трампа просто прокрастинация: "Ну не получилось, так и возвращаться не за чем", — заявил Бавырин.
По словам политолога, телефонные разговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с Трампом носили "календарный" характер. "У Трампа юбилей. Ему 80 лет. Понятно, что его надо поздравить", — пояснил он.
"Его разговоры что с Путиным, что с Зеленским вряд ли что-то поменяют", — добавил эксперт.
Он добавил, что Трамп заявлял о намерении продолжать давить на Украину и Европу, однако, по его мнению, у американского президента сейчас нет желания делать это жёстко, и он скорее отдаляется от этой линии.
"А если он от этого отдаляется, все возвращается в ту же самую колею за счет усилий американских бюрократов, Конгресса и ястребов, которые считают, что у них остались последние полгода, чтобы почудить-повоевать", — резюмировал собеседник издания.