https://ukraina.ru/20260618/sergey-mironov-v-gosdume-gotovy-otvetit-zapadu-i-bit-po-rukam-v-sluchae-krazhi-aktivov-rossii-1080378559.html

Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России

Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России - 18.06.2026 Украина.ру

Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России

В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов представил честный взгляд на цели СВО и закулисные игры мировых держав. Также депутат оценил перспективы украинской государственности и объяснил, почему Польша ждет своего часа для раздела территорий.

2026-06-18T18:52

2026-06-18T18:52

2026-06-18T18:52

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Ежегодный саммит стран "Большой семерки" прошел с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен и был сфокусирован на поддержке Украины в ее конфликте с Россией, ситуации на Ближнем Востоке, мировой экономике и энергетической безопасности.— Сергей Михайлович, в СМИ обсуждают, было ли на G7 оказано давление на Трампа, чтобы он поддержал требование к России признать европейский план из 5 пунктов по Украине. Этот план полностью противоречит договоренностям в Анкоридже и должен по плану "партии войны" полностью уничтожить дух Анкориджа и убрать Трампа из переговорного процесса по Украине. Что вы скажете об этой встрече?— Полагаю, если американских политиков спросить про "дух Анкориджа", они не поймут, о чем речь. Подобная лирика не для англосаксов. Это и подтвердили итоги встречи "Большой семерки". Там Трамп заявил, что Вашингтон думает возобновить санкции в отношении российской нефти из-за падения мировых цен на топливо. Стоило заморозить конфликт с Ираном, так сразу в Вашингтоне вернулись к санкционному давлению на нашу страну. Второй момент: Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины разрешить им производство ракет для систем Patriot. Вывод здесь может быть только один: не надо тешить себя иллюзиями. Весь коллективный Запад — это единая партия войны, и некоторые различия и отдельные разногласия не меняют этой принципиальной характеристики. — А если G7 решится на конфискацию доходов от российских активов, каким должен быть наш симметричный ответ? Готова ли "Справедливая Россия" предложить соответствующий законопроект?— За воровство нужно бить по рукам и отвечать зеркально. Если Запад решится украсть российские деньги, мы с чистой совестью заберем все западные капиталы – а это почти 500 миллиардов долларов, которые в России хранятся на специальных счетах нерезидентов. Если для принятия такого решения потребуются изменения в нормативной базе, не сомневаюсь, что Государственная Дума оперативно примет нужные законы.— Кстати, до сих пор в Сети спекулируют на тему телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. А у меня специфический вопрос на эту тему. Верите ли вы, что "личная химия" между лидерами или прагматизм Трампа способны сдвинуть украинский кризис с мертвой точки, или это иллюзия?— Не стал бы переоценивать степень доверительности в отношениях нашего лидера и его американского коллеги. В принципе сомневаюсь, что у Трампа, который вечно стремится доминировать над партнерами и этим даже бравирует, с кем-то может возникнуть "личная химия". С Орбаном было нечто похожее, только венгерскому политику это не помогло. Самое главное – я не вижу со стороны хозяина Белого дома стремления к миру на Украине. Не на словах, а на деле. Без поддержки США киевская хунта не в состоянии вести войну, без использования ресурсов компаний Starlink и Palantir ВСУ не способны атаковать наши города ракетами и дронами. Так что американский президент может остановить конфликт, а не просто сдвинуть его с мертвой точки. Но пока нет конкретных движений со стороны Трампа в сторону хотя бы сокращения помощи киевской хунте, к миру мы не продвинемся. — Вы неоднократно заявляли о необходимости России идти до победного конца. Как в нынешней международной обстановке вы определяете этот "конец"? Это границы воссоединенных регионов или нечто большее?— Цели СВО неизменны: денацификация и демилитаризация Украины, признание новых регионов. Тогда мы можем рассчитывать на то, что остановка боевых действий станет именно победой, а не временной передышкой, за которой последует новый еще более жесткий и масштабный виток противостояния. Не будем кривить душой: достижение целей СВО означает полное переформатирование украинского государства либо прекращение его существования. Понятно, что Запад предпримет все усилия, чтобы этого не допустить. Насколько далеко они готовы зайти в стремлении поставить Россию на колени, как будут разворачиваться события – сегодня невозможно сказать. Поэтому каким будет и когда наступит победный финал — вопрос открытый. Ясно одно – наша цель: полная капитуляция противника на условиях России. — А вот Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам... Как вы считаете, опять же с учетом нынешнего положения дел, должна ли Россия вступать в переговоры с текущим руководством Украины, учитывая истечение президентских полномочий Владимира Зеленского, или диалог по-прежнему возможен только с его западными кураторами?— Я убежден, что с Зеленским и его шайкой невозможно вести переговоры. Дело даже не в том, что он уже давно нелегитимный президент. Это трус, мерзавец и преступник, у которого руки по локоть крови. Арест, суд, казнь – вот каким должен быть его конец. Если, конечно, он не удерет или не доживет до суда. — Мы видим, как обострились отношения Киева и Варшавы на почве вопросов эксгумации жертв Волынской резни и поставок оружия. Считаете ли вы это временной размолвкой или началом раздела Украины, о котором часто говорят в Госдуме?— Погрызутся и успокоятся. Пока их объединяет ненависть к России, обоюдная антипатия уходит на второй план. Это не значит, что в случае развала киевского режима, поляки не захотят урвать себе кусок в виде Волыни и Галиции. Наверняка, постараются своего не упустить. Так что вариант раздела Украины исключать нельзя, но пока в повестке дня совсем другие вопросы.Трагедия, произошедшая в Брянской области, стала очередным доказательством того, что киевский режим окончательно перешел грань, отделяющую войну от откровенного террора. Об этом в материале Кристины Черкасовой Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали.

https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-krasnov-isk-ukrainy-v-sud-oon-mozhet-legitimizirovat-svo-dlya-zapada-a-kiev-popadet-v-1080321805.html

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