Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России - 18.06.2026 Украина.ру
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Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России
Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России - 18.06.2026 Украина.ру
Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России
В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов представил честный взгляд на цели СВО и закулисные игры мировых держав. Также депутат оценил перспективы украинской государственности и объяснил, почему Польша ждет своего часа для раздела территорий.
2026-06-18T18:52
2026-06-18T18:52
интервью
россия
украина
запад
дональд трамп
владимир зеленский
сергей миронов
госдума
вооруженные силы украины
сво
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Ежегодный саммит стран "Большой семерки" прошел с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен и был сфокусирован на поддержке Украины в ее конфликте с Россией, ситуации на Ближнем Востоке, мировой экономике и энергетической безопасности.— Сергей Михайлович, в СМИ обсуждают, было ли на G7 оказано давление на Трампа, чтобы он поддержал требование к России признать европейский план из 5 пунктов по Украине. Этот план полностью противоречит договоренностям в Анкоридже и должен по плану "партии войны" полностью уничтожить дух Анкориджа и убрать Трампа из переговорного процесса по Украине. Что вы скажете об этой встрече?— Полагаю, если американских политиков спросить про "дух Анкориджа", они не поймут, о чем речь. Подобная лирика не для англосаксов. Это и подтвердили итоги встречи "Большой семерки". Там Трамп заявил, что Вашингтон думает возобновить санкции в отношении российской нефти из-за падения мировых цен на топливо. Стоило заморозить конфликт с Ираном, так сразу в Вашингтоне вернулись к санкционному давлению на нашу страну. Второй момент: Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины разрешить им производство ракет для систем Patriot. Вывод здесь может быть только один: не надо тешить себя иллюзиями. Весь коллективный Запад — это единая партия войны, и некоторые различия и отдельные разногласия не меняют этой принципиальной характеристики. — А если G7 решится на конфискацию доходов от российских активов, каким должен быть наш симметричный ответ? Готова ли "Справедливая Россия" предложить соответствующий законопроект?— За воровство нужно бить по рукам и отвечать зеркально. Если Запад решится украсть российские деньги, мы с чистой совестью заберем все западные капиталы – а это почти 500 миллиардов долларов, которые в России хранятся на специальных счетах нерезидентов. Если для принятия такого решения потребуются изменения в нормативной базе, не сомневаюсь, что Государственная Дума оперативно примет нужные законы.— Кстати, до сих пор в Сети спекулируют на тему телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. А у меня специфический вопрос на эту тему. Верите ли вы, что "личная химия" между лидерами или прагматизм Трампа способны сдвинуть украинский кризис с мертвой точки, или это иллюзия?— Не стал бы переоценивать степень доверительности в отношениях нашего лидера и его американского коллеги. В принципе сомневаюсь, что у Трампа, который вечно стремится доминировать над партнерами и этим даже бравирует, с кем-то может возникнуть "личная химия". С Орбаном было нечто похожее, только венгерскому политику это не помогло. Самое главное – я не вижу со стороны хозяина Белого дома стремления к миру на Украине. Не на словах, а на деле. Без поддержки США киевская хунта не в состоянии вести войну, без использования ресурсов компаний Starlink и Palantir ВСУ не способны атаковать наши города ракетами и дронами. Так что американский президент может остановить конфликт, а не просто сдвинуть его с мертвой точки. Но пока нет конкретных движений со стороны Трампа в сторону хотя бы сокращения помощи киевской хунте, к миру мы не продвинемся. — Вы неоднократно заявляли о необходимости России идти до победного конца. Как в нынешней международной обстановке вы определяете этот "конец"? Это границы воссоединенных регионов или нечто большее?— Цели СВО неизменны: денацификация и демилитаризация Украины, признание новых регионов. Тогда мы можем рассчитывать на то, что остановка боевых действий станет именно победой, а не временной передышкой, за которой последует новый еще более жесткий и масштабный виток противостояния. Не будем кривить душой: достижение целей СВО означает полное переформатирование украинского государства либо прекращение его существования. Понятно, что Запад предпримет все усилия, чтобы этого не допустить. Насколько далеко они готовы зайти в стремлении поставить Россию на колени, как будут разворачиваться события – сегодня невозможно сказать. Поэтому каким будет и когда наступит победный финал — вопрос открытый. Ясно одно – наша цель: полная капитуляция противника на условиях России. — А вот Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам... Как вы считаете, опять же с учетом нынешнего положения дел, должна ли Россия вступать в переговоры с текущим руководством Украины, учитывая истечение президентских полномочий Владимира Зеленского, или диалог по-прежнему возможен только с его западными кураторами?— Я убежден, что с Зеленским и его шайкой невозможно вести переговоры. Дело даже не в том, что он уже давно нелегитимный президент. Это трус, мерзавец и преступник, у которого руки по локоть крови. Арест, суд, казнь – вот каким должен быть его конец. Если, конечно, он не удерет или не доживет до суда. — Мы видим, как обострились отношения Киева и Варшавы на почве вопросов эксгумации жертв Волынской резни и поставок оружия. Считаете ли вы это временной размолвкой или началом раздела Украины, о котором часто говорят в Госдуме?— Погрызутся и успокоятся. Пока их объединяет ненависть к России, обоюдная антипатия уходит на второй план. Это не значит, что в случае развала киевского режима, поляки не захотят урвать себе кусок в виде Волыни и Галиции. Наверняка, постараются своего не упустить. Так что вариант раздела Украины исключать нельзя, но пока в повестке дня совсем другие вопросы.Трагедия, произошедшая в Брянской области, стала очередным доказательством того, что киевский режим окончательно перешел грань, отделяющую войну от откровенного террора. Об этом в материале Кристины Черкасовой Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали.
https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-krasnov-isk-ukrainy-v-sud-oon-mozhet-legitimizirovat-svo-dlya-zapada-a-kiev-popadet-v-1080321805.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, сергей миронов, госдума, вооруженные силы украины, сво, киевский режим, антироссийские санкции, замороженные активы, переговоры, владимир путин, g7
Интервью, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Госдума, Вооруженные силы Украины, СВО, киевский режим, антироссийские санкции, замороженные активы, переговоры, Владимир Путин, G7

Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России

18:52 18.06.2026
 
© Фото : Личный архивСергей Миронов интервью
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Личный архив
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов представил честный взгляд на цели СВО и закулисные игры мировых держав. Также депутат оценил перспективы украинской государственности и объяснил, почему Польша ждет своего часа для раздела территорий.
Ежегодный саммит стран "Большой семерки" прошел с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен и был сфокусирован на поддержке Украины в ее конфликте с Россией, ситуации на Ближнем Востоке, мировой экономике и энергетической безопасности.
— Сергей Михайлович, в СМИ обсуждают, было ли на G7 оказано давление на Трампа, чтобы он поддержал требование к России признать европейский план из 5 пунктов по Украине. Этот план полностью противоречит договоренностям в Анкоридже и должен по плану "партии войны" полностью уничтожить дух Анкориджа и убрать Трампа из переговорного процесса по Украине. Что вы скажете об этой встрече?
— Полагаю, если американских политиков спросить про "дух Анкориджа", они не поймут, о чем речь. Подобная лирика не для англосаксов. Это и подтвердили итоги встречи "Большой семерки". Там Трамп заявил, что Вашингтон думает возобновить санкции в отношении российской нефти из-за падения мировых цен на топливо. Стоило заморозить конфликт с Ираном, так сразу в Вашингтоне вернулись к санкционному давлению на нашу страну.
Второй момент: Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины разрешить им производство ракет для систем Patriot. Вывод здесь может быть только один: не надо тешить себя иллюзиями. Весь коллективный Запад — это единая партия войны, и некоторые различия и отдельные разногласия не меняют этой принципиальной характеристики.
— А если G7 решится на конфискацию доходов от российских активов, каким должен быть наш симметричный ответ? Готова ли "Справедливая Россия" предложить соответствующий законопроект?
— За воровство нужно бить по рукам и отвечать зеркально. Если Запад решится украсть российские деньги, мы с чистой совестью заберем все западные капиталы – а это почти 500 миллиардов долларов, которые в России хранятся на специальных счетах нерезидентов. Если для принятия такого решения потребуются изменения в нормативной базе, не сомневаюсь, что Государственная Дума оперативно примет нужные законы.
— Кстати, до сих пор в Сети спекулируют на тему телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. А у меня специфический вопрос на эту тему. Верите ли вы, что "личная химия" между лидерами или прагматизм Трампа способны сдвинуть украинский кризис с мертвой точки, или это иллюзия?
— Не стал бы переоценивать степень доверительности в отношениях нашего лидера и его американского коллеги. В принципе сомневаюсь, что у Трампа, который вечно стремится доминировать над партнерами и этим даже бравирует, с кем-то может возникнуть "личная химия". С Орбаном было нечто похожее, только венгерскому политику это не помогло.
Самое главное – я не вижу со стороны хозяина Белого дома стремления к миру на Украине. Не на словах, а на деле. Без поддержки США киевская хунта не в состоянии вести войну, без использования ресурсов компаний Starlink и Palantir ВСУ не способны атаковать наши города ракетами и дронами. Так что американский президент может остановить конфликт, а не просто сдвинуть его с мертвой точки. Но пока нет конкретных движений со стороны Трампа в сторону хотя бы сокращения помощи киевской хунте, к миру мы не продвинемся.

— Вы неоднократно заявляли о необходимости России идти до победного конца. Как в нынешней международной обстановке вы определяете этот "конец"? Это границы воссоединенных регионов или нечто большее?
— Цели СВО неизменны: денацификация и демилитаризация Украины, признание новых регионов. Тогда мы можем рассчитывать на то, что остановка боевых действий станет именно победой, а не временной передышкой, за которой последует новый еще более жесткий и масштабный виток противостояния.
Не будем кривить душой: достижение целей СВО означает полное переформатирование украинского государства либо прекращение его существования. Понятно, что Запад предпримет все усилия, чтобы этого не допустить. Насколько далеко они готовы зайти в стремлении поставить Россию на колени, как будут разворачиваться события – сегодня невозможно сказать. Поэтому каким будет и когда наступит победный финал — вопрос открытый. Ясно одно – наша цель: полная капитуляция противника на условиях России.

— А вот Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам... Как вы считаете, опять же с учетом нынешнего положения дел, должна ли Россия вступать в переговоры с текущим руководством Украины, учитывая истечение президентских полномочий Владимира Зеленского, или диалог по-прежнему возможен только с его западными кураторами?
— Я убежден, что с Зеленским и его шайкой невозможно вести переговоры. Дело даже не в том, что он уже давно нелегитимный президент. Это трус, мерзавец и преступник, у которого руки по локоть крови. Арест, суд, казнь – вот каким должен быть его конец. Если, конечно, он не удерет или не доживет до суда.

Мы видим, как обострились отношения Киева и Варшавы на почве вопросов эксгумации жертв Волынской резни и поставок оружия. Считаете ли вы это временной размолвкой или началом раздела Украины, о котором часто говорят в Госдуме?
— Погрызутся и успокоятся. Пока их объединяет ненависть к России, обоюдная антипатия уходит на второй план. Это не значит, что в случае развала киевского режима, поляки не захотят урвать себе кусок в виде Волыни и Галиции. Наверняка, постараются своего не упустить. Так что вариант раздела Украины исключать нельзя, но пока в повестке дня совсем другие вопросы.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
17 июня, 19:10
Дмитрий Краснов: Иск Украины в суд ООН может легитимизировать СВО для Запада, а Киев попадет в ловушкуПока мир следит за громкими заявлениями политиков, в судах и кулуарах G7 идет совсем другая игра. Украина фактически дала России шанс юридически обосновать СВО в суде ООН, а европейские элиты начали "битву бульдогов" за право первыми выйти из украинского кейса.
Трагедия, произошедшая в Брянской области, стала очередным доказательством того, что киевский режим окончательно перешел грань, отделяющую войну от откровенного террора. Об этом в материале Кристины Черкасовой Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали.
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ИнтервьюРоссияУкраинаЗападДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей МироновГосдумаВооруженные силы УкраиныСВОкиевский режимантироссийские санкциизамороженные активыпереговорыВладимир ПутинG7
 
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