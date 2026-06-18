Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России
© Фото : Личный архивСергей Миронов интервью
© Фото : Личный архив
В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов представил честный взгляд на цели СВО и закулисные игры мировых держав. Также депутат оценил перспективы украинской государственности и объяснил, почему Польша ждет своего часа для раздела территорий.
Ежегодный саммит стран "Большой семерки" прошел с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен и был сфокусирован на поддержке Украины в ее конфликте с Россией, ситуации на Ближнем Востоке, мировой экономике и энергетической безопасности.
— Сергей Михайлович, в СМИ обсуждают, было ли на G7 оказано давление на Трампа, чтобы он поддержал требование к России признать европейский план из 5 пунктов по Украине. Этот план полностью противоречит договоренностям в Анкоридже и должен по плану "партии войны" полностью уничтожить дух Анкориджа и убрать Трампа из переговорного процесса по Украине. Что вы скажете об этой встрече?
— Полагаю, если американских политиков спросить про "дух Анкориджа", они не поймут, о чем речь. Подобная лирика не для англосаксов. Это и подтвердили итоги встречи "Большой семерки". Там Трамп заявил, что Вашингтон думает возобновить санкции в отношении российской нефти из-за падения мировых цен на топливо. Стоило заморозить конфликт с Ираном, так сразу в Вашингтоне вернулись к санкционному давлению на нашу страну.
Второй момент: Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины разрешить им производство ракет для систем Patriot. Вывод здесь может быть только один: не надо тешить себя иллюзиями. Весь коллективный Запад — это единая партия войны, и некоторые различия и отдельные разногласия не меняют этой принципиальной характеристики.
— А если G7 решится на конфискацию доходов от российских активов, каким должен быть наш симметричный ответ? Готова ли "Справедливая Россия" предложить соответствующий законопроект?
— За воровство нужно бить по рукам и отвечать зеркально. Если Запад решится украсть российские деньги, мы с чистой совестью заберем все западные капиталы – а это почти 500 миллиардов долларов, которые в России хранятся на специальных счетах нерезидентов. Если для принятия такого решения потребуются изменения в нормативной базе, не сомневаюсь, что Государственная Дума оперативно примет нужные законы.
— Кстати, до сих пор в Сети спекулируют на тему телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. А у меня специфический вопрос на эту тему. Верите ли вы, что "личная химия" между лидерами или прагматизм Трампа способны сдвинуть украинский кризис с мертвой точки, или это иллюзия?
— Не стал бы переоценивать степень доверительности в отношениях нашего лидера и его американского коллеги. В принципе сомневаюсь, что у Трампа, который вечно стремится доминировать над партнерами и этим даже бравирует, с кем-то может возникнуть "личная химия". С Орбаном было нечто похожее, только венгерскому политику это не помогло.
Самое главное – я не вижу со стороны хозяина Белого дома стремления к миру на Украине. Не на словах, а на деле. Без поддержки США киевская хунта не в состоянии вести войну, без использования ресурсов компаний Starlink и Palantir ВСУ не способны атаковать наши города ракетами и дронами. Так что американский президент может остановить конфликт, а не просто сдвинуть его с мертвой точки. Но пока нет конкретных движений со стороны Трампа в сторону хотя бы сокращения помощи киевской хунте, к миру мы не продвинемся.
— Вы неоднократно заявляли о необходимости России идти до победного конца. Как в нынешней международной обстановке вы определяете этот "конец"? Это границы воссоединенных регионов или нечто большее?
— Вы неоднократно заявляли о необходимости России идти до победного конца. Как в нынешней международной обстановке вы определяете этот "конец"? Это границы воссоединенных регионов или нечто большее?
— Цели СВО неизменны: денацификация и демилитаризация Украины, признание новых регионов. Тогда мы можем рассчитывать на то, что остановка боевых действий станет именно победой, а не временной передышкой, за которой последует новый еще более жесткий и масштабный виток противостояния.
Не будем кривить душой: достижение целей СВО означает полное переформатирование украинского государства либо прекращение его существования. Понятно, что Запад предпримет все усилия, чтобы этого не допустить. Насколько далеко они готовы зайти в стремлении поставить Россию на колени, как будут разворачиваться события – сегодня невозможно сказать. Поэтому каким будет и когда наступит победный финал — вопрос открытый. Ясно одно – наша цель: полная капитуляция противника на условиях России.
— А вот Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам... Как вы считаете, опять же с учетом нынешнего положения дел, должна ли Россия вступать в переговоры с текущим руководством Украины, учитывая истечение президентских полномочий Владимира Зеленского, или диалог по-прежнему возможен только с его западными кураторами?
— А вот Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам... Как вы считаете, опять же с учетом нынешнего положения дел, должна ли Россия вступать в переговоры с текущим руководством Украины, учитывая истечение президентских полномочий Владимира Зеленского, или диалог по-прежнему возможен только с его западными кураторами?
— Я убежден, что с Зеленским и его шайкой невозможно вести переговоры. Дело даже не в том, что он уже давно нелегитимный президент. Это трус, мерзавец и преступник, у которого руки по локоть крови. Арест, суд, казнь – вот каким должен быть его конец. Если, конечно, он не удерет или не доживет до суда.
— Мы видим, как обострились отношения Киева и Варшавы на почве вопросов эксгумации жертв Волынской резни и поставок оружия. Считаете ли вы это временной размолвкой или началом раздела Украины, о котором часто говорят в Госдуме?
— Мы видим, как обострились отношения Киева и Варшавы на почве вопросов эксгумации жертв Волынской резни и поставок оружия. Считаете ли вы это временной размолвкой или началом раздела Украины, о котором часто говорят в Госдуме?
— Погрызутся и успокоятся. Пока их объединяет ненависть к России, обоюдная антипатия уходит на второй план. Это не значит, что в случае развала киевского режима, поляки не захотят урвать себе кусок в виде Волыни и Галиции. Наверняка, постараются своего не упустить. Так что вариант раздела Украины исключать нельзя, но пока в повестке дня совсем другие вопросы.
17 июня, 19:10Дмитрий Краснов: Иск Украины в суд ООН может легитимизировать СВО для Запада, а Киев попадет в ловушкуПока мир следит за громкими заявлениями политиков, в судах и кулуарах G7 идет совсем другая игра. Украина фактически дала России шанс юридически обосновать СВО в суде ООН, а европейские элиты начали "битву бульдогов" за право первыми выйти из украинского кейса.
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