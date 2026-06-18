18 июня 2026 года, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
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18 июня 2026 года, вечерний эфир
18 июня 2026 года, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
18 июня 2026 года, вечерний эфир
18 июня 2026 года, вечерний эфир Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T18:55
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донецкая народная республика
луганск
новороссия
дмитрий табачник
украина.ру
новороссия сегодня
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18 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Как реализуется проект "Донбасс-карьера". Гость: Даниил Боровской - руководитель студенческих отрядов ДНР* Аналитика от издания Украина.ру. Главные заявления гостей на презентации книги Дмитрия Табачника "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийного интервью "Украина: вспомнить всё". Прошла презентация в рамках проекта "Украинское досье" издания Украина.ру.* Важный разговор. Защита прав жителей Новороссии: общероссийские нормы. Гость: Александр Ионов - член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с приёмной в Луганске
донецкая народная республика
луганск
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донецкая народная республика, луганск, новороссия, дмитрий табачник, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Луганск, Новороссия, Дмитрий Табачник, Украина.ру, Новороссия сегодня

18 июня 2026 года, вечерний эфир

18:55 18.06.2026 (обновлено: 18:56 18.06.2026)
 
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18 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Как реализуется проект "Донбасс-карьера". Гость: Даниил Боровской - руководитель студенческих отрядов ДНР
* Аналитика от издания Украина.ру. Главные заявления гостей на презентации книги Дмитрия Табачника "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийного интервью "Украина: вспомнить всё". Прошла презентация в рамках проекта "Украинское досье" издания Украина.ру.
* Важный разговор. Защита прав жителей Новороссии: общероссийские нормы. Гость: Александр Ионов - член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с приёмной в Луганске
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганскНовороссияДмитрий ТабачникУкраина.руНовороссия сегодня
 
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