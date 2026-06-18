https://ukraina.ru/20260618/18-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080379786.html

18 июня 2026 года, вечерний эфир

18 июня 2026 года, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру

18 июня 2026 года, вечерний эфир

18 июня 2026 года, вечерний эфир Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-18T18:55

2026-06-18T18:55

2026-06-18T18:56

донецкая народная республика

луганск

новороссия

дмитрий табачник

украина.ру

новороссия сегодня

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18 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Как реализуется проект "Донбасс-карьера". Гость: Даниил Боровской - руководитель студенческих отрядов ДНР* Аналитика от издания Украина.ру. Главные заявления гостей на презентации книги Дмитрия Табачника "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийного интервью "Украина: вспомнить всё". Прошла презентация в рамках проекта "Украинское досье" издания Украина.ру.* Важный разговор. Защита прав жителей Новороссии: общероссийские нормы. Гость: Александр Ионов - член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с приёмной в Луганске

донецкая народная республика

луганск

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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