https://ukraina.ru/20260618/18-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080379786.html
18 июня 2026 года, вечерний эфир
18 июня 2026 года, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
18 июня 2026 года, вечерний эфир
18 июня 2026 года, вечерний эфир Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T18:55
2026-06-18T18:55
2026-06-18T18:56
донецкая народная республика
луганск
новороссия
дмитрий табачник
украина.ру
новороссия сегодня
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18 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Как реализуется проект "Донбасс-карьера". Гость: Даниил Боровской - руководитель студенческих отрядов ДНР* Аналитика от издания Украина.ру. Главные заявления гостей на презентации книги Дмитрия Табачника "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийного интервью "Украина: вспомнить всё". Прошла презентация в рамках проекта "Украинское досье" издания Украина.ру.* Важный разговор. Защита прав жителей Новороссии: общероссийские нормы. Гость: Александр Ионов - член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с приёмной в Луганске
донецкая народная республика
луганск
новороссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080379478_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_35fae032273e741a27c4725a7b79d8ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, луганск, новороссия, дмитрий табачник, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Луганск, Новороссия, Дмитрий Табачник, Украина.ру, Новороссия сегодня
18 июня 2026 года, вечерний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Как реализуется проект "Донбасс-карьера". Гость: Даниил Боровской - руководитель студенческих отрядов ДНР
* Аналитика от издания Украина.ру. Главные заявления гостей на презентации книги Дмитрия Табачника "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийного интервью "Украина: вспомнить всё". Прошла презентация в рамках проекта "Украинское досье" издания Украина.ру.
* Важный разговор. Защита прав жителей Новороссии: общероссийские нормы. Гость: Александр Ионов - член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с приёмной в Луганске