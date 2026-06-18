Болгария против антиправославных санкций ЕС - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260618/bolgariya-protiv-antipravoslavnykh-sanktsiy-es-1080380325.html
Болгария против антиправославных санкций ЕС
Болгария против антиправославных санкций ЕС - 18.06.2026 Украина.ру
Болгария против антиправославных санкций ЕС
Официальная София может уклониться от следования в фарватере брюссельского райкома. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T20:18
2026-06-18T20:18
новости
болгария
россия
москва
патриарх кирилл
украина.ру
ес
рпц
балканы
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101882/29/1018822959_43:0:2518:1392_1920x0_80_0_0_94936418082106571f015a98b212ad87.jpg
Болгария не станет поддерживать 21-й пакет санкций против России, если они будут направлены против главы РПЦ патриарха Кирилла, заявил премьер-министр страны Румен Радев."Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики. Могу отметить риски для работы предприятия "Лукойла", риски снабжения столичного метро резервными частями, министерство сельского хозяйства опасается проблем с доставкой удобрений. Все эти вопросы требуют обсуждения в Совете ЕС", — заявил он на саммите Евросоюза.Радев объяснил: нет никакой необходимости смешивать политику и религию. Он подчеркнул, что русское православие сделало важный вклад в освобождение Болгарии от османского рабства. Кроме того, отметил болгарский политик, непонятно, как санкции против патриарха помогут завершить российско-украинский конфликт.Политик также заявил, что Болгария готова наложить вето и потребует вывести из-под санкций патриарха Кирилла, а также нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" — ради национальных интересов.Ранее в новостях: Европейская комиссия предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкцийБольше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
болгария
россия
москва
балканы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101882/29/1018822959_353:0:2209:1392_1920x0_80_0_0_77c6a05f9c2c49d9f8b70665ac02e724.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, россия, москва, патриарх кирилл, украина.ру, ес, рпц, балканы, антироссийские санкции
Новости, Болгария, Россия, Москва, Патриарх Кирилл, Украина.ру, ЕС, РПЦ, Балканы, антироссийские санкции

Болгария против антиправославных санкций ЕС

20:18 18.06.2026
 
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarov / Перейти в фотобанкболгария софия парламент флаг
болгария софия парламент флаг - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarov
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальная София может уклониться от следования в фарватере брюссельского райкома. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
Болгария не станет поддерживать 21-й пакет санкций против России, если они будут направлены против главы РПЦ патриарха Кирилла, заявил премьер-министр страны Румен Радев.
"Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики. Могу отметить риски для работы предприятия "Лукойла", риски снабжения столичного метро резервными частями, министерство сельского хозяйства опасается проблем с доставкой удобрений. Все эти вопросы требуют обсуждения в Совете ЕС", — заявил он на саммите Евросоюза.
Радев объяснил: нет никакой необходимости смешивать политику и религию. Он подчеркнул, что русское православие сделало важный вклад в освобождение Болгарии от османского рабства. Кроме того, отметил болгарский политик, непонятно, как санкции против патриарха помогут завершить российско-украинский конфликт.

Политик также заявил, что Болгария готова наложить вето и потребует вывести из-под санкций патриарха Кирилла, а также нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" — ради национальных интересов.
Ранее в новостях: Европейская комиссия предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций
Больше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБолгарияРоссияМоскваПатриарх КириллУкраина.руЕСРПЦБалканыантироссийские санкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Лента новостейМолния