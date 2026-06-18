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Болгария против антиправославных санкций ЕС

Болгария против антиправославных санкций ЕС - 18.06.2026 Украина.ру

Болгария против антиправославных санкций ЕС

Официальная София может уклониться от следования в фарватере брюссельского райкома. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T20:18

2026-06-18T20:18

2026-06-18T20:18

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Болгария не станет поддерживать 21-й пакет санкций против России, если они будут направлены против главы РПЦ патриарха Кирилла, заявил премьер-министр страны Румен Радев."Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики. Могу отметить риски для работы предприятия "Лукойла", риски снабжения столичного метро резервными частями, министерство сельского хозяйства опасается проблем с доставкой удобрений. Все эти вопросы требуют обсуждения в Совете ЕС", — заявил он на саммите Евросоюза.Радев объяснил: нет никакой необходимости смешивать политику и религию. Он подчеркнул, что русское православие сделало важный вклад в освобождение Болгарии от османского рабства. Кроме того, отметил болгарский политик, непонятно, как санкции против патриарха помогут завершить российско-украинский конфликт.Политик также заявил, что Болгария готова наложить вето и потребует вывести из-под санкций патриарха Кирилла, а также нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" — ради национальных интересов.Ранее в новостях: Европейская комиссия предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкцийБольше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, болгария, россия, москва, патриарх кирилл, украина.ру, ес, рпц, балканы, антироссийские санкции