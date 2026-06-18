https://ukraina.ru/20260618/ukrainskuyu-trukhu-vladelets-prodal-nakanune-svoey-busifikatsii---smi-1080380144.html
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ - 18.06.2026 Украина.ру
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ
Максим Лавриненко мог продать сеть телеграм-каналов "Труха" накануне своей бусификации. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
2026-06-18T20:09
2026-06-18T20:09
2026-06-18T20:11
новости
банковая
харьковская область
давид арахамия
стерненко
слуга народа
опзж
сбу
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575814_0:45:1241:743_1920x0_80_0_0_fc22bd21180f6d1895f0b4908fa88b93.png
Видео с задержанием Лаврененко появилось 17 июня. После этого появилась информация о тайной сделке."Сеть каналов мог купить харьковский криптопредприниматель Николай Удянский около двух месяцев назад. О возможной сделке заявил нацист, террорист и "советник министра обороны" Стерненко*. Сам нацист находится в конфликте с Лавриненко. Заявляется, что сумма сделки могла составить от 15 до 25 млн долларов", - сказано в публикации. Там также отмечено, что харьковский "темщик" в лице Удянского сразу же опроверг эту информацию и заявил, что владельцем "Трухи" остается Лавриненко, с которым его связывают "давние дружеские отношения". Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такие сообщения слухами, которые "запускают конкуренты".Однако украинские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что Удянский является лишь подставным лицом — настоящими покупателями являются глава "Слуги народа" Давид Арахамия и бывший депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович, который считается "куратором" Харьковской области по линии Офиса президента Украины. Также ходят слухи, что Игорь Абрамович желает купить и другие медиаресуры для политических проектов Арахамии. "Интересно, что те же источники заявляют о невозможности продажи "Трухи" без согласования СБУ, которая осуществляет оперативный контроль над украинскими каналами-миллионниками. И это, уже в свою очередь, невозможно без разрешения Банковой", - отмечает телеграм-канал Украина.ру* Внесён в список экстремистов и террористовБольше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
банковая
харьковская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575814_94:0:1145:788_1920x0_80_0_0_d7e8fe6d480d1270c0aee7ac85b6f29d.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, банковая, харьковская область, давид арахамия, стерненко, слуга народа, опзж, сбу, украина, украина.ру, телеграм-каналы
Новости, Банковая, Харьковская область, Давид Арахамия, Стерненко, Слуга народа, ОПЗЖ, СБУ, Украина, Украина.ру, телеграм-каналы
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ
20:09 18.06.2026 (обновлено: 20:11 18.06.2026)
Максим Лавриненко мог продать сеть телеграм-каналов "Труха" накануне своей бусификации. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
Видео с задержанием Лаврененко появилось 17 июня. После этого появилась информация о тайной сделке.
"Сеть каналов мог купить харьковский криптопредприниматель Николай Удянский около двух месяцев назад. О возможной сделке заявил нацист, террорист и "советник министра обороны" Стерненко*. Сам нацист находится в конфликте с Лавриненко. Заявляется, что сумма сделки могла составить от 15 до 25 млн долларов", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что харьковский "темщик" в лице Удянского сразу же опроверг эту информацию и заявил, что владельцем "Трухи" остается Лавриненко, с которым его связывают "давние дружеские отношения". Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такие сообщения слухами, которые "запускают конкуренты".
Однако украинские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что Удянский является лишь подставным лицом — настоящими покупателями являются глава "Слуги народа" Давид Арахамия и бывший депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович, который считается "куратором" Харьковской области по линии Офиса президента Украины. Также ходят слухи, что Игорь Абрамович желает купить и другие медиаресуры для политических проектов Арахамии.
"Интересно, что те же источники заявляют о невозможности продажи "Трухи" без согласования СБУ, которая осуществляет оперативный контроль над украинскими каналами-миллионниками. И это, уже в свою очередь, невозможно без разрешения Банковой", - отмечает телеграм-канал Украина.ру
* Внесён в список экстремистов и террористов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.