Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ - 18.06.2026 Украина.ру
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Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ - 18.06.2026 Украина.ру
Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ
Максим Лавриненко мог продать сеть телеграм-каналов "Труха" накануне своей бусификации. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
2026-06-18T20:09
2026-06-18T20:11
новости
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Видео с задержанием Лаврененко появилось 17 июня. После этого появилась информация о тайной сделке."Сеть каналов мог купить харьковский криптопредприниматель Николай Удянский около двух месяцев назад. О возможной сделке заявил нацист, террорист и "советник министра обороны" Стерненко*. Сам нацист находится в конфликте с Лавриненко. Заявляется, что сумма сделки могла составить от 15 до 25 млн долларов", - сказано в публикации. Там также отмечено, что харьковский "темщик" в лице Удянского сразу же опроверг эту информацию и заявил, что владельцем "Трухи" остается Лавриненко, с которым его связывают "давние дружеские отношения". Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такие сообщения слухами, которые "запускают конкуренты".Однако украинские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что Удянский является лишь подставным лицом — настоящими покупателями являются глава "Слуги народа" Давид Арахамия и бывший депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович, который считается "куратором" Харьковской области по линии Офиса президента Украины. Также ходят слухи, что Игорь Абрамович желает купить и другие медиаресуры для политических проектов Арахамии. "Интересно, что те же источники заявляют о невозможности продажи "Трухи" без согласования СБУ, которая осуществляет оперативный контроль над украинскими каналами-миллионниками. И это, уже в свою очередь, невозможно без разрешения Банковой", - отмечает телеграм-канал Украина.ру* Внесён в список экстремистов и террористовБольше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, банковая, харьковская область, давид арахамия, стерненко, слуга народа, опзж, сбу, украина, украина.ру, телеграм-каналы
Новости, Банковая, Харьковская область, Давид Арахамия, Стерненко, Слуга народа, ОПЗЖ, СБУ, Украина, Украина.ру, телеграм-каналы

Украинскую "Труху" владелец продал накануне своей бусификации - СМИ

20:09 18.06.2026 (обновлено: 20:11 18.06.2026)
 
© Фото : znaj.ua
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : znaj.ua
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Максим Лавриненко мог продать сеть телеграм-каналов "Труха" накануне своей бусификации. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
Видео с задержанием Лаврененко появилось 17 июня. После этого появилась информация о тайной сделке.
"Сеть каналов мог купить харьковский криптопредприниматель Николай Удянский около двух месяцев назад. О возможной сделке заявил нацист, террорист и "советник министра обороны" Стерненко*. Сам нацист находится в конфликте с Лавриненко. Заявляется, что сумма сделки могла составить от 15 до 25 млн долларов", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что харьковский "темщик" в лице Удянского сразу же опроверг эту информацию и заявил, что владельцем "Трухи" остается Лавриненко, с которым его связывают "давние дружеские отношения". Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такие сообщения слухами, которые "запускают конкуренты".
Однако украинские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что Удянский является лишь подставным лицом — настоящими покупателями являются глава "Слуги народа" Давид Арахамия и бывший депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович, который считается "куратором" Харьковской области по линии Офиса президента Украины. Также ходят слухи, что Игорь Абрамович желает купить и другие медиаресуры для политических проектов Арахамии.

"Интересно, что те же источники заявляют о невозможности продажи "Трухи" без согласования СБУ, которая осуществляет оперативный контроль над украинскими каналами-миллионниками. И это, уже в свою очередь, невозможно без разрешения Банковой", - отмечает телеграм-канал Украина.ру
* Внесён в список экстремистов и террористов
Больше новостей дня представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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