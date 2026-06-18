https://ukraina.ru/20260618/onufrienko-chtoby-nachat-shturm-druzhkovki-nuzhno-slomat-tsep-ukreprayonov-za-chasovym-yarom-1080371511.html

Онуфриенко: Чтобы начать штурм Дружковки, нужно сломать цепь укрепрайонов за Часовым Яром

Онуфриенко: Чтобы начать штурм Дружковки, нужно сломать цепь укрепрайонов за Часовым Яром - 18.06.2026 Украина.ру

Онуфриенко: Чтобы начать штурм Дружковки, нужно сломать цепь укрепрайонов за Часовым Яром

Перед штурмом Дружковки ВС России предстоит взломать мощную линию укрепрайонов за Часовым Яром. В Николаевке до сих пор идут бои на окраинах, а для полного контроля Константиновского укрепрайона нужно освободить ещё пять сёл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2026-06-18T16:33

2026-06-18T16:33

2026-06-18T16:33

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Киевский режим публично заявляет о якобы скором переломе на фронте, но в реальности готовится к потере ключевых городов Донбасса. По данным Минобороны РФ, украинское командование осознаёт неизбежность падения Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.Продолжая разговор о перспективах наступления после освобождения Константиновки, эксперт рассказал о перспективах дальнейшего продвижения ВС РФ и освобождение Дружковки."Чтобы приступить к штурму Дружковки, нам придется взять мощную линию укрепрайонов, которые находятся сразу за Часовым Яром", — заявил Онуфриенко.Он пояснил, что в Николаевке до сих пор продолжаются бои на окраинах, и для полного контроля Константиновского укрепрайона необходимо освободить ещё примерно пять сёл."После освобождения Часова Яра там не смогли продвинуться ни на один метр. Это большая проблема, после решения которой можно будет приступать к боям за Дружковку", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях и наградах — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" на сайте Украина.ру.

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