https://ukraina.ru/20260618/litsenzii-na-ubiystvo-tramp-soglasen-na-evrolovushku--tam-dengi-1080365792.html

Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги

Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги - 18.06.2026 Украина.ру

Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги

О том, каким может быть наш мир уже в ближайшем будущем, поведал утром 18 июня 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в районе столицы были сбиты 180 БПЛА, но часть из них нанесла урон Московскому НПЗ, торговому центру "Садовод", гражданской инфраструктуре.

2026-06-18T17:16

2026-06-18T17:16

2026-06-18T17:16

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Губернатор Московской области Сергей Воробьев точно так же доложился, как украинские беспилотники-"леталки" терзали разные города Подмосковья. Кроме ударов НПЗ, есть перебои в работе аэропортов, другие ограничения в работе транспорта в разных районах и т. д. и т. п.Власти признали, что в прошедшую ночь был один из самых массированных украинских ударов, который принес на Украине невиданную радость украинским патриотам с замашками людоедов. Они страшно радовались, что "врезали москалям" и смаковали видосики со съемками моментов ударов и их последствий. Вопреки запретам властей и просьбам не делать этого.Но проплата малая с Украины делает свое дело ­ – видео укро-успехов россияне продают аж бегом, хотят и утверждают, что это делают в основном пригретые в Подмосковье украинские и прочие мигранты. Бредовый сюр и стремление к банальной наживе, пусть и минимальной, уверенно наполняются и дополняются суровой и небезопасной страстью межнациональных конфликтов.Но уже сегодня можно сказать, что если не предпринять серьезных ответных мер по снижению кроваво-разрушительной беспилотной эскалации со стороны Украины, то ситуация будет только ухудшаться. На это сделали ставку враги России и из Украины, и из коллективного Запада, который опять плотной стеной встал за спиной киевских неонацистов и их недобитого недофюрера Владимира Зеленского.Именно об этом и говорят итоги саммита стран Большой семерки (G7), об одном из которых, непосредственно касающихся судьбы Украины, поведал премьер-министр Канады Марк Карни. "Мы обсудили вопросы, касающиеся Украины, Ливана, а также смену тона в отношении Украины и смену курса. Наблюдается, на наш взгляд, более реалистичное представление о том, как будет развиваться эта война. А также позиция по поддержке Украины, которая обсуждалась довольно подробно. И это факторы, которые меняют правила игры", – сказал он и добавил, что президент США Дональд Трамп тоже изменил свой взгляд на события на Украине и фактически приблизил его к взглядам европейских лидеров.И хотя Трамп сам ничего конкретного на эту тему не высказал, но его поведение говорит о том, что он успешно провел обмен – американскую помощь Украине и возврат к ней в прежнем объеме сменял на помощь Европы в стабилизации отношений с Ираном в духе подписанного рамочного соглашения между Вашингтоном и Ираном.Президент Франции Эмманюэль Макрон четко уяснил, на что ведется Трамп – на деньги и на блестящую мишуру обстановки, как бы подсвечивающую его величие. Как говорят в Украине, "шо старэ, шо малэ". То есть что старики, что дети одинаково может повестись на мнимые красивости, хорошо упакованные в соответствующий антураж. Не зря же все игрушки такие разноцветные…В конце саммита Макрон, чтобы подчеркнуть важность происходящего и потрафить Трампу, устроил шикарные посиделки с обедом прямо в покрытом золотом Версале. И Трамп поплыл: прямо там он подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Не в Швейцарии, как было анонсировано раньше, а в Версале. В электронном виде. И горделиво то ли пошутил, то рассказал о своем мироощущении: "Я тут босс!".Телеканал CNN опубликовал проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном. Вот они:1. США и Иран объявляют о немедленном и окончательном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, обязуются не вести войн друг против друга, не угрожать силой и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана.2. Стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.3. В течение максимум 60 дней стороны должны согласовать окончательное соглашение с возможностью продления срока по взаимному согласию.4. США начинают снятие морской блокады Ирана сразу после подписания меморандума и полностью завершают этот процесс в течение 30 дней. После заключения окончательного соглашения американские войска должны быть выведены из непосредственной близости от Ирана в течение 30 дней.5. Иран обязуется обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами, немедленно возобновить судоходство и завершить разминирование за 30 дней. Будущий режим управления Ормузским проливом будет обсуждаться с Оманом и другими прибрежными государствами.6. США и региональные партнёры обязуются подготовить план восстановления и экономического развития Ирана объемом не менее 300 млрд долларов.7. США обязуются по согласованному графику отменить все санкции против Ирана, включая санкции ООН, МАГАТЭ и односторонние американские ограничения.8. Иран подтверждает отказ от разработки и приобретения ядерного оружия. Судьба накопленного обогащённого урана, а также вопросы дальнейшего обогащения будут определены в рамках отдельного механизма под контролем МАГАТЭ.9. До подписания окончательного соглашения сохраняется статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не наращивают военное присутствие в регионе.10. Сразу после подписания меморандума США начинают выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие финансовые, страховые и транспортные операции.11. США обязуются разблокировать иранские активы и обеспечить доступ к замороженным средствам. Порядок их использования будет согласован на переговорах.12. Стороны создают механизм контроля за выполнением меморандума и будущего окончательного соглашения.13. После начала реализации пунктов о прекращении войны, снятии блокады, открытии судоходства, нефтяном экспорте и разблокировке активов стороны приступят к переговорам по остальным положениям окончательного соглашения.14. Окончательное соглашение должно быть утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.Специалисты говорят, что многое в документе журналисты напутали. Что какие-то пункты совпадают, а какие-то нет с текстом меморандума, опубликованного телеканалом Al Arabiya. И что так быть не может, ибо это все свидетельствует, что США проиграли войну Ирану и зафиксировали свое фиаско в документе.История действительно расскажет позже или раньше, что произошло на самом деле. Но уже ясно: Трамп обменял свое поражение на Ближнем Востоке на признание его победой со стороны европейских лидеров и на дальнейшее участие США в антироссийской авантюре Украины и Европы.Как известно, подписанный меморандум и то, что случилось в ирано-израильско-американской войне, и Вашингтон (сам Трамп аж 37 раз), и Тегеран назвали своей победой. Трампу было важно, чтобы не только он сам чувствовал себя победителем и на этом основании как бы отгонял назойливых психиатров и санитаров. Ему важно было международное признание факта победы. И европейцы согласились с американским президентом, а он, что называется, вернулся в Европу, в как бы единое трансатлантическое сообщество.Это была грамотная и психологически выверенная и выстроенная ловушка для тщеславного Трампа, и он в нее вляпался с головой. С позором. Но оправдывает его только то, что за свой позор он получит огромные деньжищи. Мишура мишурой, равно как согласие поиграться в победителей – действительно ничто в сравнении с тем, что Трамп может получить от этой сделки и от геополитических разменов.Как ни странно, четче всего в ТГ-канале об этом сказал недопрезидент Украины Владимир Зеленский, который так или иначе станет одним из главных бенефициаров достигнутого. В том смысле, что с его помощью будут оприходовать те огромные деньжищи, что Запада собирается вбухать в войну с Россией на Украине. "Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию", — написал Зеленский.И самое главное в сказанном для Трампа является то, что деньги за все это будут получать США. В основном США. А платить будет Европа, но она согласна, так как страшно радуется, что "приручила" Трампа, что не осталась один на один с Россией и Китаем, а по-прежнему может рассчитывать на американский ядерный зонтик. Пусть и за деньги.А Трамп мало что скинул с США основную тяжесть финансирования как войны против России, так и содержания НАТО в мирное время (теперь там будут все, кроме Испании, платить по 5% ВВП на оборону), так еще будет получать деньги и от продажи оружия на войну. В частности, ракет для ПВО.С одной стороны, он, как пишет агентство Bloomberg, на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране планирует запустить лицензионное производство американских ракет в Европе и Украине. То есть не только продавать что-то из неизрасходованных американских запасов, но и производить по лицензиям.С другой – не исключена передача лицензий на производство ракет в третьих странах, что дает США деньги, но может вывести из войны, так как всегда можно будет утверждать, что производители оружия – не американцы. "Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, способные останавливать российские баллистические ракеты, которые умеют производить только США. …На наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования", — утверждает Bloomberg.Кроме того, Трамп позаботился и о других гигантах ВПК США и, по данным все того же Bloomberg, собирается попросить американские оборонные компании наладить на Украине и в Европе производство оружия по лицензии, в частности, дефицитные ракеты для ПВО. Так как администрация Трампа видит в лицензировании производства вооружений наиболее быстрый способ усилить оборонные возможности союзников. И Европы, и непосредственно Украины, если российские ВКС это позволят.И европейцы с этим согласны. Макрон по итогам саммита G7 подтвердил, что глава Белого дома "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и обеспечении возможностей для поставок такого оборудования". А канцлер Германии Фридрих Мерц сказал: "Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям. Мы все сталкиваемся с проблемой того, что в настоящее время производим слишком мало. И это можно компенсировать путем предоставления лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями. Среди них есть как европейские, так и украинские компании".И частично такой опыт лицензионного производства имеется: отдельные виды американского вооружения уже выпускаются за рубежом, в частности, в Германии производятся ракеты для комплексов Patriot, на которые молятся и украинцы, и европейцы. В конце мая этого года Зеленский, как известно, направил президенту США и американскому Конгрессу "срочное" письмо, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и слезно просил ускорить поставки боеприпасов для ВСУ.Тогда Трамп не ответил, а вот сейчас допускает и передачу ракет Украине, и лицензии, обещая усилить их или восстановлением старых санкций на российскую нефть или новыми санкциями против России.Для России это означает одно: она действительно рискует в военном плане оказаться один на один с ощерившимся ракетами евроатлантическим сообществом, стоящим за агрессивной Украиной. Русофобы всех мастей готовы и впредь использовать дальнобойные ракеты и дроны для того, чтобы убивать не только солдат на фронтах СВО, но и уничтожать мирное население государственным терроризмом украинских неонацистов.И чем дольше будет этот процесс развиваться, тем деструктивное поведение киевского режима будет усугубляться. Но выход из сложившейся ситуации там же где и вход: Россия должна становиться сильнее и не просто развивать свои вооруженные силы, а конкретнее – системы ПВО или беспилотные системы, но и точно так же адекватно и сильно отвечать на провокации и вылазки врагов. Пока враги на Украине и в Европе не почувствуют те же ужас и боль, что и российские граждане, они не уймутся и не откажутся ни от провокаций, ни от террора против мирных граждан. И не поверят, что Россия готова воевать до конца, отстаивая свои права и интересы. Это, увы, один из неписаных законов войны.И у России уже сейчас есть такие возможности. Даже чисто юридические. Многие в России всерьез опасаются, что российские удары по европейским странам, которые уже вовлечены в войну и поставляют Украине оружие, могут вызвать войну со всей организацией. Согласно статье 4 Устава НАТО.Однако, во-первых, даже статья 5 Устава НАТО означает не немедленное участие всего Альянса в войне, а только "помощь …путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". То есть каждая страна НАТО сама будет решать, воевать ей ("включая применение вооруженной силы") или же помогать как-то иначе, без применения оружия.А во-вторых, – и это главное! – договоры о производстве ракет для ударов по России Украина заключит не с целым блоком НАТО, а с отдельными его странами на двухсторонней основе. Значит, и разбираться Россия может не со всем блоком НАТО, а с отдельными его оборзевшими членами. Тоже на двухсторонней основе. И чтобы поставить мозги на место и унять агрессивный русофобский зуд, для всей крайне воинственной Прибалтики может хватить одно мощного удара.И до недавнего времени казалось, что по крайней мере Трамп это понимал, а сейчас его переубедили в этом. Следовательно, нужно напомнить и ему, что, как говорят в России, не буди лихо, пока оно тихо…О саммите руководителей стран Большой семерки (G7) во Франции еще читайте в статье Владимира Скачко Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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