Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги - 18.06.2026 Украина.ру
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Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги
Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги - 18.06.2026 Украина.ру
Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги
О том, каким может быть наш мир уже в ближайшем будущем, поведал утром 18 июня 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в районе столицы были сбиты 180 БПЛА, но часть из них нанесла урон Московскому НПЗ, торговому центру "Садовод", гражданской инфраструктуре.
2026-06-18T17:16
2026-06-18T17:16
эксклюзив
украина
сша
иран
дональд трамп
владимир зеленский
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оон
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Губернатор Московской области Сергей Воробьев точно так же доложился, как украинские беспилотники-"леталки" терзали разные города Подмосковья. Кроме ударов НПЗ, есть перебои в работе аэропортов, другие ограничения в работе транспорта в разных районах и т. д. и т. п.Власти признали, что в прошедшую ночь был один из самых массированных украинских ударов, который принес на Украине невиданную радость украинским патриотам с замашками людоедов. Они страшно радовались, что "врезали москалям" и смаковали видосики со съемками моментов ударов и их последствий. Вопреки запретам властей и просьбам не делать этого.Но проплата малая с Украины делает свое дело ­ – видео укро-успехов россияне продают аж бегом, хотят и утверждают, что это делают в основном пригретые в Подмосковье украинские и прочие мигранты. Бредовый сюр и стремление к банальной наживе, пусть и минимальной, уверенно наполняются и дополняются суровой и небезопасной страстью межнациональных конфликтов.Но уже сегодня можно сказать, что если не предпринять серьезных ответных мер по снижению кроваво-разрушительной беспилотной эскалации со стороны Украины, то ситуация будет только ухудшаться. На это сделали ставку враги России и из Украины, и из коллективного Запада, который опять плотной стеной встал за спиной киевских неонацистов и их недобитого недофюрера Владимира Зеленского.Именно об этом и говорят итоги саммита стран Большой семерки (G7), об одном из которых, непосредственно касающихся судьбы Украины, поведал премьер-министр Канады Марк Карни. "Мы обсудили вопросы, касающиеся Украины, Ливана, а также смену тона в отношении Украины и смену курса. Наблюдается, на наш взгляд, более реалистичное представление о том, как будет развиваться эта война. А также позиция по поддержке Украины, которая обсуждалась довольно подробно. И это факторы, которые меняют правила игры", – сказал он и добавил, что президент США Дональд Трамп тоже изменил свой взгляд на события на Украине и фактически приблизил его к взглядам европейских лидеров.И хотя Трамп сам ничего конкретного на эту тему не высказал, но его поведение говорит о том, что он успешно провел обмен – американскую помощь Украине и возврат к ней в прежнем объеме сменял на помощь Европы в стабилизации отношений с Ираном в духе подписанного рамочного соглашения между Вашингтоном и Ираном.Президент Франции Эмманюэль Макрон четко уяснил, на что ведется Трамп – на деньги и на блестящую мишуру обстановки, как бы подсвечивающую его величие. Как говорят в Украине, "шо старэ, шо малэ". То есть что старики, что дети одинаково может повестись на мнимые красивости, хорошо упакованные в соответствующий антураж. Не зря же все игрушки такие разноцветные…В конце саммита Макрон, чтобы подчеркнуть важность происходящего и потрафить Трампу, устроил шикарные посиделки с обедом прямо в покрытом золотом Версале. И Трамп поплыл: прямо там он подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Не в Швейцарии, как было анонсировано раньше, а в Версале. В электронном виде. И горделиво то ли пошутил, то рассказал о своем мироощущении: "Я тут босс!".Телеканал CNN опубликовал проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном. Вот они:1. США и Иран объявляют о немедленном и окончательном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, обязуются не вести войн друг против друга, не угрожать силой и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана.2. Стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.3. В течение максимум 60 дней стороны должны согласовать окончательное соглашение с возможностью продления срока по взаимному согласию.4. США начинают снятие морской блокады Ирана сразу после подписания меморандума и полностью завершают этот процесс в течение 30 дней. После заключения окончательного соглашения американские войска должны быть выведены из непосредственной близости от Ирана в течение 30 дней.5. Иран обязуется обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами, немедленно возобновить судоходство и завершить разминирование за 30 дней. Будущий режим управления Ормузским проливом будет обсуждаться с Оманом и другими прибрежными государствами.6. США и региональные партнёры обязуются подготовить план восстановления и экономического развития Ирана объемом не менее 300 млрд долларов.7. США обязуются по согласованному графику отменить все санкции против Ирана, включая санкции ООН, МАГАТЭ и односторонние американские ограничения.8. Иран подтверждает отказ от разработки и приобретения ядерного оружия. Судьба накопленного обогащённого урана, а также вопросы дальнейшего обогащения будут определены в рамках отдельного механизма под контролем МАГАТЭ.9. До подписания окончательного соглашения сохраняется статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не наращивают военное присутствие в регионе.10. Сразу после подписания меморандума США начинают выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие финансовые, страховые и транспортные операции.11. США обязуются разблокировать иранские активы и обеспечить доступ к замороженным средствам. Порядок их использования будет согласован на переговорах.12. Стороны создают механизм контроля за выполнением меморандума и будущего окончательного соглашения.13. После начала реализации пунктов о прекращении войны, снятии блокады, открытии судоходства, нефтяном экспорте и разблокировке активов стороны приступят к переговорам по остальным положениям окончательного соглашения.14. Окончательное соглашение должно быть утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.Специалисты говорят, что многое в документе журналисты напутали. Что какие-то пункты совпадают, а какие-то нет с текстом меморандума, опубликованного телеканалом Al Arabiya. И что так быть не может, ибо это все свидетельствует, что США проиграли войну Ирану и зафиксировали свое фиаско в документе.История действительно расскажет позже или раньше, что произошло на самом деле. Но уже ясно: Трамп обменял свое поражение на Ближнем Востоке на признание его победой со стороны европейских лидеров и на дальнейшее участие США в антироссийской авантюре Украины и Европы.Как известно, подписанный меморандум и то, что случилось в ирано-израильско-американской войне, и Вашингтон (сам Трамп аж 37 раз), и Тегеран назвали своей победой. Трампу было важно, чтобы не только он сам чувствовал себя победителем и на этом основании как бы отгонял назойливых психиатров и санитаров. Ему важно было международное признание факта победы. И европейцы согласились с американским президентом, а он, что называется, вернулся в Европу, в как бы единое трансатлантическое сообщество.Это была грамотная и психологически выверенная и выстроенная ловушка для тщеславного Трампа, и он в нее вляпался с головой. С позором. Но оправдывает его только то, что за свой позор он получит огромные деньжищи. Мишура мишурой, равно как согласие поиграться в победителей – действительно ничто в сравнении с тем, что Трамп может получить от этой сделки и от геополитических разменов.Как ни странно, четче всего в ТГ-канале об этом сказал недопрезидент Украины Владимир Зеленский, который так или иначе станет одним из главных бенефициаров достигнутого. В том смысле, что с его помощью будут оприходовать те огромные деньжищи, что Запада собирается вбухать в войну с Россией на Украине. "Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию", — написал Зеленский.И самое главное в сказанном для Трампа является то, что деньги за все это будут получать США. В основном США. А платить будет Европа, но она согласна, так как страшно радуется, что "приручила" Трампа, что не осталась один на один с Россией и Китаем, а по-прежнему может рассчитывать на американский ядерный зонтик. Пусть и за деньги.А Трамп мало что скинул с США основную тяжесть финансирования как войны против России, так и содержания НАТО в мирное время (теперь там будут все, кроме Испании, платить по 5% ВВП на оборону), так еще будет получать деньги и от продажи оружия на войну. В частности, ракет для ПВО.С одной стороны, он, как пишет агентство Bloomberg, на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране планирует запустить лицензионное производство американских ракет в Европе и Украине. То есть не только продавать что-то из неизрасходованных американских запасов, но и производить по лицензиям.С другой – не исключена передача лицензий на производство ракет в третьих странах, что дает США деньги, но может вывести из войны, так как всегда можно будет утверждать, что производители оружия – не американцы. "Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, способные останавливать российские баллистические ракеты, которые умеют производить только США. …На наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования", — утверждает Bloomberg.Кроме того, Трамп позаботился и о других гигантах ВПК США и, по данным все того же Bloomberg, собирается попросить американские оборонные компании наладить на Украине и в Европе производство оружия по лицензии, в частности, дефицитные ракеты для ПВО. Так как администрация Трампа видит в лицензировании производства вооружений наиболее быстрый способ усилить оборонные возможности союзников. И Европы, и непосредственно Украины, если российские ВКС это позволят.И европейцы с этим согласны. Макрон по итогам саммита G7 подтвердил, что глава Белого дома "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и обеспечении возможностей для поставок такого оборудования". А канцлер Германии Фридрих Мерц сказал: "Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям. Мы все сталкиваемся с проблемой того, что в настоящее время производим слишком мало. И это можно компенсировать путем предоставления лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями. Среди них есть как европейские, так и украинские компании".И частично такой опыт лицензионного производства имеется: отдельные виды американского вооружения уже выпускаются за рубежом, в частности, в Германии производятся ракеты для комплексов Patriot, на которые молятся и украинцы, и европейцы. В конце мая этого года Зеленский, как известно, направил президенту США и американскому Конгрессу "срочное" письмо, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и слезно просил ускорить поставки боеприпасов для ВСУ.Тогда Трамп не ответил, а вот сейчас допускает и передачу ракет Украине, и лицензии, обещая усилить их или восстановлением старых санкций на российскую нефть или новыми санкциями против России.Для России это означает одно: она действительно рискует в военном плане оказаться один на один с ощерившимся ракетами евроатлантическим сообществом, стоящим за агрессивной Украиной. Русофобы всех мастей готовы и впредь использовать дальнобойные ракеты и дроны для того, чтобы убивать не только солдат на фронтах СВО, но и уничтожать мирное население государственным терроризмом украинских неонацистов.И чем дольше будет этот процесс развиваться, тем деструктивное поведение киевского режима будет усугубляться. Но выход из сложившейся ситуации там же где и вход: Россия должна становиться сильнее и не просто развивать свои вооруженные силы, а конкретнее – системы ПВО или беспилотные системы, но и точно так же адекватно и сильно отвечать на провокации и вылазки врагов. Пока враги на Украине и в Европе не почувствуют те же ужас и боль, что и российские граждане, они не уймутся и не откажутся ни от провокаций, ни от террора против мирных граждан. И не поверят, что Россия готова воевать до конца, отстаивая свои права и интересы. Это, увы, один из неписаных законов войны.И у России уже сейчас есть такие возможности. Даже чисто юридические. Многие в России всерьез опасаются, что российские удары по европейским странам, которые уже вовлечены в войну и поставляют Украине оружие, могут вызвать войну со всей организацией. Согласно статье 4 Устава НАТО.Однако, во-первых, даже статья 5 Устава НАТО означает не немедленное участие всего Альянса в войне, а только "помощь …путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". То есть каждая страна НАТО сама будет решать, воевать ей ("включая применение вооруженной силы") или же помогать как-то иначе, без применения оружия.А во-вторых, – и это главное! – договоры о производстве ракет для ударов по России Украина заключит не с целым блоком НАТО, а с отдельными его странами на двухсторонней основе. Значит, и разбираться Россия может не со всем блоком НАТО, а с отдельными его оборзевшими членами. Тоже на двухсторонней основе. И чтобы поставить мозги на место и унять агрессивный русофобский зуд, для всей крайне воинственной Прибалтики может хватить одно мощного удара.И до недавнего времени казалось, что по крайней мере Трамп это понимал, а сейчас его переубедили в этом. Следовательно, нужно напомнить и ему, что, как говорят в России, не буди лихо, пока оно тихо…О саммите руководителей стран Большой семерки (G7) во Франции еще читайте в статье Владимира Скачко Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного.
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Эксклюзив, Украина, США, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ООН, bloomberg, НАТО, Мнения, весь Скачко

Лицензии на убийство. Трамп согласен на евроловушку – там деньги

17:16 18.06.2026
 
© X / HistoryFoto
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© X / HistoryFoto
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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О том, каким может быть наш мир уже в ближайшем будущем, поведал утром 18 июня 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в районе столицы были сбиты 180 БПЛА, но часть из них нанесла урон Московскому НПЗ, торговому центру "Садовод", гражданской инфраструктуре.
Губернатор Московской области Сергей Воробьев точно так же доложился, как украинские беспилотники-"леталки" терзали разные города Подмосковья. Кроме ударов НПЗ, есть перебои в работе аэропортов, другие ограничения в работе транспорта в разных районах и т. д. и т. п.
Власти признали, что в прошедшую ночь был один из самых массированных украинских ударов, который принес на Украине невиданную радость украинским патриотам с замашками людоедов. Они страшно радовались, что "врезали москалям" и смаковали видосики со съемками моментов ударов и их последствий. Вопреки запретам властей и просьбам не делать этого.
Но проплата малая с Украины делает свое дело ­ – видео укро-успехов россияне продают аж бегом, хотят и утверждают, что это делают в основном пригретые в Подмосковье украинские и прочие мигранты. Бредовый сюр и стремление к банальной наживе, пусть и минимальной, уверенно наполняются и дополняются суровой и небезопасной страстью межнациональных конфликтов.
Но уже сегодня можно сказать, что если не предпринять серьезных ответных мер по снижению кроваво-разрушительной беспилотной эскалации со стороны Украины, то ситуация будет только ухудшаться. На это сделали ставку враги России и из Украины, и из коллективного Запада, который опять плотной стеной встал за спиной киевских неонацистов и их недобитого недофюрера Владимира Зеленского.
Именно об этом и говорят итоги саммита стран Большой семерки (G7), об одном из которых, непосредственно касающихся судьбы Украины, поведал премьер-министр Канады Марк Карни. "Мы обсудили вопросы, касающиеся Украины, Ливана, а также смену тона в отношении Украины и смену курса. Наблюдается, на наш взгляд, более реалистичное представление о том, как будет развиваться эта война. А также позиция по поддержке Украины, которая обсуждалась довольно подробно. И это факторы, которые меняют правила игры", – сказал он и добавил, что президент США Дональд Трамп тоже изменил свой взгляд на события на Украине и фактически приблизил его к взглядам европейских лидеров.
И хотя Трамп сам ничего конкретного на эту тему не высказал, но его поведение говорит о том, что он успешно провел обмен – американскую помощь Украине и возврат к ней в прежнем объеме сменял на помощь Европы в стабилизации отношений с Ираном в духе подписанного рамочного соглашения между Вашингтоном и Ираном.
Президент Франции Эмманюэль Макрон четко уяснил, на что ведется Трамп – на деньги и на блестящую мишуру обстановки, как бы подсвечивающую его величие. Как говорят в Украине, "шо старэ, шо малэ". То есть что старики, что дети одинаково может повестись на мнимые красивости, хорошо упакованные в соответствующий антураж. Не зря же все игрушки такие разноцветные…
В конце саммита Макрон, чтобы подчеркнуть важность происходящего и потрафить Трампу, устроил шикарные посиделки с обедом прямо в покрытом золотом Версале. И Трамп поплыл: прямо там он подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Не в Швейцарии, как было анонсировано раньше, а в Версале. В электронном виде. И горделиво то ли пошутил, то рассказал о своем мироощущении: "Я тут босс!".
Телеканал CNN опубликовал проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном. Вот они:
1. США и Иран объявляют о немедленном и окончательном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, обязуются не вести войн друг против друга, не угрожать силой и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана.
2. Стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.
3. В течение максимум 60 дней стороны должны согласовать окончательное соглашение с возможностью продления срока по взаимному согласию.
4. США начинают снятие морской блокады Ирана сразу после подписания меморандума и полностью завершают этот процесс в течение 30 дней. После заключения окончательного соглашения американские войска должны быть выведены из непосредственной близости от Ирана в течение 30 дней.
5. Иран обязуется обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами, немедленно возобновить судоходство и завершить разминирование за 30 дней. Будущий режим управления Ормузским проливом будет обсуждаться с Оманом и другими прибрежными государствами.
6. США и региональные партнёры обязуются подготовить план восстановления и экономического развития Ирана объемом не менее 300 млрд долларов.
7. США обязуются по согласованному графику отменить все санкции против Ирана, включая санкции ООН, МАГАТЭ и односторонние американские ограничения.
8. Иран подтверждает отказ от разработки и приобретения ядерного оружия. Судьба накопленного обогащённого урана, а также вопросы дальнейшего обогащения будут определены в рамках отдельного механизма под контролем МАГАТЭ.
9. До подписания окончательного соглашения сохраняется статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не наращивают военное присутствие в регионе.
10. Сразу после подписания меморандума США начинают выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие финансовые, страховые и транспортные операции.
11. США обязуются разблокировать иранские активы и обеспечить доступ к замороженным средствам. Порядок их использования будет согласован на переговорах.
12. Стороны создают механизм контроля за выполнением меморандума и будущего окончательного соглашения.
13. После начала реализации пунктов о прекращении войны, снятии блокады, открытии судоходства, нефтяном экспорте и разблокировке активов стороны приступят к переговорам по остальным положениям окончательного соглашения.
14. Окончательное соглашение должно быть утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Специалисты говорят, что многое в документе журналисты напутали. Что какие-то пункты совпадают, а какие-то нет с текстом меморандума, опубликованного телеканалом Al Arabiya. И что так быть не может, ибо это все свидетельствует, что США проиграли войну Ирану и зафиксировали свое фиаско в документе.
История действительно расскажет позже или раньше, что произошло на самом деле. Но уже ясно: Трамп обменял свое поражение на Ближнем Востоке на признание его победой со стороны европейских лидеров и на дальнейшее участие США в антироссийской авантюре Украины и Европы.
Как известно, подписанный меморандум и то, что случилось в ирано-израильско-американской войне, и Вашингтон (сам Трамп аж 37 раз), и Тегеран назвали своей победой. Трампу было важно, чтобы не только он сам чувствовал себя победителем и на этом основании как бы отгонял назойливых психиатров и санитаров. Ему важно было международное признание факта победы. И европейцы согласились с американским президентом, а он, что называется, вернулся в Европу, в как бы единое трансатлантическое сообщество.
Это была грамотная и психологически выверенная и выстроенная ловушка для тщеславного Трампа, и он в нее вляпался с головой. С позором. Но оправдывает его только то, что за свой позор он получит огромные деньжищи. Мишура мишурой, равно как согласие поиграться в победителей – действительно ничто в сравнении с тем, что Трамп может получить от этой сделки и от геополитических разменов.
Как ни странно, четче всего в ТГ-канале об этом сказал недопрезидент Украины Владимир Зеленский, который так или иначе станет одним из главных бенефициаров достигнутого. В том смысле, что с его помощью будут оприходовать те огромные деньжищи, что Запада собирается вбухать в войну с Россией на Украине. "Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию", — написал Зеленский.
И самое главное в сказанном для Трампа является то, что деньги за все это будут получать США. В основном США. А платить будет Европа, но она согласна, так как страшно радуется, что "приручила" Трампа, что не осталась один на один с Россией и Китаем, а по-прежнему может рассчитывать на американский ядерный зонтик. Пусть и за деньги.
А Трамп мало что скинул с США основную тяжесть финансирования как войны против России, так и содержания НАТО в мирное время (теперь там будут все, кроме Испании, платить по 5% ВВП на оборону), так еще будет получать деньги и от продажи оружия на войну. В частности, ракет для ПВО.
С одной стороны, он, как пишет агентство Bloomberg, на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране планирует запустить лицензионное производство американских ракет в Европе и Украине. То есть не только продавать что-то из неизрасходованных американских запасов, но и производить по лицензиям.
С другой – не исключена передача лицензий на производство ракет в третьих странах, что дает США деньги, но может вывести из войны, так как всегда можно будет утверждать, что производители оружия – не американцы. "Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, способные останавливать российские баллистические ракеты, которые умеют производить только США. …На наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования", — утверждает Bloomberg.
Кроме того, Трамп позаботился и о других гигантах ВПК США и, по данным все того же Bloomberg, собирается попросить американские оборонные компании наладить на Украине и в Европе производство оружия по лицензии, в частности, дефицитные ракеты для ПВО. Так как администрация Трампа видит в лицензировании производства вооружений наиболее быстрый способ усилить оборонные возможности союзников. И Европы, и непосредственно Украины, если российские ВКС это позволят.
И европейцы с этим согласны. Макрон по итогам саммита G7 подтвердил, что глава Белого дома "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и обеспечении возможностей для поставок такого оборудования". А канцлер Германии Фридрих Мерц сказал: "Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям. Мы все сталкиваемся с проблемой того, что в настоящее время производим слишком мало. И это можно компенсировать путем предоставления лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями. Среди них есть как европейские, так и украинские компании".
И частично такой опыт лицензионного производства имеется: отдельные виды американского вооружения уже выпускаются за рубежом, в частности, в Германии производятся ракеты для комплексов Patriot, на которые молятся и украинцы, и европейцы. В конце мая этого года Зеленский, как известно, направил президенту США и американскому Конгрессу "срочное" письмо, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и слезно просил ускорить поставки боеприпасов для ВСУ.
Тогда Трамп не ответил, а вот сейчас допускает и передачу ракет Украине, и лицензии, обещая усилить их или восстановлением старых санкций на российскую нефть или новыми санкциями против России.
Для России это означает одно: она действительно рискует в военном плане оказаться один на один с ощерившимся ракетами евроатлантическим сообществом, стоящим за агрессивной Украиной. Русофобы всех мастей готовы и впредь использовать дальнобойные ракеты и дроны для того, чтобы убивать не только солдат на фронтах СВО, но и уничтожать мирное население государственным терроризмом украинских неонацистов.
И чем дольше будет этот процесс развиваться, тем деструктивное поведение киевского режима будет усугубляться. Но выход из сложившейся ситуации там же где и вход: Россия должна становиться сильнее и не просто развивать свои вооруженные силы, а конкретнее – системы ПВО или беспилотные системы, но и точно так же адекватно и сильно отвечать на провокации и вылазки врагов. Пока враги на Украине и в Европе не почувствуют те же ужас и боль, что и российские граждане, они не уймутся и не откажутся ни от провокаций, ни от террора против мирных граждан. И не поверят, что Россия готова воевать до конца, отстаивая свои права и интересы. Это, увы, один из неписаных законов войны.
И у России уже сейчас есть такие возможности. Даже чисто юридические. Многие в России всерьез опасаются, что российские удары по европейским странам, которые уже вовлечены в войну и поставляют Украине оружие, могут вызвать войну со всей организацией. Согласно статье 4 Устава НАТО.
Однако, во-первых, даже статья 5 Устава НАТО означает не немедленное участие всего Альянса в войне, а только "помощь …путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". То есть каждая страна НАТО сама будет решать, воевать ей ("включая применение вооруженной силы") или же помогать как-то иначе, без применения оружия.
А во-вторых, – и это главное! – договоры о производстве ракет для ударов по России Украина заключит не с целым блоком НАТО, а с отдельными его странами на двухсторонней основе. Значит, и разбираться Россия может не со всем блоком НАТО, а с отдельными его оборзевшими членами. Тоже на двухсторонней основе. И чтобы поставить мозги на место и унять агрессивный русофобский зуд, для всей крайне воинственной Прибалтики может хватить одно мощного удара.
И до недавнего времени казалось, что по крайней мере Трамп это понимал, а сейчас его переубедили в этом. Следовательно, нужно напомнить и ему, что, как говорят в России, не буди лихо, пока оно тихо…
О саммите руководителей стран Большой семерки (G7) во Франции еще читайте в статье Владимира Скачко Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного.
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