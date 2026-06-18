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БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВО

БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру

БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВО

Армия России наносит чувствительные удары по защитникам киевского режима в зоне СВО. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T17:55

2026-06-18T17:55

2026-06-18T17:55

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🟥 БПЛА ВС РФ поразили важный энергетический объект ВСУ у Ахтырки в Сумской области;🟥 Экипажи ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сергеевке и Николаевке в ДНР, а также в Краснополье Сумской области."Удар нанесли авибомбами ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции", - уточнили в Минобороны РФ.🟥 ВСУ ударили беспилотником по заправке в Горловке напротив 3-й больницы в Калининском районе — один человек погиб, ещё восемь пострадали;🟥 В Ракитянском округе в селе Русская Берёзовка дрон ВСУ нанёс удар по территории частного домовладения, сообщил оперштаб Белгородской области. Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в больницу. В доме выбиты окна, уничтожена огнём машина.🟦 Беспилотник ВСУ, атаковавший автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщает СК РФ. Там также отметили, что признаны потерпевшими от теракта 19 белорусских детей и 22 взрослых;🟦 В аэропорту Жуковский сняты ограничения, сообщила Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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