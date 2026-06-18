https://ukraina.ru/20260618/zachem-na-samom-dele-ezdil-v-kiev-roman-abramovich-i-pri-chem-zdes-krasnaya-papochka--1080342132.html

Зачем на самом деле ездил в Киев Роман Абрамович? И при чем здесь "красная папочка"?

Зачем на самом деле ездил в Киев Роман Абрамович? И при чем здесь "красная папочка"? - 18.06.2026 Украина.ру

Зачем на самом деле ездил в Киев Роман Абрамович? И при чем здесь "красная папочка"?

Зеленский пишет письма. Путину и Трампу. Под чью диктовку и, главное, для чего

2026-06-18T08:32

2026-06-18T08:32

2026-06-18T15:03

россия

украина

киев

владимир зеленский

роман абрамович

давид арахамия

петербургский международный экономический форум (фонд)

рада

вооруженные силы украины

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Несколько последних дней очень странные, если в них вглядеться, события происходят в Европе. Диктатор и его письма"Гениальный, абсолютно гениальный ход Зеленского!""Все обсуждают только письмо Зеленского!""Элита России загнана в угол!""Мощное послание. Зеленский нашел союзников среди простых россиян!"И прочие славословия "гениальному Зеленскому".Вы только что прочитали заголовки украинских новостей. Так выглядит местная пропаганда. Она направлена только на одного пользователя - и это "великий, гениальный, мощный ("потужный") Владимир Зеленский.В данном конкретном случае "гениальность" местные украинские лизоблюды увидели в "письме Зеленского" президенту России.Придётся напомнить его краткое содержание:"Мы сильны. Вы слабы. Но мы согласны на переговоры!""Письмо с элементами хамства", - охарактеризовал цидульку Зеленского Владимир Путин."Это сообщение сложно назвать письмом", - сказал пресс-секретарь президента России."Если хочешь передать письмо, передай. Если используешь мегафон - не называй это письмом", - отметил Дмитрий Песков.Конечно, так письма с предложением о мире не пишут.У этого письма было множество других целей, но реальное заключение мира в эти цели не входило.До этого Зеленский уже начал осваивать новый "эпистолярно-мегафонный" жанр, написав такое же "открытое письмо" президенту США.Оно было написано, по сути, в той же хамской манере.Напомним кратко и его содержание:"Вы не даете нам оружия. Дайте! Иначе вот вы, Трамп и США, будете виноваты в поражении Украины"."Не забудьте про меня! Про нас!!"Что на самом деле происходит?"Маленький диктатор" Украины просто как с цепи сорвался. Он пишет письма, угрожает, указывает, что делать, мечется по миру, встречается со всеми, до кого может дотянуться."Управляет Вселенной, не привлекая внимания санитаров"?Нет, конечно. Зеленский просто чувствует приближение личной катастрофы."Не забудьте про меня!" - практически кричит Зеленский."Я здесь! Я предлагаю! Я очень полезный! Я тут, пока под столом. Но хочу к вам, за стол!"Зеленский судорожно пытается ухватиться за край стола для переговоров. И опять напоминает о себе - в той хамской манере, которая является его постоянной визитной карточкой.Судя по всему, переговоры о мирном соглашении скоро должны начаться. Но где же место Зеленского и "элит Европы"?Их никто не зовет за стол.А когда зовут, они даже не могут найти переговорщиков!И в этой ситуации в Киеве появляется российский бизнесмен Роман Абрамович. Но он появляется до того, как Зеленский судорожно схватился за перо и начал строчить письма президентам России и США.Визит АбрамовичаЗа три недели до того, как Зеленский сел за свои письма, в Киеве с визитом побывал российский бизнесмен Роман Абрамович.О том, что такой визит состоялся, вначале сказал на ПМЭФ президент России.Потом, как всегда, в совершенно развязной манере упомянул Зеленский - в интервью "Гардиан":- Я спросил его (Абрамовича), где деньги? Он не привёз денег.Речь идёт о 2,4 миллиардах фунтов стерлингов, которые Роман Абрамович получил после продажи футбольного клуба "Челси". Они сейчас заморожены в банках Англии.К слову сказать, Абрамович и не мог бы эти деньги "привезти", даже если бы хотел (а он вряд ли хотел). Зеленскому надо обращаться с подобными "предложениями" к правительству Англии.Но естественно, что с Зеленским никто не собирался говорить о деньгах.Это Зеленский пытается представить дело так, что к нему чуть ли не обратились с просьбой. А он якобы отвечает: сначала деньги, потом буду разговаривать!Всё это очень далеко от действительности. Это все тот же "театр одного актёра" - жанр, в котором так любит выступать Зеленский."Встреча ради встречи"?Итак, хронология такова.На заседании ПМЭФ президент России сообщил, что к нему обратился один из представителей российского бизнеса и рассказал, что ему поступило приглашение посетить Киев.Предложил после поездки рассказать о результатах переговоров.После встречи с Зеленским бизнесмен передал просьбу Киева о личной встрече с президентом России.Как известно, Москва никогда не отказывалась от переговоров, но Владимир Путин усомнился в том, что это действительно будут переговоры, а не "встреча ради встречи".И самое главное: буквально на следующий день последовал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Владимир Путин вновь связался с предпринимателем и спросил, как подобные действия сочетаются с просьбой о переговорах.Переговоры и до этого выглядели довольно сомнительно. Но после удара по Старобельску стали невозможными.А Зеленский кинулся писать истеричные письма.Давид Арахамия и Стамбульский договорКстати, у Романа Абрамовича уже были контакты с Давидом Арахамией, который сегодня возглавляет парламентское большинство в Раде.Давид Арахамия (он же - Девид Браун) является гражданином США, как и бывший министр обороны Умеров, и ещё один предыдущий министр обороны Резников и многие другие политики и "державники" (государственные деятели) на Украине.Арахамия с Абрамовичем уже встречались, во время заключения Стамбульских соглашений.Для Романа Абрамовича пребывание в Стамбуле завершилось не очень хорошо. Ходили слухи, что он был отравлен.Ну а одного из переговорщиков - с украинской стороны - Дениса Киреева, просто убила СБУ в Киеве, не скрывая этого факта.Кстати, впоследствии, когда зашел разговор о Стамбульских соглашениях и о том, насколько они были ратифицированы, и почему не воплотились в жизнь, появилось интервью Давида Арахамии известной украинской журналистке Наталье Влащенко.Именно Арахамия назвал в итоге имя человека, который сорвал Стамбульские соглашения.Это был "большой друг украинского народа", тогда премьер Англии Борис Джонсон.Борис Джонсон, приехав в Киев весной 2022 года, сказал: "просто продолжайте воевать".А бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* прямо говорит:- Помните, после Стамбульских, в Киев приехал Джонсон, и в руках у него была какая-то красная папочка. Он не выпускал ту папочку из рук и даже фотографировался с ней. Что там было? Больше чем уверен, что там был компромат на Зеленского.Стамбул же почему отменили? Из-за красной папочки в руках Бориса Джонсона.Так что опыт переговоров есть, и как бы там ни было, но Стамбульские соглашения были подписаны главой украинской делегации Давидом Арахамией."Стамбул" был, конечно, успехом дипломатии России. И предполагались прекрасные условия для Украины (как теперь можно судить). К сожалению, Борис Джонсон приказал Украине "продолжать воевать"."Стальной дикобраз" не очень хорошо себя чувствуетНа фоне бравурных рассказов украинской пропаганды о том, что "вот-вот мы победим!" ситуация совершенно другая. Россия продолжает наступать. "Сотни дронов", которые пытаются представить как "чудо-оружие", таковыми не являются.Сколько уже было этого "чудо оружия"! И Джавелины, и Байрактары, теперь вот "Патриоты", которые умоляет дать Зеленский и которые ничего не решают.А ситуация "в тылу" Украины совершенно невесёлая. "Тылом" Украины является вся объединённая Европа. Вернее, это не тыл, а нападающая сторона. Украина является острием европейского копья.Недаром Урсула фон дер Ляйен требовала дать Украине кредит "стального дикобраза".На острие европейского копья насажен "стальной дикобраз", которым пытаются управлять европейские элиты с безопасного расстояния.Но "дикобраз" чувствует себя всё хуже. Наловить нежелающих воевать украинцев на улицах всё сложнее. Народ уже отбивается лопатами, и не только лопатами. А полиция применяет газовые баллончики. Того и гляди, начнётся война на улицах.Ну а Европа, несмотря на всю воинственную риторику и угрозы, продолжает медленно погружаться в состояние стагнации, очень скоро в европейской экономике начнётся "отрицательный рост".Армии у них нет, разве что мигрантов наберут воевать, но это довольно опасно. Разведки и "космоса" у них нет, как только отключат "Старлинки", им нечем будет осуществлять разведку. ПВО у них тоже нет.Они сегодня "печатают деньги" для Украины, но все это под присмотром США и ФРС.Вся сегодняшняя европейская воинственная бравада - это блеф, пиар и шантаж.В этом - причина суетливого поведения сегодняшних европейских правителей. И преданного им Зеленского (интересно, у кого теперь находится красная папочка?)Встреча в Лондоне и тройка пословПереговоры о мирном урегулировании (например, между Россией и США) давно идут, и это не секрет."А мы? А я?"Так говорят европейские "подсвинки" и совладелец золотых унитазов.Буквально сразу после того, как на ПМЭФ прозвучала информация о визите Абрамовича, Зеленский метнулся в Лондон. Там произошла его встреча с Макроном, Шольцем и Стармером.Все обнимались, хлопали друг друга по плечам и написали совместное грозное письмо с предсказуемым содержанием "мир только на наших условиях!"И буквально сразу же после этого трое послов этих государств попросили приёма в МИД России.Вышли они оттуда без видимых результатов.Кто на переговоры?В общем, все суетливо забегали. И тут выяснилась удивительная вещь: у Европы нет переговорщиков!Себя в переговорщики предлагала Кая Каллас.Предлагали премьера Финляндии Стубба.Пытались вытащить из гардеробной фигуру "канцлерин" Ангелы Меркель.Всё это несерьёзно. Не подходит ни одна кандидатура, так как репутация всех этих политиков в России чрезвычайно низкая, если не сказать ещё хуже.За Ангелой Меркель тянется неприятный шлейф "минских соглашений", которые она заключала "чтобы дать время Украине перевооружиться" и совершенно не собиралась настаивать на их исполнении.Эммануэль Макрон?"Он собирался, но так и не дошёл до телефонной трубки", - сказал пресс-секретарь президента России.Президент России сразу предложил в переговорщики Герхарда Шредера, одного из самых успешных канцлеров Германии."Ни в коем случае!" - возопили европейцы.Но кажется, им придётся с этим смириться. Пока что идёт стадия торга. Скоро наступит принятие.А пока что, как бы странно это не звучало, Роман Абрамович выступил в качестве переговорщика или скорее, канала связи с европейскими элитами.Его, по сути, попросила участвовать в переговорах Европа. Да, прикрываясь Украиной. Но Украина - абсолютно несамостоятельное государство. А Зеленский - верный слуга европейских господ.Так что вот. Они позвали Романа Аркадьевича.Судя по всему, пока без особых результатов.Но суетливая деятельность продолжается. Теперь вот на G7 кинулись с Трампом договариваться. И тоже, кажется, особо не преуспели.*признан в РФ террористом и экстремистомМир по удаленному доступу: Иран и США подписали меморандум по электронной почте, отказавшись от церемонии в Швейцарии. Подробнее - в материале Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня

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Елена Мурзина

россия, украина, киев, владимир зеленский, роман абрамович, давид арахамия, петербургский международный экономический форум (фонд), рада, вооруженные силы украины, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру